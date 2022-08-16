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Окупанти не випускають освітян із Маріуполя, - Андрющенко

школа,маріуполь

У Маріуполі знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"У Маріуполі знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян. У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються. Більш того, стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої. Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці. Все це відбувається за сприяння та супроводу колаборантів", - написав він.

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Автор: 

Маріуполь (3245) освіта (1314) окупація (6754) вчитель (401) Андрющенко Петро (698)


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******** новопарашний варіант дідовського - "отработать по распределению" ))
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16.08.2022 10:35 Відповісти
вы как хотели, кацапы пришли. А вы думали дождемся и все блага получите? Освiтяни все контуженные, не могли эвакуироваться?
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16.08.2022 10:56 Відповісти
І хто тоді бреше?

"Дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну територію, заявив в ефірі "Еспресо ТБ" волонтер Олександр Ярошенко, головний лікар однієї з міських лікарень. "З міста їдуть дуже мало людей і лише за потреби. Це або люди, які живуть не в приватному секторі, або тяжко хворі на онкозахворювання або системні захворювання і немає ліків. Це одиниці", - повідомив Ярошенко. .
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16.08.2022 11:08 Відповісти
Якщо голова працює як пониззя спини, то пониззя теж буде в роботі. Педагогічна освіта не гарантує гарної роботи голови...
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16.08.2022 11:21 Відповісти
Кто хотел,эвакуировался,ждуны дождались!
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16.08.2022 12:31 Відповісти
 
 