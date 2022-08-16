Немає необхідності застосовувати в Україні ядерну або хімічну зброю, - Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його країна не збирається застосовувати в Україні ядерну або хімічну зброю. Повідомлення західних ЗМІ про протилежне він назвав "вкиданням" та "брехнею".

Про це Шойгу заявив, виступаючи на конференції з безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"З військового погляду немає необхідності застосування ядерної зброї в Україні для досягнення поставленої мети. Головне призначення російських ядерних озброєнь це стримування ядерного нападу", - сказав він.

Шойгу додав, що використання ядерної зброї РФ обмежене надзвичайними обставинами, визначеними в російських керівних документах.

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