УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11436 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 895 10

Із 5 млн кв. м житлового фонду Маріуполя окупанти знищили або пошкодили 4 млн, - депутат міськради Забавін

маріуполь

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупанти повністю знищили 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, депутат розповів про це в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Маріуполі близько 5 мільйонів квадратних метрів багатоповерхового житлового фонду. Росія знищила 4 мільйони - 2 млн практично стерла, решта частково пошкоджені", - зазначив Забавін.

Депутат додав, що окупанти за 3 роки хочуть відбудувати 25% зруйнованих ними житлових будівель.

Читайте також: Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко. ПЕРЕЛІК

"До Маріуполя нещодавно приїздив російський віцепремʼєр, який розповідав, що за 3 роки Росія відбудує 1 мільйон квадратних метрів житла. Тобто за 3 роки окупанти хочуть відбудувати 25% того, що зруйнували", - зауважив Забавін.

Автор: 

житло (1092) Маріуполь (3245) окупація (6754) руйнування (258)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
В міжнародної амністії, претензії виключно до ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2022 20:40 Відповісти
+3
Знищили так знищили, тепер Україна набере кредитів і почне відновлювати маріопаль для расєї, цеж Україна і українці...
показати весь коментар
15.08.2022 20:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В міжнародної амністії, претензії виключно до ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2022 20:40 Відповісти
амнезії..
показати весь коментар
15.08.2022 20:43 Відповісти
Знищили так знищили, тепер Україна набере кредитів і почне відновлювати маріопаль для расєї, цеж Україна і українці...
показати весь коментар
15.08.2022 20:41 Відповісти
Досягнення зеленої наволоч
показати весь коментар
15.08.2022 20:54 Відповісти
Є перший факт зворотної депортації з росії.
З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому.
В суботу 60 маріупольців «добровільно» завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону, звідти - відвезуть додому.
Більшість з цих людей не має вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації, - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко https://t.me/operativnoZSU/36544 https://t.me/operativnoZSU/36544

показати весь коментар
15.08.2022 21:03 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 21:06 Відповісти
Ну і що? В нього величезний рейтинг.Його і військові підтримують.Українці,в більшості,без критичного мислення.
показати весь коментар
15.08.2022 21:27 Відповісти
Так, так, житловий фонд, оце біда, все, далі ідиоматичні обороти
показати весь коментар
15.08.2022 21:37 Відповісти
В Маріуполі йде активне будівництво москалями. Будують багато
показати весь коментар
15.08.2022 21:50 Відповісти
Що будують? І для кого?
показати весь коментар
15.08.2022 22:43 Відповісти
 
 