Окупанти підтвердили, що під Джанкоєм детонують боєприпаси

Міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"16 серпня близько 06:15 у районі населеного пункту Майське (Джанкойський район) сталося займання на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів однієї з військових частин. В результаті займання сталася детонація боєприпасів, що там зберігалися", - заявили в Міноборони РФ.

У відомстві зазначають, що "причини надзвичайної події з’ясовують".

Міноборони РФ твердить, що потерпілих немає. Але за словами голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, постраждали двоє людей.

"Наразі триває детонація. Є двоє постраждалих серед цивільного населення, їхньому життю нічого не загрожує. Йде евакуація мешканців, для забезпечення безпеки людей виводять за п'ятикілометрову зону", - сказав Аксьонов.

Дивіться: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО

Окупаційна влада також зазначає, що з Майського вивезли близько 2 тис. людей.

Вибухи біля Джанкою чутно з ранку 16 серпня. За попередньою інформацією, в районі села Майське детонує ворожий склад боєприпасів. Туди виїхав голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.