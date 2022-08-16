РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12843 посетителя онлайн
Новости Война
40 471 152

Российская пропагандистка Сулейманова подорвалась на мине и погибла на Донбассе

сулейманова

Сулейманова вместе с водителем подорвалась на мине.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Там она будто бы занималась гуманитарной помощью и реализовывала "мечту стать настоящим военным журналистом".

По данным россиян, Сулейманова подорвалась на мине.

Сулейманова была активисткой партии "Другая Россия", основанной Эдуардом Лимоновым после запрета Национал-большевистской партии РФ.

Смотрите: Реальными успехами оккупанты похвастаться не могут, - командующий Сухопутными войсками Сырский

ликвидация (3713) пропаганда (3700) Донбасс (26958)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+58
вперше чую про таку, але най буде
показать весь комментарий
16.08.2022 11:20 Ответить
+40
Одной кончиттой меньше, слава Украине!
показать весь комментарий
16.08.2022 11:21 Ответить
+35
показать весь комментарий
16.08.2022 11:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хорошая новость, Цензор.Нет на высоте, хочу больше таких новостей, мир должен очистится кацапов
показать весь комментарий
16.08.2022 11:53 Ответить
Пропогандисты кремля - это машина, которая превращает людей в нелюдей. Поэтому выводить из строя необходимо в первую очередь эту машину, а не нелюдей. Почему все эти соловьевы, кедми, васерманы, симоняны спокойно производят миллионы нелюдей почему не ударить по их детям, которые на Западе?
показать весь комментарий
16.08.2022 11:53 Ответить
А теперь сливной бачок Скабеева...
Я сказал СКАБЕЕВА !
показать весь комментарий
16.08.2022 11:53 Ответить
"Другая Россия" - это российские неонацисты. Конец начинающей нацистки пришёл быстро.
показать весь комментарий
16.08.2022 11:55 Ответить
Здоров'я їй щастя)))
показать весь комментарий
16.08.2022 11:56 Ответить
Який ви щедрий!
показать весь комментарий
16.08.2022 12:27 Ответить
Ого яка сумна новина 😳
показать весь комментарий
16.08.2022 11:58 Ответить
Для "лимонівців" це нормально - вони не використовують головний мозок за призначенням.
показать весь комментарий
16.08.2022 11:59 Ответить
Шось знизу вдарило -- злегка по лошадиному
показать весь комментарий
16.08.2022 12:00 Ответить
У едічки парсобраніє. Потім концерт Йосі.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:01 Ответить
Эдичка больше по мальчикам
показать весь комментарий
16.08.2022 12:22 Ответить
а шо з нею
показать весь комментарий
16.08.2022 12:02 Ответить
какаяразніца™
показать весь комментарий
16.08.2022 12:05 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 12:31 Ответить
Не РУСЬКИМ, а рузьге! Їх на московії "рузьге" називають. Вони до Русі нікуя не мають!
показать весь комментарий
16.08.2022 12:36 Ответить
Весела тамадкиня, тай конкурси цікаві.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:06 Ответить
Ідеальна кар'єра військового журналіста з рашки, побачити Донбас і здохнути, мрія збулася)
показать весь комментарий
16.08.2022 12:12 Ответить
"Наверное, мина", - раскинула мозгами Сулейманова.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:13 Ответить
Які мізки! Копита!
показать весь комментарий
16.08.2022 12:17 Ответить
Була джяляб, і нема джяляб...
Ось така #уйня, малята (с).
показать весь комментарий
16.08.2022 12:19 Ответить
Сбежавшая из гарема товарища Сухова свободная женщина Востока гражданка Сулейманова самоликвидировалась на бендеровской мине.

От же ш подорва!
показать весь комментарий
16.08.2022 12:19 Ответить
А могла б приносити задоволення кадирівцям робочими губами.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:51 Ответить
Мина победила лимонку!
показать весь комментарий
16.08.2022 12:21 Ответить
шоза пьозда? але всерівно на концерт до кабздьона.він всіх чекає_
показать весь комментарий
16.08.2022 12:24 Ответить
Яка сумна новина! (регоче)
показать весь комментарий
16.08.2022 12:26 Ответить
Интересно, кто теперь получит белых Жигулей?
показать весь комментарий
16.08.2022 12:29 Ответить
Нихто, вона ж без контракта была, потрындеть да загадочно поулыбаться ехала
показать весь комментарий
16.08.2022 12:36 Ответить
Пропагандистка і померла? Помирають люди, тварини та птахи, а пропагандисти здихають, надіюся вона мучилася.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:43 Ответить
"Російська пропагандистка Сулейманова", - оце і є справжня кацапєндія!
показать весь комментарий
16.08.2022 12:43 Ответить
Не подорвалась, а получила билет на концерт кабздона.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:45 Ответить
собаке собачья смерть!
показать весь комментарий
16.08.2022 12:46 Ответить
🤣
показать весь комментарий
16.08.2022 12:56 Ответить
Зємфіра - циганське ім'я. Прізвище мала азіятське. Стандартний савєцкий чєлавек. Могла б мати ім'я звєздіна або сталіна. Як хтось сказав, в ссср було нездорово бути казахом, українцем, ... Не дуже добре було бути навіть рускім. Кожен мав бути савєцкім чєлавєком. Зараз 'рускій' - те ж саме, що в ссср - савецкий чєлавєк.
показать весь комментарий
16.08.2022 12:57 Ответить
Пофуй на цю хвойду але новина гарн
показать весь комментарий
16.08.2022 12:58 Ответить
Який жаль а могла би замінити кадировцям козу або навіть ослиц
показать весь комментарий
16.08.2022 13:00 Ответить
Отримала таки свою "розривну новину" най так буде з кожним москалем.
показать весь комментарий
16.08.2022 13:09 Ответить
денацифицировали и утилизировали
показать весь комментарий
16.08.2022 13:13 Ответить
Ще одна типу "каністра" , задвохсотилась .
показать весь комментарий
16.08.2022 13:20 Ответить
Захотела стать известной и таки добилась своего
показать весь комментарий
16.08.2022 13:27 Ответить
Машину жалко..могла ездить и ездить
показать весь комментарий
16.08.2022 13:33 Ответить
Не "померла", а здохла!
показать весь комментарий
16.08.2022 13:52 Ответить
Прийміть мої щирі І Х*Й НА НЕЇ!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 13:53 Ответить
гагарін долітався а ця **** ***********
показать весь комментарий
16.08.2022 14:13 Ответить
Її вже десь у пеклі чорти смажать у всіх позах.
показать весь комментарий
16.08.2022 15:18 Ответить
Телочка ехала за хайпом и славой? Ну что ж, свои 15 секунд известности она получила. Потом что-то пошло не так, но да кто ж их считал, этих сулеймановых, мансуровых, ахмедовых и других руских.
показать весь комментарий
16.08.2022 15:54 Ответить
До кобзона по мінету інтерв'ю брати
показать весь комментарий
16.08.2022 16:09 Ответить
Нєх**й шастать ...курва!!!
показать весь комментарий
16.08.2022 18:37 Ответить
просто 3доxла ще одна кацабстанська тварюка
показать весь комментарий
16.08.2022 18:42 Ответить
Відьма
показать весь комментарий
16.08.2022 19:13 Ответить
А могла бы до старости работать на окружной!!!! Также языком но проффесионально!
показать весь комментарий
16.08.2022 19:57 Ответить
Яка сумна новина ))) Кацапська шльондра не знала, що коли окупант ступає ногою на українську землю, то ця нога в нього зайва.
показать весь комментарий
16.08.2022 20:18 Ответить
обыкновенный рашизм. рюзьге марш на мацкве и новгороде.

"Всех хахлов в состав россии!"
"Нам мало Крыма!", "Донбасс в состав россии!",
"Мариуполь - рюзьге горад!", "Киев - рюзьгей горАд!"

https://youtu.be/LIuHocU6h7k

https://youtu.be/3EvajBi3T08

https://youtu.be/tJbuNIsapRY

https://ilyavaliev.livejournal.com/8882202.html

показать весь комментарий
17.08.2022 23:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 