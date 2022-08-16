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Оккупанты не выпускают педагогов из Мариуполя, - Андрющенко

школа,маріуполь

В Мариуполе снова ужесточение режима. Теперь оно касается педагогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе снова усиление режима. Теперь оно касается педагогов. В связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям вновь запрещен выезд из Мариуполя. Пропуски на них не выдаются. Более того , становятся массовыми факты "убеждения" выхода на работу через побои. Отдельные патрули посещают педагогов на дому и прикладами объясняют необходимость сотрудничества. Все это происходит при содействии и сопровождении коллаборантов", - написал он.

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Мариуполь (5726) образование (2271) оккупация (10202) учитель (498) Андрющенко Петр (585)


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******** новопарашний варіант дідовського - "отработать по распределению" ))
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16.08.2022 10:35 Ответить
вы как хотели, кацапы пришли. А вы думали дождемся и все блага получите? Освiтяни все контуженные, не могли эвакуироваться?
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16.08.2022 10:56 Ответить
І хто тоді бреше?

"Дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну територію, заявив в ефірі "Еспресо ТБ" волонтер Олександр Ярошенко, головний лікар однієї з міських лікарень. "З міста їдуть дуже мало людей і лише за потреби. Це або люди, які живуть не в приватному секторі, або тяжко хворі на онкозахворювання або системні захворювання і немає ліків. Це одиниці", - повідомив Ярошенко. .
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16.08.2022 11:08 Ответить
Якщо голова працює як пониззя спини, то пониззя теж буде в роботі. Педагогічна освіта не гарантує гарної роботи голови...
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16.08.2022 11:21 Ответить
Кто хотел,эвакуировался,ждуны дождались!
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16.08.2022 12:31 Ответить
 
 