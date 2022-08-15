Із 5 млн кв. м житлового фонду Маріуполя окупанти знищили або пошкодили 4 млн, - депутат міськради Забавін

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупанти повністю знищили 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, депутат розповів про це в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Маріуполі близько 5 мільйонів квадратних метрів багатоповерхового житлового фонду. Росія знищила 4 мільйони - 2 млн практично стерла, решта частково пошкоджені", - зазначив Забавін.

Депутат додав, що окупанти за 3 роки хочуть відбудувати 25% зруйнованих ними житлових будівель.

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"До Маріуполя нещодавно приїздив російський віцепремʼєр, який розповідав, що за 3 роки Росія відбудує 1 мільйон квадратних метрів житла. Тобто за 3 роки окупанти хочуть відбудувати 25% того, що зруйнували", - зауважив Забавін.