Российская армия грабит банки в оккупированном Херсоне

Во временно оккупированном Херсоне российские военные грабят банковские сейфы и хранилища. Захватчики украли деньги и другие материальные ценности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 августа сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"В Херсоне в микрорайонах Таврический и ХБК военные российской армии захватили два административных помещения одного из отделений банков. Оккупанты завладели материальными активами и наличными, которые были в хранилище и сейфах", - говорится в сообщении.

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