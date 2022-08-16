Росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти оголосили "обвинувачення" п’ятьом іноземцям, які воювали на боці ЗСУ

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.