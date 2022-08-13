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Реальними успіхами окупанти похвалитися не можуть, - командувач Сухопутних військ Сирський

На Сході тривають жорстокі бої з російськими окупантами. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський продовжує роботу на найскладніших ділянках оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.

"Ворог у своїх засобах масової інформації хвалиться уявними перемогами та начебто блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", - зазначив Сирський.

Реальними успіхами окупанти похвалитися не можуть, - командувач Сухопутних військ Сирський 01

"Боротьба виснажлива і жорстока, вона вимагає від наших чоловіків та жінок максимального напруження, неймовірних фізичних та моральних зусиль. Але необхідно критично ставитися до поспішних заяв, особливо у ворожих джерелах інформації, та вірити у наших героїв", - наголосив Сирський.

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Автор: 

армія рф (17833) пропаганда (2825) Сирський Олександр (644)


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Топ коментарі
+6
Ми можемо свого головнокомандувача «бубочку» обміняти на азовців. Нехай його судять.
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13.08.2022 10:02 Відповісти
+2
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.08.2022 09:52 Відповісти
+2
дуже радий, що Сирський в ділі, бо шось дуже довго про нього нічого не було чутно і я вже ночав думати про погане
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13.08.2022 09:53 Відповісти
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а на цензорі писали, що його перевели на Полтаву. А він, виявляється, найскладнішими ділянками фронту керує.
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13.08.2022 09:50 Відповісти
Так було,але після Сєверодонецьк,вернули на передовий рубіж,як і Марченко. Характеристики для тих ротаційних дав Кривонос влучно. Так що Генерал Сирський на місці
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13.08.2022 11:12 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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13.08.2022 09:52 Відповісти
дуже радий, що Сирський в ділі, бо шось дуже довго про нього нічого не було чутно і я вже ночав думати про погане
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13.08.2022 09:53 Відповісти
Ми можемо свого головнокомандувача «бубочку» обміняти на азовців. Нехай його судять.
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13.08.2022 10:02 Відповісти
Скажімо так насправді успіхи у орків є і суттєві , з 2014 року вони захопили територій більше ніж дві Словачини і корисних копалин на трильони баксів
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13.08.2022 10:22 Відповісти
73% українцям можна спокійно впарівать про відсутність якихось суттєвих успіхів расєян бо там середне IQ не більше за 30, почнуть вмикати мислення лише тоді коли расєяни без якогось успіху вийдуть на лінію арпада...
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13.08.2022 11:02 Відповісти
Сырский говорит не о вообще с 2014 года, а о том что происходит в последний месяц максимум
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13.08.2022 12:22 Відповісти
У 1939-1942 роках Німеччина захопила набагато більше.
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13.08.2022 12:30 Відповісти
ну да, 25% Украины захватили, а в остальном(((
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13.08.2022 10:44 Відповісти
Люся і компанія контратакують вже майже півроку зебіли прости Господи
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13.08.2022 11:00 Відповісти
Воїни обісцяних диванів не розуміють емлементарных речей, їм краще знати, як там на фронті.
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13.08.2022 11:12 Відповісти
https://hvylya.net/analytics/politics/kto-i-kak-sdal-debalcevo-svidetelstvuju.html https://hvylya.net/analytics/politics/kto-i-kak-sdal-debalcevo-svidetelstvuju.html

У цій статті про цього Сирського, чи когось іншого?
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13.08.2022 11:23 Відповісти
Вас не бентежить, що стаття анонімна?
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13.08.2022 12:27 Відповісти
Чому це вона анонімна? Автор Arty Green (ветеран 25 батальйону ЗСУ Євген Бікренев). Він на цензорі постійно щось пише.
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13.08.2022 13:28 Відповісти
Набежали сразу нытики и зрадое..ы, всех в спам )
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13.08.2022 12:23 Відповісти
" А нам говорят, что на Донбассе всё хорошо?! (((((
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27.08.2022 15:58 Відповісти
 
 