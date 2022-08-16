Нет необходимости применять в Украине ядерное или химическое оружие, - Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его страна не намерена применять в Украине ядерное или химическое оружие. Сообщение западных СМИ о противоположном он назвал "вбрасыванием" и "ложью".
Об этом Шойгу заявил, выступая на конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений это сдерживание ядерного нападения", - сказал он.
Шойгу добавил, что использование ядерного оружия РФ ограничено чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах.
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Гандон якутський!
договорняки це підтверджують
Для цього є Воронєж
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Eqa3EtydySSSlTQSmDKdae9xhR8&hl=en_US&ll=52.61613582829442%2C36.36956759145069&z=5
ps замечу, что проходящие через зону боевых действий сибирские газопроводы исправно качают газ в европу принося несусветные барыши в мошну путина
Бо за це вас 3,14дорасів так будуть 3,14здить, шо аж глисти з вас потікають і срати ви, паскуди довбані, будете скалками своїх кісток, блюючи нирками й шматками печінки...
Гандони убогі...
Все одно у нас вибору немає, що без ядерної зброї нас хочуть знищити, що ядерною/хімічною зброєю цілком можуть спробувати якщо перший варіант не пройде, але краще померти вільними ніж жити рабами. Сподіваємося, що все ж таки у нападників пупок надірветься.
Все имперцы быстро склеют ласты и отбросят коньки.