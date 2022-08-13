Реальными успехами оккупанты похвастаться не могут, - командующий Сухопутными войсками Сырский

На Востоке продолжаются ожесточенные бои с русскими оккупантами. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский продолжает работу на самых сложных участках обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и вроде бы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "захваченных" населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут", - отметил Сырский.

"Борьба изнурительная и жестокая, она требует от наших мужчин и женщин максимального напряжения, невероятных физических и моральных усилий. Но необходимо критически относиться к поспешным заявлениям, особенно во враждебных источниках информации, и верить в наших героев", - подчеркнул Сырский.

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