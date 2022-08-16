Окупанти підтвердили, що під Джанкоєм детонують боєприпаси
Міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"16 серпня близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. В результаті займання сталася детонація боєприпасів, що там зберігалися", - заявили в Міноборони РФ.
У відомстві зазначають, що "причини надзвичайної події з’ясовують".
Міноборони РФ твердить, що потерпілих немає. Але за словами голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, постраждали двоє людей.
"Наразі триває детонація. Є двоє постраждалих серед цивільного населення, їхньому життю нічого не загрожує. Йде евакуація мешканців, для забезпечення безпеки людей виводять за п'ятикілометрову зону", - сказав Аксьонов.
Окупаційна влада також зазначає, що з Майського вивезли близько 2 тис. людей.
Вибухи біля Джанкою чутно з ранку 16 серпня. За попередньою інформацією, в районі села Майське детонує ворожий склад боєприпасів. Туди виїхав голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.
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шишехлопка ...
► І ніби ж не вперше, навіть не перший десяток чи навіть сотню, а може й тисячу раз вони ось так подають події, але кожного разу все живіше починаєш відчувати, переглядати під іншим, більш безпосереднім та правдивим кутом зору історичні події років "совковщини", "сралінщини" і т.д. - це безцінно.
► Побільше бавовняного песця вам, кацапня!
Прибуває потяг до станції. Раптом зʼїзжає з рейок, і нарізає коло по полю. Потім знов стає на рейки, і прибуває до перону ...
Люди питають:
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Volodymyr Sviridenko