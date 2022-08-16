Окупанти не випускають освітян із Маріуполя, - Андрющенко
У Маріуполі знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
"У Маріуполі знову посилення режиму. Тепер воно стосується освітян. У зв’язку з тим, що гучно анонсовані запуски більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів провалилися через відсутність освітян, вчителям знов заборонено виїзд з Маріуполя. Пропуски на них не видаються. Більш того, стають масовими факти "переконання" виходу на роботу через побої. Окремі патрулі відвідують освітян на дому та прикладами пояснюють необхідність співпраці. Все це відбувається за сприяння та супроводу колаборантів", - написав він.
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"Дуже мало людей хочуть евакуюватися з Маріуполя на підконтрольну територію, заявив в ефірі "Еспресо ТБ" волонтер Олександр Ярошенко, головний лікар однієї з міських лікарень. "З міста їдуть дуже мало людей і лише за потреби. Це або люди, які живуть не в приватному секторі, або тяжко хворі на онкозахворювання або системні захворювання і немає ліків. Це одиниці", - повідомив Ярошенко. .