Оккупанты не выпускают педагогов из Мариуполя, - Андрющенко

В Мариуполе снова ужесточение режима. Теперь оно касается педагогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе снова усиление режима. Теперь оно касается педагогов. В связи с тем, что громко анонсированные запуски большинства школ, лицеев и двух вузов провалились из-за отсутствия педагогов, учителям вновь запрещен выезд из Мариуполя. Пропуски на них не выдаются. Более того , становятся массовыми факты "убеждения" выхода на работу через побои. Отдельные патрули посещают педагогов на дому и прикладами объясняют необходимость сотрудничества. Все это происходит при содействии и сопровождении коллаборантов", - написал он.

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