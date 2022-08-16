На Житомирщині жертв внаслідок вибухів ворожих ракет немає, - ОВА

На Житомирщині немає жертв в результаті ракетного удару.

Про це повідомили на сторінці Житомирської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, попередньо, ракети, які 16 серпня влучили по Житомирському району, були випущені з території Білорусі.

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Після вибухів у Житомирському районі, які сталися внаслідок запуску ворожих ракет жертв немає. Жителів області закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, якщо чути звук сирен.