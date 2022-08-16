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Новини
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Російська армія грабує банки в окупованому Херсоні

гроші

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові грабують банківські сейфи та сховища. Загарбники вкрали гроші та інші матеріальні цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 серпня повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

"У Херсоні в мікрорайонах Таврійський та ХБК військові російської армії захопили два адміністративні приміщення одного з відділень банків. Окупанти заволоділи матеріальними активами та готівкою, яка була в сховищі та сейфах", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку, - ОВА

Автор: 

банки (7790) пограбування (577) окупація (6755) Херсон (3449)


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Топ коментарі
+11
Да нуу? Не может быть. А зачем вы думали рашисты полезли в Украину? Помогать нам поля засеивать и заводы строить? Какой дебил оставил в банках ценности?
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16.08.2022 17:53 Відповісти
+9
Хтось здивований?
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16.08.2022 17:45 Відповісти
+9
це хороша новина,отже кацапи розуміють що Херсон скоро буде звілнений а вони будуть тікати через Дніпро на лисичанках,ну то хто встигне звісно
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16.08.2022 17:49 Відповісти
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Хтось здивований?
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16.08.2022 17:45 Відповісти
Я здивований. Хто протягом лютого-березня не забрав цінності з сейфів? На що був розрахунок? Гроші банку чому не були передані в Укрпошту для видачі пенсій готівкою коли був дефіцит в квітн.
Хтось мабудь добряче нагрівся, або новина так собі..
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16.08.2022 18:20 Відповісти
асвабадітєлі асвабаждают банки від зайвих цінностей.Збіговисько мародерів та злодюг зі зброєю..Непотріб кацапська
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16.08.2022 18:25 Відповісти
скоріше новини так собі, бо вже все разгробовано як трі місяці потому. обнал іде через бариг.
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16.08.2022 20:16 Відповісти
теж мені новина. якби я був на їх місці - робив би те саме.
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16.08.2022 17:47 Відповісти
це хороша новина,отже кацапи розуміють що Херсон скоро буде звілнений а вони будуть тікати через Дніпро на лисичанках,ну то хто встигне звісно
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16.08.2022 17:49 Відповісти
що-що, а це вони вміють як найкраще і це в них виходить...
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16.08.2022 17:49 Відповісти
Як казав класик: «пьют и воруют» .

Треба ще додати і «вбивають».
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16.08.2022 17:51 Відповісти
Да нуу? Не может быть. А зачем вы думали рашисты полезли в Украину? Помогать нам поля засеивать и заводы строить? Какой дебил оставил в банках ценности?
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16.08.2022 17:53 Відповісти
Значить будуть втікати
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16.08.2022 17:53 Відповісти
Відкрили Америку.. Здивований, що тільки зараз розпочали..
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16.08.2022 17:55 Відповісти
орки забрали деньги из банку ..... да кто бы мог подумать .... ну наверное думали, что фашисты обычно ложат не депозит ....
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16.08.2022 17:59 Відповісти
Украинские воины практически уничтожили «элитную» 14 бригаду спецназа Главного разведывательного управления РФ, остатки которой были брошены на Изюмское и Славянское направления. Грушники жалуются на полное отсутствие экипировки, исправной техники, вооружения и даже продовольствия, а также рассказывают о случаях убийств подчиненных командирами и резкий всплеск самоубийств.

Оккупантов из 14 бригады спецназа ГРУ не пускают назад в Россию, потери подразделения скрываются, а оставшийся в живых личный состав бунтует и отказывается идти на штурм. Об этом сами захватчики https://list-news.ru/opinion/boytsy-14-y-brigady-spetsnaza-gru-rasskazali-uzhasnuyu-pravdu-o-svo/ рассказали российским СМИ.

14 бригада спецназа ГРУ в РФ считается «элитной», именно в ней служил исполнитель покушения на российского разведчика-беглеца Григория Скрипаля, любитель «шпилей в Солсбери» полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.

Как уверяет издание, в редакцию обратились бойцы этой бригады, которые считают, что огласка им поможет.

А оказались оккупанты-грушники в действительно незавидной ситуации.

«Всего за несколько месяцев спецоперации на Украине элитное во всех отношениях подразделение ВС РФ - 14-я бригада спецназа ГРУ - практически уничтожена. Бригада была задействована на Изюмском и Славянском направлениях, однако военное командование быстро разуверилось в ее способности выполнять боевые задачи», - пишет издание.

При этом авторы материала оккупантов оправдывают: дескать, как могут они выполнять задачи, если не обеспечены эелементарным?

«Ребята покупают военную форму и экипировку сами и за собственный счет. Бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы и прочее попадают на фронт только благодаря личной инициативе военнослужащих и сочувствующих граждан, и, опять же - за их собственный счет. Подразделение не укомплектовано исправной (не говоря о современной) техникой. Да что там техника, если командование не в состоянии организовать питание бойцов. Пайков не хватает, они крайне низкого качества, с истекшими/истекающими сроками годности. Военнослужащие голодают, воруют еду в магазинах, мародерствуют», - описывают будни «элитного» подразделения в Украине российские пропагандисты.

Судя по рассказам оккупантов, к ним командование их же бригады относится хуже, чем к скоту. Они описали случай, когда командир бригады лично отдал приказ начальнику медицинской службы добить раненного офицера, после чего «медик вернулся в Хабаровск с психическим расстройством».

При этом, жалуются оккупанты, ранения, даже тяжелые, по мнению командования бригады, не являются основанием для «отлынивания» от «выполнения долга перед родиной».
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16.08.2022 18:01 Відповісти
а коли прашеньці не займалися пограбунками?

завжди, від слів ЗАВЖДИ, коли могли, коли не могли - втікали і навіть при втечі грабували, грабували(
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16.08.2022 18:01 Відповісти
Новина позавчорашнього тижня.
Є квола заява Шевченка,
але лисому похер, друкує гроші
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16.08.2022 18:05 Відповісти
це вже стовідсотковий признак того, що кацапи збираються втікати.
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16.08.2022 18:08 Відповісти
работники и хозяева банков могли уже давно эту валюту спрятать
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16.08.2022 18:25 Відповісти
Щухер перед хилянием на хазу малину
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16.08.2022 18:45 Відповісти
Немцы хотите "свежую" историю грабежа асвабадителей...
Не после Второй мировой, а в конце 80-х, салдатики эсссера рыли траншею под кабель в ГДР и рядом живущие в частном доме немцы по милосердию угощали их едой, оккупанты кушали и пасли, в конце обворовали дом.
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16.08.2022 19:01 Відповісти
Если банки оставили активы в закрытых офисах - они идиоты! Лучше бы раздали.
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16.08.2022 19:46 Відповісти
Странно, что администрация банков не позаботилась о своевременной эвакуации наличных средств... Это не халатность, а статья в законе о государственном преступлении.
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16.08.2022 21:28 Відповісти
 
 