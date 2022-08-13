Реальними успіхами окупанти похвалитися не можуть, - командувач Сухопутних військ Сирський
На Сході тривають жорстокі бої з російськими окупантами. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський продовжує роботу на найскладніших ділянках оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання Об'єднаних сил.
"Ворог у своїх засобах масової інформації хвалиться уявними перемогами та начебто блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", - зазначив Сирський.
"Боротьба виснажлива і жорстока, вона вимагає від наших чоловіків та жінок максимального напруження, неймовірних фізичних та моральних зусиль. Але необхідно критично ставитися до поспішних заяв, особливо у ворожих джерелах інформації, та вірити у наших героїв", - наголосив Сирський.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
У цій статті про цього Сирського, чи когось іншого?