Реальными успехами оккупанты похвастаться не могут, - командующий Сухопутными войсками Сырский
На Востоке продолжаются ожесточенные бои с русскими оккупантами. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский продолжает работу на самых сложных участках обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки Объединенных сил.
"Враг в своих средствах массовой информации хвастается мнимыми победами и вроде бы молниеносным продвижением. Российские СМИ свободно оперируют названиями якобы "захваченных" населенных пунктов. Это, мягко говоря, не соответствует действительности, и реальными успехами оккупационные войска похвастаться не могут", - отметил Сырский.
"Борьба изнурительная и жестокая, она требует от наших мужчин и женщин максимального напряжения, невероятных физических и моральных усилий. Но необходимо критически относиться к поспешным заявлениям, особенно во враждебных источниках информации, и верить в наших героев", - подчеркнул Сырский.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
У цій статті про цього Сирського, чи когось іншого?