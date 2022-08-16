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Новини Окуповані території Війна
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Окупанти підтвердили, що під Джанкоєм детонують боєприпаси

джанкой

Міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"16 серпня близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. В результаті займання сталася детонація боєприпасів, що там зберігалися", - заявили в Міноборони РФ.

У відомстві зазначають, що "причини надзвичайної події з’ясовують".

Міноборони РФ твердить, що потерпілих немає. Але за словами голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, постраждали двоє людей.

"Наразі триває детонація. Є двоє постраждалих серед цивільного населення, їхньому життю нічого не загрожує. Йде евакуація мешканців, для забезпечення безпеки людей виводять за п'ятикілометрову зону", - сказав Аксьонов.

Дивіться: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО

Окупаційна влада також зазначає, що з Майського вивезли близько 2 тис. людей.

Вибухи біля Джанкою чутно з ранку 16 серпня. За попередньою інформацією, в районі села Майське детонує ворожий склад боєприпасів. Туди виїхав голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

Автор: 

вибух (4527) Джанкой (66) Крим (14192) Міноборони рф (717) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+39
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16.08.2022 10:08 Відповісти
+35
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16.08.2022 10:08 Відповісти
+28
Малувато. Вивозять "людей" лише з майського. А мають вивезти з Криму.
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16.08.2022 10:09 Відповісти
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16.08.2022 10:06 Відповісти
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16.08.2022 10:08 Відповісти
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16.08.2022 10:17 Відповісти
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16.08.2022 10:48 Відповісти
Думаю, знов бичок хтось не туди кинув...
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16.08.2022 10:07 Відповісти
БИЧОК ТО БИЧОК. АЛЕ ЦІКАВО ЧОГО ТУДИ ПРИЇХАВ АКСЬОНОВ.МАБУТЬ ВИТРІШКИ ЛОВИТЬ ДИБІЛ ***.
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16.08.2022 10:30 Відповісти
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16.08.2022 10:08 Відповісти


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16.08.2022 10:56 Відповісти
Так он у них складной!
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16.08.2022 12:54 Відповісти
Малувато. Вивозять "людей" лише з майського. А мають вивезти з Криму.
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16.08.2022 10:09 Відповісти
Бажано - всіх, хто може розмовляти лише кацапською. Мешта - екзамен з українськох мови і історіх, або те жз кримсько-татарської.
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16.08.2022 10:18 Відповісти
...Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров также https://t.me/truexanewsua/57193 подтвердил , что горит российская воинская часть. Местные жители сообщают, что в этом районе расположены военная авиабаза, где находится 39-й вертолетный полк, и железнодорожная станция, через которую перебрасывают войска, боеприпасы и технику.
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16.08.2022 10:09 Відповісти
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16.08.2022 10:10 Відповісти
А то без підтвердження не видно і не чути!
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16.08.2022 10:11 Відповісти
Понаїхи обісрались вже вдруге. Третя сила обіцяла повернутись.
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16.08.2022 10:12 Відповісти
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16.08.2022 10:12 Відповісти
Обратите внимание: девочка с интересом смотрит на взрывы. Конечно, это пока мама не осталась без ноги, а то и без головы.
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16.08.2022 10:21 Відповісти
Без голови вона уже давно..Нога-це зовсiм iнше дiло..
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16.08.2022 10:36 Відповісти
Схоже на це. але дитину шкода - нікому нічого поганого не заподіяла, а вже змушена бачити війну.
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16.08.2022 11:16 Відповісти
https://suspilne.media/238797-mama-i-donka-aki-vtratili-nogi-cerez-obstril-vokzalu-u-kramatorsku-gotuutsa-do-protezuvanna/
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16.08.2022 12:05 Відповісти
Кому погане заподіяли мама і донька з Краматорська, яким повідривало ноги..?
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16.08.2022 12:07 Відповісти
Точно - пока есть во что смотреть!
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16.08.2022 12:56 Відповісти
А ця бабуля в салатовому халаті часом не фрау ріббентроп?
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16.08.2022 13:10 Відповісти
може то Шойгу просто вітають, він же туди вилетів
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16.08.2022 10:13 Відповісти
Сначала Саки, потом Джанкой. Почти "вилка". Следующий- Крымский мост?
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16.08.2022 10:15 Відповісти
Насколько я помню географию, крымский мост стартует в Керчи, а это - Восточный Крым
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16.08.2022 10:23 Відповісти
Вiд Джанкоя- на пiв шише хлопка ...
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16.08.2022 10:42 Відповісти
Нужно же с чего-то начинать. Вы линию проведите на карте между Джанкоем и Керчью, а потом продлите её на северо-запад... Дальше подсказывать не буду.
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16.08.2022 11:44 Відповісти
В промежутке перед мостом я бы все таки поставил Феодосию и Симферополь (в идеале еще и Севастополь) а уже потом была ни была.....
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16.08.2022 10:40 Відповісти
галаватяпства.
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16.08.2022 10:17 Відповісти
Росияне, а шо случилось?
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16.08.2022 10:18 Відповісти
► "...сталася пожежа на майданчику з ************..." - на цьому місці чомусь, геть неочікувано для самого себе, так ржати почав, аж аж реально сльози на очі навернулись: оце блюзнірство, оце пропаганда, оце Брехня, оце... Довбої...зм Вищого Гатунку!
► І ніби ж не вперше, навіть не перший десяток чи навіть сотню, а може й тисячу раз вони ось так подають події, але кожного разу все живіше починаєш відчувати, переглядати під іншим, більш безпосереднім та правдивим кутом зору історичні події років "совковщини", "сралінщини" і т.д. - це безцінно.
► Побільше бавовняного песця вам, кацапня!
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16.08.2022 10:22 Відповісти
Ратуйте, Кримбас бандурят!! Ой, бендерят!! Не, дамбят!!!
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16.08.2022 10:33 Відповісти
Рашист! Бері шинель, кіздуй домой, поки ноги носять!
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16.08.2022 10:34 Відповісти
Чего они врут? Разве боеприпасы так взрываются? Летает как в Новой Каховке - значит гуманитрака.
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16.08.2022 10:34 Відповісти
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16.08.2022 10:40 Відповісти
Чому обвалований майданчик не обвалований? Хто відповідальний за обваловування обвалованого майданчика?
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16.08.2022 10:45 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3880210.html "Есть же и хорошие руSSкие"... "Ага, каждый двухсотый"


Прибуває потяг до станції. Раптом зʼїзжає з рейок, і нарізає коло по полю. Потім знов стає на рейки, і прибуває до перону ...
Люди питають:
- Що то було?
- Та їду,- каже машиніст, - дивлюсь, кацап по шпалах чеше ...
- Так чого ж ти його не задавив? - питають ...
- Так отож ледь у полі наздогнав!
Volodymyr Sviridenko
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16.08.2022 10:51 Відповісти
каZаби забули, цілком випадково, повідомити, що удар нанесено по "тріумфально" захищеній авіабазі
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16.08.2022 11:09 Відповісти
Минздрав предупреждает курение это яд.
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16.08.2022 11:21 Відповісти
вот видите, оно само зайнялося
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16.08.2022 11:41 Відповісти
Вот никогда не біло, и вот опять!!!
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16.08.2022 12:29 Відповісти
Кажуть рвануло всього лиш на обваловсному майданчику🤔 Згадалось, що колись і Крим був обвалований... Перекопським валом... І до чого б це мені таке згадалось🧐 Крим же все-таки не майданчик 😝😝😝😝😜🤪
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16.08.2022 12:51 Відповісти
 
 