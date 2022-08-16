Росіяни вдарили ракетами по Житомирщині

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Житомирській області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! На території Житомирського району підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару", - написав він.

Бунечко додав, що, за попередньою інформацією, ракети були випущені з Білорусі.

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