Нет необходимости применять в Украине ядерное или химическое оружие, - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его страна не намерена применять в Украине ядерное или химическое оружие. Сообщение западных СМИ о противоположном он назвал "вбрасыванием" и "ложью".

Об этом Шойгу заявил, выступая на конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия в Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений это сдерживание ядерного нападения", - сказал он.

Шойгу добавил, что использование ядерного оружия РФ ограничено чрезвычайными обстоятельствами, определенными в российских руководящих документах.

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