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Реальными успехами оккупанты похвастаться не могут, - командующий Сухопутными войсками Сырский

На Востоке продолжаются ожесточенные бои с русскими оккупантами. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский продолжает работу на самых сложных участках обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.

"Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и вроде бы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "захваченных" населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут", - отметил Сырский.

Реальными успехами оккупанты похвастаться не могут, - командующий Сухопутными войсками Сырский 01

"Борьба изнурительная и жестокая, она требует от наших мужчин и женщин максимального напряжения, невероятных физических и моральных усилий. Но необходимо критически относиться к поспешным заявлениям, особенно во враждебных источниках информации, и верить в наших героев", - подчеркнул Сырский.

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Автор: 

армия РФ (19674) пропаганда (3698) Александр Сырский (621)


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Топ комментарии
+6
Ми можемо свого головнокомандувача «бубочку» обміняти на азовців. Нехай його судять.
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13.08.2022 10:02 Ответить
+2
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.08.2022 09:52 Ответить
+2
дуже радий, що Сирський в ділі, бо шось дуже довго про нього нічого не було чутно і я вже ночав думати про погане
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13.08.2022 09:53 Ответить
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а на цензорі писали, що його перевели на Полтаву. А він, виявляється, найскладнішими ділянками фронту керує.
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13.08.2022 09:50 Ответить
Так було,але після Сєверодонецьк,вернули на передовий рубіж,як і Марченко. Характеристики для тих ротаційних дав Кривонос влучно. Так що Генерал Сирський на місці
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13.08.2022 11:12 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.08.2022 09:52 Ответить
дуже радий, що Сирський в ділі, бо шось дуже довго про нього нічого не було чутно і я вже ночав думати про погане
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13.08.2022 09:53 Ответить
Ми можемо свого головнокомандувача «бубочку» обміняти на азовців. Нехай його судять.
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13.08.2022 10:02 Ответить
Скажімо так насправді успіхи у орків є і суттєві , з 2014 року вони захопили територій більше ніж дві Словачини і корисних копалин на трильони баксів
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13.08.2022 10:22 Ответить
73% українцям можна спокійно впарівать про відсутність якихось суттєвих успіхів расєян бо там середне IQ не більше за 30, почнуть вмикати мислення лише тоді коли расєяни без якогось успіху вийдуть на лінію арпада...
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13.08.2022 11:02 Ответить
Сырский говорит не о вообще с 2014 года, а о том что происходит в последний месяц максимум
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13.08.2022 12:22 Ответить
У 1939-1942 роках Німеччина захопила набагато більше.
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13.08.2022 12:30 Ответить
ну да, 25% Украины захватили, а в остальном(((
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13.08.2022 10:44 Ответить
Люся і компанія контратакують вже майже півроку зебіли прости Господи
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13.08.2022 11:00 Ответить
Воїни обісцяних диванів не розуміють емлементарных речей, їм краще знати, як там на фронті.
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13.08.2022 11:12 Ответить
https://hvylya.net/analytics/politics/kto-i-kak-sdal-debalcevo-svidetelstvuju.html https://hvylya.net/analytics/politics/kto-i-kak-sdal-debalcevo-svidetelstvuju.html

У цій статті про цього Сирського, чи когось іншого?
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13.08.2022 11:23 Ответить
Вас не бентежить, що стаття анонімна?
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13.08.2022 12:27 Ответить
Чому це вона анонімна? Автор Arty Green (ветеран 25 батальйону ЗСУ Євген Бікренев). Він на цензорі постійно щось пише.
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13.08.2022 13:28 Ответить
Набежали сразу нытики и зрадое..ы, всех в спам )
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13.08.2022 12:23 Ответить
" А нам говорят, что на Донбассе всё хорошо?! (((((
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27.08.2022 15:58 Ответить
 
 