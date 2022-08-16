Російська пропагандистка Сулейманова підірвалася на міні та померла на Донбасі

Земфіра Сулейманова разом із водієм підірвалася на міні.

Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сулейманова приїхала на Донбас зовсім недавно. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою та реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".

За даними росіян, Сулейманова підірвалася на міні.

Сулейманова була активісткою партії "Інша Росія", заснованої Едуардом Лімоновим після заборони Націонал-більшовистської партії РФ.

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