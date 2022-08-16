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Новини Війна
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Росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині за добу, - Кириленко 01

"За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

армія рф (17876) обстріл (29282) Донецька область (8830) Кириленко Павло (910)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.08.2022 08:46 Відповісти
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16.08.2022 08:48 Відповісти
 
 