В Житомирской области пострадавших в результате взрывов вражеских ракет нет, - ОВА
В Житомирской области нет пострадавших и жертв в результате ракетного удара.
Об этом сообщили на странице Житомирской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в сообщении, предварительно ракеты, попавшие 16 августа по Житомирскому району, были выпущены с территории Беларуси.
После взрывов в Житомирском районе, произошедших в результате запуска вражеских ракет, жертв нет. Жителей области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях, если слышен звук сирен.
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