Росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар16.08.2022 08:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар16.08.2022 08:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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