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Російська пропагандистка Сулейманова підірвалася на міні та померла на Донбасі

сулейманова

Земфіра Сулейманова разом із водієм підірвалася на міні.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сулейманова приїхала на Донбас зовсім недавно. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою та реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".

За даними росіян, Сулейманова підірвалася на міні.

Сулейманова була активісткою партії "Інша Росія", заснованої Едуардом Лімоновим після заборони Націонал-більшовистської партії РФ.

Також читайте: До Мелітополя окупанти привезли для пропагандистських сюжетів 70 гастролерів, - Федоров

Автор: 

ліквідація (4096) пропаганда (2827) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+58
вперше чую про таку, але най буде
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16.08.2022 11:20 Відповісти
+40
Одной кончиттой меньше, слава Украине!
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16.08.2022 11:21 Відповісти
+35
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16.08.2022 11:19 Відповісти
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Хорошая новость, Цензор.Нет на высоте, хочу больше таких новостей, мир должен очистится кацапов
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16.08.2022 11:53 Відповісти
Пропогандисты кремля - это машина, которая превращает людей в нелюдей. Поэтому выводить из строя необходимо в первую очередь эту машину, а не нелюдей. Почему все эти соловьевы, кедми, васерманы, симоняны спокойно производят миллионы нелюдей почему не ударить по их детям, которые на Западе?
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16.08.2022 11:53 Відповісти
А теперь сливной бачок Скабеева...
Я сказал СКАБЕЕВА !
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16.08.2022 11:53 Відповісти
"Другая Россия" - это российские неонацисты. Конец начинающей нацистки пришёл быстро.
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16.08.2022 11:55 Відповісти
Здоров'я їй щастя)))
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16.08.2022 11:56 Відповісти
Який ви щедрий!
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16.08.2022 12:27 Відповісти
Ого яка сумна новина 😳
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16.08.2022 11:58 Відповісти
Для "лимонівців" це нормально - вони не використовують головний мозок за призначенням.
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16.08.2022 11:59 Відповісти
Шось знизу вдарило -- злегка по лошадиному
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16.08.2022 12:00 Відповісти
У едічки парсобраніє. Потім концерт Йосі.
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16.08.2022 12:01 Відповісти
Эдичка больше по мальчикам
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16.08.2022 12:22 Відповісти
а шо з нею
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16.08.2022 12:02 Відповісти
какаяразніца™
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16.08.2022 12:05 Відповісти
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16.08.2022 12:31 Відповісти
Не РУСЬКИМ, а рузьге! Їх на московії "рузьге" називають. Вони до Русі нікуя не мають!
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16.08.2022 12:36 Відповісти
Весела тамадкиня, тай конкурси цікаві.
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16.08.2022 12:06 Відповісти
Ідеальна кар'єра військового журналіста з рашки, побачити Донбас і здохнути, мрія збулася)
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16.08.2022 12:12 Відповісти
"Наверное, мина", - раскинула мозгами Сулейманова.
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16.08.2022 12:13 Відповісти
Які мізки! Копита!
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16.08.2022 12:17 Відповісти
Була джяляб, і нема джяляб...
Ось така #уйня, малята (с).
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16.08.2022 12:19 Відповісти
Сбежавшая из гарема товарища Сухова свободная женщина Востока гражданка Сулейманова самоликвидировалась на бендеровской мине.

От же ш подорва!
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16.08.2022 12:19 Відповісти
А могла б приносити задоволення кадирівцям робочими губами.
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16.08.2022 12:51 Відповісти
Мина победила лимонку!
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16.08.2022 12:21 Відповісти
шоза пьозда? але всерівно на концерт до кабздьона.він всіх чекає_
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16.08.2022 12:24 Відповісти
Яка сумна новина! (регоче)
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16.08.2022 12:26 Відповісти
Интересно, кто теперь получит белых Жигулей?
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16.08.2022 12:29 Відповісти
Нихто, вона ж без контракта была, потрындеть да загадочно поулыбаться ехала
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16.08.2022 12:36 Відповісти
Пропагандистка і померла? Помирають люди, тварини та птахи, а пропагандисти здихають, надіюся вона мучилася.
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16.08.2022 12:43 Відповісти
"Російська пропагандистка Сулейманова", - оце і є справжня кацапєндія!
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16.08.2022 12:43 Відповісти
Не подорвалась, а получила билет на концерт кабздона.
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16.08.2022 12:45 Відповісти
собаке собачья смерть!
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16.08.2022 12:46 Відповісти
🤣
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16.08.2022 12:56 Відповісти
Зємфіра - циганське ім'я. Прізвище мала азіятське. Стандартний савєцкий чєлавек. Могла б мати ім'я звєздіна або сталіна. Як хтось сказав, в ссср було нездорово бути казахом, українцем, ... Не дуже добре було бути навіть рускім. Кожен мав бути савєцкім чєлавєком. Зараз 'рускій' - те ж саме, що в ссср - савецкий чєлавєк.
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16.08.2022 12:57 Відповісти
Пофуй на цю хвойду але новина гарн
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16.08.2022 12:58 Відповісти
Який жаль а могла би замінити кадировцям козу або навіть ослиц
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16.08.2022 13:00 Відповісти
Отримала таки свою "розривну новину" най так буде з кожним москалем.
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16.08.2022 13:09 Відповісти
денацифицировали и утилизировали
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16.08.2022 13:13 Відповісти
Ще одна типу "каністра" , задвохсотилась .
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16.08.2022 13:20 Відповісти
Захотела стать известной и таки добилась своего
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16.08.2022 13:27 Відповісти
Машину жалко..могла ездить и ездить
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16.08.2022 13:33 Відповісти
Не "померла", а здохла!
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16.08.2022 13:52 Відповісти
Прийміть мої щирі І Х*Й НА НЕЇ!!!
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16.08.2022 13:53 Відповісти
гагарін долітався а ця **** ***********
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16.08.2022 14:13 Відповісти
Її вже десь у пеклі чорти смажать у всіх позах.
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16.08.2022 15:18 Відповісти
Телочка ехала за хайпом и славой? Ну что ж, свои 15 секунд известности она получила. Потом что-то пошло не так, но да кто ж их считал, этих сулеймановых, мансуровых, ахмедовых и других руских.
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16.08.2022 15:54 Відповісти
До кобзона по мінету інтерв'ю брати
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16.08.2022 16:09 Відповісти
Нєх**й шастать ...курва!!!
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16.08.2022 18:37 Відповісти
просто 3доxла ще одна кацабстанська тварюка
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16.08.2022 18:42 Відповісти
Відьма
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16.08.2022 19:13 Відповісти
А могла бы до старости работать на окружной!!!! Также языком но проффесионально!
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16.08.2022 19:57 Відповісти
Яка сумна новина ))) Кацапська шльондра не знала, що коли окупант ступає ногою на українську землю, то ця нога в нього зайва.
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16.08.2022 20:18 Відповісти
обыкновенный рашизм. рюзьге марш на мацкве и новгороде.

"Всех хахлов в состав россии!"
"Нам мало Крыма!", "Донбасс в состав россии!",
"Мариуполь - рюзьге горад!", "Киев - рюзьгей горАд!"

https://youtu.be/LIuHocU6h7k

https://youtu.be/3EvajBi3T08

https://youtu.be/tJbuNIsapRY

https://ilyavaliev.livejournal.com/8882202.html

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17.08.2022 23:35 Відповісти
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