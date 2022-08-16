Російська армія грабує банки в окупованому Херсоні

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові грабують банківські сейфи та сховища. Загарбники вкрали гроші та інші матеріальні цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 серпня повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

"У Херсоні в мікрорайонах Таврійський та ХБК військові російської армії захопили два адміністративні приміщення одного з відділень банків. Окупанти заволоділи матеріальними активами та готівкою, яка була в сховищі та сейфах", - йдеться у повідомленні.

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