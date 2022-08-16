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Росіяни вдарили ракетами по Житомирщині

обстріл,обстріл_лого

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Житомирській області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - написав він.

Бунечко додав, що, за попередньою інформацією, ракети були випущені з Білорусі.

Також читайте: Повітряні сили ЗСУ про вибухи поблизу Джанкоя: "Не дотримуються заходів пожежної безпеки, але всю Україну це тішить"

Автор: 

Білорусь (7972) обстріл (29302) ракети (4078) Бунечко Віталій (52) Житомирська область (1287)


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Топ коментарі
+67
Білорусь просить бавовни.
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16.08.2022 13:54 Відповісти
+47
Ну так прийшов вже час наносити удари у відповідь по Білорусі.
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16.08.2022 13:54 Відповісти
+44
Пора бить по всем крымским аеродромам.
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16.08.2022 13:54 Відповісти
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Пора бить по всем крымским аеродромам.
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16.08.2022 13:54 Відповісти
Срочно нужны ATACMS
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16.08.2022 14:02 Відповісти
А по білокацапам не треба?
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16.08.2022 14:03 Відповісти
По кримським в першу чергу, але не прогавити ("білоруських") кацапських, завезених москалями на білоруські аеродроми. У населення Білої Росі ніколи не було "смерчів", "іскандерів", "сатани-300 і 400", це все та же кацапня притаранила щоб убивати українців. Тому "братні" білоруси, коли не в стані проснутись, то звиняйте. Така доктрина повинна бути у нашого верховного... без будь-яких єрмаківських викрутасів, бо можна все просрати....
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16.08.2022 14:04 Відповісти
+ по Белоруським.....так потрібно, так буде, до ПЕРЕМОГИ!!!
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16.08.2022 22:13 Відповісти
***** шкодливая белорашка....
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16.08.2022 13:54 Відповісти
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16.08.2022 14:34 Відповісти
Чого чекаємо? Чи є воля, сили і засоби відповісти вогневим ударом на цю провокацію?
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16.08.2022 13:54 Відповісти
Нема зброї. США дали зрозуміти, доки крота-єрмака не уберуть, зброї не даватимуть. Але в зеленого інші пріоритети.
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16.08.2022 17:24 Відповісти
Білорусь просить бавовни.
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16.08.2022 13:54 Відповісти
Дуже просить. Треба зглянутися. І насипати стільки, щоб їх на ригачку потягло.
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16.08.2022 13:58 Відповісти
так просить, так вже просить...
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16.08.2022 13:58 Відповісти
аж чешется
Воистину Воскрес
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16.08.2022 14:47 Відповісти
Ну так прийшов вже час наносити удари у відповідь по Білорусі.
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16.08.2022 13:54 Відповісти
З картопляників зробити бавовники.
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16.08.2022 14:17 Відповісти
Ничего фашисты ваши фаувафли вам не помогут. Капец вам.
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16.08.2022 13:54 Відповісти
Когда мы уже будем бить в ответ по лукашистам? думаете если будем закрывать глаза то лукашисты на нас не пойдут? рано или поздно ***** додавит все равно Бульбофюрера или уберет его и поставит на его место своего гауляйтера
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16.08.2022 13:55 Відповісти
От ви прямо так жадаєте відкриття другого фронту? Прямо настільки потрібні нам зараз 15 БТГ на півночі країни?
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16.08.2022 14:08 Відповісти
Вы еще не поняли что мы воюем и так на два фронта? ***** завез на Беларашку кучу ракетных систем и ПВО зазря?
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16.08.2022 14:16 Відповісти
В орків істерика після мандюліни по Криму. Пора вже і по Москві шуранути.
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16.08.2022 13:56 Відповісти
Пора лупити по БФО! Бєларускому фєдєральному округу.
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16.08.2022 13:56 Відповісти
Мозырь, ну ты понял. Когда у боневтика вырастут яйца, а усатый глядя на Крым, поймет, что будет"бавовна".
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16.08.2022 13:57 Відповісти
Когда у боневтика вырастут яйца... Зачетный троллинг наркозедента
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16.08.2022 14:07 Відповісти
Джанкой вже зранку покидали цигарки де не слід, а в Зябровці ******* кидати недопалки ввечері
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16.08.2022 13:58 Відповісти
Уже несколько дней наблюдается повышенная активность авиации в белоруской области. Слышен гул вертолета, особенно по ночам. Так же гул чего-то винтового, подозреваю беспилотник. Но он значительно реже слышен. Каждый раз, когда кацапня с манкуртами начинают активно летать, в течении некоторого времени появляются новости про удары по Украине. С территории белорусской области не только стреляют, но ещё и корректируют ракетные удары.
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16.08.2022 14:00 Відповісти
таракан в ударе...что то на огроде где бульба растет все тихо жизнь без адреналина...
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16.08.2022 14:01 Відповісти
Повітряна тривога лише на заході. Звісно, небезпека з Білорусі йде
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16.08.2022 14:03 Відповісти
Київ ніяк не захід, Житомир теж
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16.08.2022 14:07 Відповісти
І даремно.
Час вже ставати заходом
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16.08.2022 15:23 Відповісти
географію не переробити
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16.08.2022 16:04 Відповісти
В якому сенсі? Все у цьому житті відносно.
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16.08.2022 16:29 Відповісти
пока белорусы по зубах не получат не успокояться сейчас опять воздушная в Киеве
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16.08.2022 14:03 Відповісти
белоруская лукашыха просит ударить Американо-Украинскими ракетами по них .
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16.08.2022 14:07 Відповісти
мозир буде спалено , аеропорт мінськ буде знищено , бази будуть взірвані , це буде точно
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16.08.2022 14:08 Відповісти
"литвин" начал углублять в подвале дачи свой погреб )) чуйствует, шо может отгрести прилично ))
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16.08.2022 14:09 Відповісти
с*ки белорусские
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16.08.2022 14:13 Відповісти
Вже другий раз б'ють, якась с@ка корегує.
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16.08.2022 14:15 Відповісти
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о двух ракетных ударах по району.
Бунечко утверждает, что ракеты были выпущены с территории Беларуси.
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16.08.2022 14:17 Відповісти
Беспорядочный ракетный обстрел жилых кварталов всех городов Украины...это новая тактика крыс путлера...превратить все бы Мариуполь и сирийский Алеппо...
Крысы позорные...гореть вам в АДу
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16.08.2022 14:23 Відповісти
К сожалению, тактика не новая, Харьков так обстреливают и бомбят с самого 24-го февраля, фактически ежедневно. Печаль в том, что за полгода так и не найдено противоядия такому безумию рашистских мразей.
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16.08.2022 14:31 Відповісти
тре почати розйобувати бази в білорусі
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16.08.2022 14:33 Відповісти
Увага всім ракетним військам рососії!!! Цільте сюди 55°45'09.2"N 37°37'17.3"E
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16.08.2022 14:33 Відповісти
Настав вже час смажити драники!
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16.08.2022 14:41 Відповісти
лише пишуть що росіяни (скоти козломорді) вдарили ... побільше б інформації, скільки кацапів піджарили, щоб не лізли ...
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16.08.2022 14:45 Відповісти
СКОЛЬКО МОЖКО ТЕРПЕТЬ ЭТИ СОПЛИ...УДАРИЛИ ОБСТРЕЛЯЛИ УНИЧТОЖИЛИ ЕЩЕ РАЗНУЮ СРАНЬ.ТА НЕУЖЕЛИ НЕТ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ СКАЖЕТ О Г О Н Ь...НАШИХ БЬЮТ А ПРАВИТЕЛИ СИДЯТ В КИЕВЕ И МОЛЧАТ.ГДЕ ТЕ ШО КРИЧАЛИ "ЯКЩО КУЛЯ В ЛОБ..."ДЕ?
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16.08.2022 14:50 Відповісти
Сначала разобьем русскую армию + армию лднр,а зат ем возьмемся за Беларусь и Приднестровье .Лука выпросил веееликую пис тюлину!
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16.08.2022 14:52 Відповісти
Белоруссия в феврале нанесла удар в спину, она такая же страна спонсор терроризма как и рефия. Если бы этого не произошло, то для граждан Украины Беларусь было бы надежным тылом, которая могла бы как и Польша и другие страны быть дружественной страной. Почему к ней у Украины нет санкций?
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16.08.2022 14:53 Відповісти
Братушки белорашисты опять бомбят Украину
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16.08.2022 15:01 Відповісти
Деруни напрошуються на Атветку чтоби вторгнуться 24-го
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Скоро Іскандери з крейсера Москва вдарять по Білорусі!
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16.08.2022 15:48 Відповісти
Там з ОП грозились дипвідносини перервати з білокацапщиною
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16.08.2022 15:56 Відповісти
бялодєруни витянітє нос с рашисткой жопи
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16.08.2022 16:32 Відповісти
Це буде до бескінечності. Поки існує музей савєцкага саюза під відкритим небом під назвою Білорусь - ракети по Україні будуть летіти. Ця територія білоруському народу вже давно не належить, а могли б жити не тільки поряд з Європою, а і разом з нею.
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16.08.2022 17:01 Відповісти
95- Ка.....вас підарасів РВАЛА,РВЕ І ПОРВЕ СУК*А ХРЕБЕТ воОружЕним сілам рОссєї

Слава ЗСУ!!!!
Слава 95 -кі ....... Я Вас ЛЮБЛЮ)
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16.08.2022 22:16 Відповісти
 
 