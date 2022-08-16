Немає необхідності застосовувати в Україні ядерну або хімічну зброю, - Шойгу
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його країна не збирається застосовувати в Україні ядерну або хімічну зброю. Повідомлення західних ЗМІ про протилежне він назвав "вкиданням" та "брехнею".
Про це Шойгу заявив, виступаючи на конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"З військового погляду немає необхідності застосування ядерної зброї в Україні для досягнення поставленої мети. Головне призначення російських ядерних озброєнь це стримування ядерного нападу", - сказав він.
Шойгу додав, що використання ядерної зброї РФ обмежене надзвичайними обставинами, визначеними в російських керівних документах.
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Гандон якутський!
договорняки це підтверджують
Для цього є Воронєж
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Eqa3EtydySSSlTQSmDKdae9xhR8&hl=en_US&ll=52.61613582829442%2C36.36956759145069&z=5
ps замечу, что проходящие через зону боевых действий сибирские газопроводы исправно качают газ в европу принося несусветные барыши в мошну путина
Бо за це вас 3,14дорасів так будуть 3,14здить, шо аж глисти з вас потікають і срати ви, паскуди довбані, будете скалками своїх кісток, блюючи нирками й шматками печінки...
Гандони убогі...
Все одно у нас вибору немає, що без ядерної зброї нас хочуть знищити, що ядерною/хімічною зброєю цілком можуть спробувати якщо перший варіант не пройде, але краще померти вільними ніж жити рабами. Сподіваємося, що все ж таки у нападників пупок надірветься.
Все имперцы быстро склеют ласты и отбросят коньки.