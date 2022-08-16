Оккупанты подтвердили, что под Джанкоем детонируют боеприпасы
Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
"16 августа около 06:15 в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся там боеприпасов", - заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве отмечают, что "причины чрезвычайного происшествия выясняются".
Минобороны РФ утверждает, что потерпевших нет. Но по словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, пострадали два человека.
"Пока идет детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону", - сказал Аксенов.
Оккупационные власти также отмечают, что из Майского вывезли около 2 тыс. человек.
Взрывы возле Джанкоя слышны с утра 16 августа. По предварительной информации, в районе села Майское детонирует вражеский склад боеприпасов. Туда выехал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
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шишехлопка ...
► І ніби ж не вперше, навіть не перший десяток чи навіть сотню, а може й тисячу раз вони ось так подають події, але кожного разу все живіше починаєш відчувати, переглядати під іншим, більш безпосереднім та правдивим кутом зору історичні події років "совковщини", "сралінщини" і т.д. - це безцінно.
► Побільше бавовняного песця вам, кацапня!
Прибуває потяг до станції. Раптом зʼїзжає з рейок, і нарізає коло по полю. Потім знов стає на рейки, і прибуває до перону ...
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Volodymyr Sviridenko