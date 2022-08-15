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Новости Война
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Из 5 млн кв. м жилищного фонда Мариуполя оккупанты уничтожили или повредили 4 млн, - депутат горсовета Забавин

маріуполь

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили 2 млн кв. м многоэтажного жилищного фонда города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат рассказал об этом в эфире телеканала "Эспресо".

"В Мариуполе около 5 миллионов квадратных метров многоэтажного жилищного фонда. Россия уничтожила 4 миллиона - 2 млн практически стерла, остальные частично повреждены", - отметил Забавин.

Депутат добавил, что оккупанты за 3 года хотят отстроить 25% разрушенных ими жилых зданий.

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"В Мариуполь недавно приезжал российский вице-премьер, который рассказывал, что за 3 года Россия отстроит 1 миллион квадратных метров жилья. То есть за 3 года оккупанты хотят отстроить 25% разрушенного", - отметил Забавин.

Автор: 

жилье (911) Мариуполь (5726) оккупация (10199) разрушение (165)


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Топ комментарии
+3
В міжнародної амністії, претензії виключно до ЗСУ!
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15.08.2022 20:40 Ответить
+3
Знищили так знищили, тепер Україна набере кредитів і почне відновлювати маріопаль для расєї, цеж Україна і українці...
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15.08.2022 20:41 Ответить
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В міжнародної амністії, претензії виключно до ЗСУ!
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15.08.2022 20:40 Ответить
амнезії..
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15.08.2022 20:43 Ответить
Знищили так знищили, тепер Україна набере кредитів і почне відновлювати маріопаль для расєї, цеж Україна і українці...
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15.08.2022 20:41 Ответить
Досягнення зеленої наволоч
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15.08.2022 20:54 Ответить
Є перший факт зворотної депортації з росії.
З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому.
В суботу 60 маріупольців «добровільно» завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону, звідти - відвезуть додому.
Більшість з цих людей не має вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації, - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко https://t.me/operativnoZSU/36544 https://t.me/operativnoZSU/36544

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15.08.2022 21:03 Ответить
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15.08.2022 21:06 Ответить
Ну і що? В нього величезний рейтинг.Його і військові підтримують.Українці,в більшості,без критичного мислення.
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15.08.2022 21:27 Ответить
Так, так, житловий фонд, оце біда, все, далі ідиоматичні обороти
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15.08.2022 21:37 Ответить
В Маріуполі йде активне будівництво москалями. Будують багато
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15.08.2022 21:50 Ответить
Що будують? І для кого?
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15.08.2022 22:43 Ответить
 
 