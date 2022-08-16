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Немає необхідності застосовувати в Україні ядерну або хімічну зброю, - Шойгу

шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його країна не збирається застосовувати в Україні ядерну або хімічну зброю. Повідомлення західних ЗМІ про протилежне він назвав "вкиданням" та "брехнею".

Про це Шойгу заявив, виступаючи на конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"З військового погляду немає необхідності застосування ядерної зброї в Україні для досягнення поставленої мети. Головне призначення російських ядерних озброєнь це стримування ядерного нападу", - сказав він.

Шойгу додав, що використання ядерної зброї РФ обмежене надзвичайними обставинами, визначеними в російських керівних документах.

Також читайте: Росія призупинила доступ інспекторів США до своєї ядерної зброї

Автор: 

росія (66144) Шойгу Сергій (629) ядерна зброя (1177) хімічна зброя (351)


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Топ коментарі
+41
А такі заяви напружують. Не нападати кацапи теж обіцяли!
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16.08.2022 10:54 Відповісти
+27
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16.08.2022 10:57 Відповісти
+24
Це після розмови з Пентагоном. Ті сказали: "відповімо по бункерах".
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16.08.2022 10:56 Відповісти
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А такі заяви напружують. Не нападати кацапи теж обіцяли!
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16.08.2022 10:54 Відповісти
Який ти добрий!
Гандон якутський!
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16.08.2022 10:55 Відповісти
Якби у якутiв були б кондоми,то ось такi ******** не народжувалися б... Дикуни, мля...
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16.08.2022 11:07 Відповісти
У тувинцев.
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Тувинский гондон.
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16.08.2022 11:15 Відповісти
Це після розмови з Пентагоном. Ті сказали: "відповімо по бункерах".
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16.08.2022 10:56 Відповісти
1000%!
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16.08.2022 10:57 Відповісти
Можливо
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16.08.2022 11:18 Відповісти
да, еще 2 месяца назад об этом параша была уведомлена
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16.08.2022 12:01 Відповісти
Вам кацапам дырявым верить нельзя
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16.08.2022 10:56 Відповісти
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16.08.2022 10:57 Відповісти
ии послезавтра тоже
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16.08.2022 14:16 Відповісти
Скотопас тобі ніхто не вірить навіть твої зомбі
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16.08.2022 10:57 Відповісти
Почалися погрози
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16.08.2022 10:58 Відповісти
статус обов'язково слід повертати чого б це не коштувало. не повинна позаблокова держава бути без'ядерною
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16.08.2022 10:58 Відповісти
Ну система правляча не для того існує , щоб Україна стала настільки сильною і незалежною
договорняки це підтверджують
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16.08.2022 11:01 Відповісти
іноді корисно слухати тільки самого себе
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16.08.2022 11:07 Відповісти
або так: не повинна безʼядерна держава бути позаблоковою. чи євроатлантичні прагнення вже скасували?
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16.08.2022 11:11 Відповісти
тобто блоковий і ядерний статус. ми - ядерний щит Європи
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16.08.2022 21:04 Відповісти
хоч свинособаки і брехуни, але стримує їх лише попередження про повне знищення свинособаччини у відповідь. Слава Україні! Слава США !
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16.08.2022 10:58 Відповісти
Шойгу ******** хороший танцор, которому яйца мешают!
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16.08.2022 10:58 Відповісти
А про 14 та 22 рік що мокшанські нацисти попереджали чи визнавали, що таке можливе?!
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16.08.2022 10:59 Відповісти
Ты смотри фашист, чтобы превентивно на ********** не покурили.
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16.08.2022 11:00 Відповісти
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16.08.2022 11:00 Відповісти
tfuuuu bleatj zachem ja eto prochital
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16.08.2022 12:10 Відповісти
На оленях применяй тувинское *********** ****.....................................................
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16.08.2022 11:00 Відповісти
Оленевод, ты зачем на себя военный мундир напялил? Ты что служил? =)
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16.08.2022 11:04 Відповісти
Дивно, що забув про бактеріологічну зброю згадати. Ця заява показує, що світ має справу з маргінальним злочинним режимом, якому до дупи будь-які міжнародні закони та домовленості. Хімічна зброя взагалі заборонена! Погрожувати ядерною бомбою без'ядерний країні - це як? Треба це якось вирішувати світовою спільнотою, бажано, як з Саддамом, бо ресурс України обмежений.
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16.08.2022 11:04 Відповісти
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16.08.2022 12:01 Відповісти
удивительно что вас еще что-то удивляет в заявлениях русских....
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16.08.2022 14:19 Відповісти
немає необхідності застосування ядерної зброї в Україні
Для цього є Воронєж
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16.08.2022 11:05 Відповісти
кремляді почали серйозно ставитись до попереджень від США
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16.08.2022 11:06 Відповісти
Мінімум 4 АЕС каzапів у зоні ураження українськими ракетами. Гадаю цей олєнєвод це розуміє?

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Eqa3EtydySSSlTQSmDKdae9xhR8&hl=en_US&ll=52.61613582829442%2C36.36956759145069&z=5
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16.08.2022 11:06 Відповісти
Вони розуміють що тоді знищать і свої війська які ще залишаються на окупованих територіях
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16.08.2022 11:07 Відповісти
конечно, не будут, потому что настоящий план такой: с помощью принудительной мобилизации в лднр и защитных действий ВСУ уничтожить хозяев донбасса - донских мужчин, заодно и украинцев проредить. затем из сибири на донбасс приедут росспециалисты, начнуть разрабатывать юзовское месторождение и продавать газ за бешенные деньги в Европу, себестоимость такого газа значительно ниже сибирского. если будет радиоактивное заражение, то о долларах можно забыть, поэтому никакого ЯО. таков настоящий план мистера путина, только бизнес, ничего личного

ps замечу, что проходящие через зону боевых действий сибирские газопроводы исправно качают газ в европу принося несусветные барыши в мошну путина
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16.08.2022 11:08 Відповісти
Путлер наверно уже под Ямантау сидит.
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16.08.2022 11:11 Відповісти
порушили будапештський меморандум - ядерну зброю нашу нехай віддають
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16.08.2022 11:11 Відповісти
Договарюй вже шаман недороблений, бо у вас інші плани на ці території(саме території, люди вам не потрібні), шоб їх загажувати ядерним попілом(С).
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16.08.2022 11:12 Відповісти
Значит точно планируют применить....
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16.08.2022 11:13 Відповісти
" Оленей, оленей пасти нужно" (с)
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16.08.2022 11:16 Відповісти
А їм і не треба застососувати ядерну зброю-досить підірвати атомку яку вони окупували. Не даремно вони її обстрілюють і звинувачують ЗСУ. Трохи потужніший постріл і трохи більша "криволапість", і ...
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16.08.2022 11:16 Відповісти
Ну да...
Бо за це вас 3,14дорасів так будуть 3,14здить, шо аж глисти з вас потікають і срати ви, паскуди довбані, будете скалками своїх кісток, блюючи нирками й шматками печінки...
Гандони убогі...
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16.08.2022 11:20 Відповісти
На жаль він правий. Положення російської армії не тільки не критичне, а навпаки посилюються угрупування для наступу. А просування наших військ повністю зупинилось, навіть на сприятливому херсонському напрямку.
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16.08.2022 11:33 Відповісти
Після заяв, що нападати на Україну ніхто не планує, то все військові навчання, жодному слову вірити не можна.
Все одно у нас вибору немає, що без ядерної зброї нас хочуть знищити, що ядерною/хімічною зброєю цілком можуть спробувати якщо перший варіант не пройде, але краще померти вільними ніж жити рабами. Сподіваємося, що все ж таки у нападників пупок надірветься.
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16.08.2022 11:43 Відповісти
Дивуюсь, чому тебе, відкритого кацапського пропагандона, не заблоковано на Цензорі навічно.
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16.08.2022 11:44 Відповісти
І що ж нам тепер - "подякувати" оркам за їхню "доброту"?
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16.08.2022 11:47 Відповісти
Правда про кацапську орду-армію!
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16.08.2022 11:49 Відповісти
Шойгу на гиляку !!!!
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16.08.2022 11:58 Відповісти
Ну так. Тому що вже захоплена ЗАЕС. Це і є ядерна зброя,яку якщо що українці начебто самі підрвуть 😡
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16.08.2022 12:05 Відповісти
Будь яка інформація з ********** є маніпулятивною брехнею. Сподіватись на те що кацапи будуть притримуватися обіцянок, договорів, міжнародних зобовязань і т. п. не має ніяких підстав. І не буде. Кацапи це бидло з паралізованим від народження мозком. Орда алкоголіків, дебілів і ТП.
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16.08.2022 12:09 Відповісти
до курської атомної електростанції не так вже й далеко
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16.08.2022 12:12 Відповісти
Шойгу не хочет бриться в противогазе.
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16.08.2022 12:15 Відповісти
Значит применят. Терять ***** и рашистским путирастам нечего.
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16.08.2022 12:37 Відповісти
А зачем им радиоактивная Россия и Украина, зараженные на тысячи лет ?
Все имперцы быстро склеют ласты и отбросят коньки.
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16.08.2022 13:19 Відповісти
вы ищете логику, где ее нет
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16.08.2022 14:21 Відповісти
Значит точно применят Все что эти подонки называли вбросами и брехней они совершали.
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16.08.2022 12:49 Відповісти
Всралися кацапи
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16.08.2022 13:19 Відповісти
Ну звісно, хто ж хоче бути оголошеним терористом та після відлову повішеним привселюдно.
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16.08.2022 13:23 Відповісти
 
 