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На Житомирщині жертв внаслідок вибухів ворожих ракет немає, - ОВА

житомирщина,житомирська

На Житомирщині немає жертв в результаті ракетного удару.

Про це повідомили на сторінці Житомирської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, попередньо, ракети, які 16 серпня влучили по Житомирському району, були випущені з території Білорусі.

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Після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет жертв немає. Жителів області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, якщо чути звук сирен.

вибух (4527) крилаті ракети (1081) Житомирська область (1287)


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Чого ще чекатимемо ? Скільки людей повино загинути , щоб
поставити на місце. Такі провокації будуть постійно, щоб почати
війскові дії на заході.
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16.08.2022 16:43 Відповісти
 
 