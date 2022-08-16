Российская пропагандистка Сулейманова подорвалась на мине и погибла на Донбассе

Сулейманова вместе с водителем подорвалась на мине.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Сулейманова приехала на Донбасс совсем недавно. Там она будто бы занималась гуманитарной помощью и реализовывала "мечту стать настоящим военным журналистом".

По данным россиян, Сулейманова подорвалась на мине.

Сулейманова была активисткой партии "Другая Россия", основанной Эдуардом Лимоновым после запрета Национал-большевистской партии РФ.

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