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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты подтвердили, что под Джанкоем детонируют боеприпасы

джанкой

Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

"16 августа около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся там боеприпасов", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отмечают, что "причины чрезвычайного происшествия выясняются".

Минобороны РФ утверждает, что потерпевших нет. Но по словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, пострадали два человека.

"Пока идет детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону", - сказал Аксенов.

Также смотрите: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО

Оккупационные власти также отмечают, что из Майского вывезли около 2 тыс. человек.

Взрывы возле Джанкоя слышны с утра 16 августа. По предварительной информации, в районе села Майское детонирует вражеский склад боеприпасов. Туда выехал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

взрыв (6815) Джанкой (83) Крым (26427) Минобороны рф (939) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+39
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16.08.2022 10:08 Ответить
+35
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16.08.2022 10:08 Ответить
+28
Малувато. Вивозять "людей" лише з майського. А мають вивезти з Криму.
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16.08.2022 10:09 Ответить
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16.08.2022 10:06 Ответить
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16.08.2022 10:08 Ответить
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16.08.2022 10:17 Ответить
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16.08.2022 10:48 Ответить
Думаю, знов бичок хтось не туди кинув...
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16.08.2022 10:07 Ответить
БИЧОК ТО БИЧОК. АЛЕ ЦІКАВО ЧОГО ТУДИ ПРИЇХАВ АКСЬОНОВ.МАБУТЬ ВИТРІШКИ ЛОВИТЬ ДИБІЛ ***.
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16.08.2022 10:30 Ответить
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16.08.2022 10:08 Ответить


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16.08.2022 10:56 Ответить
Так он у них складной!
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16.08.2022 12:54 Ответить
Малувато. Вивозять "людей" лише з майського. А мають вивезти з Криму.
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16.08.2022 10:09 Ответить
Бажано - всіх, хто може розмовляти лише кацапською. Мешта - екзамен з українськох мови і історіх, або те жз кримсько-татарської.
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16.08.2022 10:18 Ответить
...Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также https://t.me/truexanewsua/57193 подтвердил , что горит российская воинская часть. Местные жители сообщают, что в этом районе расположены военная авиабаза, где находится 39-й вертолетный полк, и железнодорожная станция, через которую перебрасывают войска, боеприпасы и технику.
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16.08.2022 10:09 Ответить
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16.08.2022 10:10 Ответить
А то без підтвердження не видно і не чути!
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16.08.2022 10:11 Ответить
Понаїхи обісрались вже вдруге. Третя сила обіцяла повернутись.
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16.08.2022 10:12 Ответить
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16.08.2022 10:12 Ответить
Обратите внимание: девочка с интересом смотрит на взрывы. Конечно, это пока мама не осталась без ноги, а то и без головы.
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16.08.2022 10:21 Ответить
Без голови вона уже давно..Нога-це зовсiм iнше дiло..
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16.08.2022 10:36 Ответить
Схоже на це. але дитину шкода - нікому нічого поганого не заподіяла, а вже змушена бачити війну.
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16.08.2022 11:16 Ответить
https://suspilne.media/238797-mama-i-donka-aki-vtratili-nogi-cerez-obstril-vokzalu-u-kramatorsku-gotuutsa-do-protezuvanna/
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16.08.2022 12:05 Ответить
Кому погане заподіяли мама і донька з Краматорська, яким повідривало ноги..?
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16.08.2022 12:07 Ответить
Точно - пока есть во что смотреть!
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16.08.2022 12:56 Ответить
А ця бабуля в салатовому халаті часом не фрау ріббентроп?
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16.08.2022 13:10 Ответить
може то Шойгу просто вітають, він же туди вилетів
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16.08.2022 10:13 Ответить
Сначала Саки, потом Джанкой. Почти "вилка". Следующий- Крымский мост?
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16.08.2022 10:15 Ответить
Насколько я помню географию, крымский мост стартует в Керчи, а это - Восточный Крым
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16.08.2022 10:23 Ответить
Вiд Джанкоя- на пiв шише хлопка ...
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16.08.2022 10:42 Ответить
Нужно же с чего-то начинать. Вы линию проведите на карте между Джанкоем и Керчью, а потом продлите её на северо-запад... Дальше подсказывать не буду.
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16.08.2022 11:44 Ответить
В промежутке перед мостом я бы все таки поставил Феодосию и Симферополь (в идеале еще и Севастополь) а уже потом была ни была.....
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16.08.2022 10:40 Ответить
галаватяпства.
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16.08.2022 10:17 Ответить
Росияне, а шо случилось?
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16.08.2022 10:18 Ответить
► "...сталася пожежа на майданчику з ************..." - на цьому місці чомусь, геть неочікувано для самого себе, так ржати почав, аж аж реально сльози на очі навернулись: оце блюзнірство, оце пропаганда, оце Брехня, оце... Довбої...зм Вищого Гатунку!
► І ніби ж не вперше, навіть не перший десяток чи навіть сотню, а може й тисячу раз вони ось так подають події, але кожного разу все живіше починаєш відчувати, переглядати під іншим, більш безпосереднім та правдивим кутом зору історичні події років "совковщини", "сралінщини" і т.д. - це безцінно.
► Побільше бавовняного песця вам, кацапня!
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16.08.2022 10:22 Ответить
Ратуйте, Кримбас бандурят!! Ой, бендерят!! Не, дамбят!!!
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16.08.2022 10:33 Ответить
Рашист! Бері шинель, кіздуй домой, поки ноги носять!
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16.08.2022 10:34 Ответить
Чего они врут? Разве боеприпасы так взрываются? Летает как в Новой Каховке - значит гуманитрака.
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16.08.2022 10:34 Ответить
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16.08.2022 10:40 Ответить
Чому обвалований майданчик не обвалований? Хто відповідальний за обваловування обвалованого майданчика?
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16.08.2022 10:45 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3880210.html "Есть же и хорошие руSSкие"... "Ага, каждый двухсотый"


Прибуває потяг до станції. Раптом зʼїзжає з рейок, і нарізає коло по полю. Потім знов стає на рейки, і прибуває до перону ...
Люди питають:
- Що то було?
- Та їду,- каже машиніст, - дивлюсь, кацап по шпалах чеше ...
- Так чого ж ти його не задавив? - питають ...
- Так отож ледь у полі наздогнав!
Volodymyr Sviridenko
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16.08.2022 10:51 Ответить
каZаби забули, цілком випадково, повідомити, що удар нанесено по "тріумфально" захищеній авіабазі
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16.08.2022 11:09 Ответить
Минздрав предупреждает курение это яд.
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16.08.2022 11:21 Ответить
вот видите, оно само зайнялося
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16.08.2022 11:41 Ответить
Вот никогда не біло, и вот опять!!!
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16.08.2022 12:29 Ответить
Кажуть рвануло всього лиш на обваловсному майданчику🤔 Згадалось, що колись і Крим був обвалований... Перекопським валом... І до чого б це мені таке згадалось🧐 Крим же все-таки не майданчик 😝😝😝😝😜🤪
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16.08.2022 12:51 Ответить
 
 