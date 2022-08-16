Росіяни вдарили ракетами по Житомирщині
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Житомирській області.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - написав він.
Бунечко додав, що, за попередньою інформацією, ракети були випущені з Білорусі.
Топ коментарі
+67 Tema9
показати весь коментар16.08.2022 13:54 Відповісти Посилання
+47 Герхард
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+44 Vadim Izumov #511001
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Воистину Воскрес
Час вже ставати заходом
Бунечко утверждает, что ракеты были выпущены с территории Беларуси.
Крысы позорные...гореть вам в АДу
Слава ЗСУ!!!!
Слава 95 -кі ....... Я Вас ЛЮБЛЮ)