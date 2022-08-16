Россияне ударили ракетами по Житомирщине

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание! На территории Житомирского района подтверждены два взрыва в результате ракетного удара", - написал он.

Бунечко добавил, что, по предварительной информации, ракеты были выпущены из Беларуси.

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