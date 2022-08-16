Российская пропагандистка Сулейманова подорвалась на мине и погибла на Донбассе
Сулейманова вместе с водителем подорвалась на мине.
Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Там она будто бы занималась гуманитарной помощью и реализовывала "мечту стать настоящим военным журналистом".
По данным россиян, Сулейманова подорвалась на мине.
Сулейманова была активисткой партии "Другая Россия", основанной Эдуардом Лимоновым после запрета Национал-большевистской партии РФ.
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+58 Oil Roschko
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+40 Leonidas 4503 #341111
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+35 vitaliymkua
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Я сказал СКАБЕЕВА !
Ось така #уйня, малята (с).
От же ш подорва!
"Всех хахлов в состав россии!"
"Нам мало Крыма!", "Донбасс в состав россии!",
"Мариуполь - рюзьге горад!", "Киев - рюзьгей горАд!"
https://youtu.be/LIuHocU6h7k
https://youtu.be/3EvajBi3T08
https://youtu.be/tJbuNIsapRY
https://ilyavaliev.livejournal.com/8882202.html