Із 5 млн кв. м житлового фонду Маріуполя окупанти знищили або пошкодили 4 млн, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів, що російські окупанти повністю знищили 2 млн кв. м багатоповерхового житлового фонду міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, депутат розповів про це в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Маріуполі близько 5 мільйонів квадратних метрів багатоповерхового житлового фонду. Росія знищила 4 мільйони - 2 млн практично стерла, решта частково пошкоджені", - зазначив Забавін.
Депутат додав, що окупанти за 3 роки хочуть відбудувати 25% зруйнованих ними житлових будівель.
"До Маріуполя нещодавно приїздив російський віцепремʼєр, який розповідав, що за 3 роки Росія відбудує 1 мільйон квадратних метрів житла. Тобто за 3 роки окупанти хочуть відбудувати 25% того, що зруйнували", - зауважив Забавін.
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З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому.
В суботу 60 маріупольців «добровільно» завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону, звідти - відвезуть додому.
Більшість з цих людей не має вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації, - радник мера Маріуполя Петро Андрющенко https://t.me/operativnoZSU/36544 https://t.me/operativnoZSU/36544