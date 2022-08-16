Російська пропагандистка Сулейманова підірвалася на міні та померла на Донбасі
Земфіра Сулейманова разом із водієм підірвалася на міні.
Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сулейманова приїхала на Донбас зовсім недавно. Там вона нібито займалася гуманітарною допомогою та реалізовувала "мрію стати справжнім військовим журналістом".
За даними росіян, Сулейманова підірвалася на міні.
Сулейманова була активісткою партії "Інша Росія", заснованої Едуардом Лімоновим після заборони Націонал-більшовистської партії РФ.
Топ коментарі
+58 Oil Roschko
показати весь коментар16.08.2022 11:20 Відповісти Посилання
+40 Leonidas 4503 #341111
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+35 vitaliymkua
показати весь коментар16.08.2022 11:19 Відповісти Посилання
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Я сказал СКАБЕЕВА !
Ось така #уйня, малята (с).
От же ш подорва!
"Всех хахлов в состав россии!"
"Нам мало Крыма!", "Донбасс в состав россии!",
"Мариуполь - рюзьге горад!", "Киев - рюзьгей горАд!"
https://youtu.be/LIuHocU6h7k
https://youtu.be/3EvajBi3T08
https://youtu.be/tJbuNIsapRY
https://ilyavaliev.livejournal.com/8882202.html