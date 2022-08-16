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Новости Война
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В Житомирской области пострадавших в результате взрывов вражеских ракет нет, - ОВА

житомирщина,житомирська

В Житомирской области нет пострадавших и жертв в результате ракетного удара.

Об этом сообщили на странице Житомирской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, предварительно ракеты, попавшие 16 августа по Житомирскому району, были выпущены с территории Беларуси.

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После взрывов в Житомирском районе, произошедших в результате запуска вражеских ракет, жертв нет. Жителей области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, если слышен звук сирен.

взрыв (6815) крылатые ракеты (889) Житомирская область (1414)


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Чого ще чекатимемо ? Скільки людей повино загинути , щоб
поставити на місце. Такі провокації будуть постійно, щоб почати
війскові дії на заході.
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16.08.2022 16:43 Ответить
 
 