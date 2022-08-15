Из 5 млн кв. м жилищного фонда Мариуполя оккупанты уничтожили или повредили 4 млн, - депутат горсовета Забавин

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты полностью уничтожили 2 млн кв. м многоэтажного жилищного фонда города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат рассказал об этом в эфире телеканала "Эспресо".

"В Мариуполе около 5 миллионов квадратных метров многоэтажного жилищного фонда. Россия уничтожила 4 миллиона - 2 млн практически стерла, остальные частично повреждены", - отметил Забавин.

Депутат добавил, что оккупанты за 3 года хотят отстроить 25% разрушенных ими жилых зданий.

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"В Мариуполь недавно приезжал российский вице-премьер, который рассказывал, что за 3 года Россия отстроит 1 миллион квадратных метров жилья. То есть за 3 года оккупанты хотят отстроить 25% разрушенного", - отметил Забавин.