Російська армія грабує банки в окупованому Херсоні
У тимчасово окупованому Херсоні російські військові грабують банківські сейфи та сховища. Загарбники вкрали гроші та інші матеріальні цінності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 16 серпня повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.
"У Херсоні в мікрорайонах Таврійський та ХБК військові російської армії захопили два адміністративні приміщення одного з відділень банків. Окупанти заволоділи матеріальними активами та готівкою, яка була в сховищі та сейфах", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+11 Valter Valter
показати весь коментар16.08.2022 17:53 Відповісти Посилання
+9 Oresta Bartka
показати весь коментар16.08.2022 17:45 Відповісти Посилання
+9 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар16.08.2022 17:49 Відповісти Посилання
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Хтось мабудь добряче нагрівся, або новина так собі..
Треба ще додати і «вбивають».
Оккупантов из 14 бригады спецназа ГРУ не пускают назад в Россию, потери подразделения скрываются, а оставшийся в живых личный состав бунтует и отказывается идти на штурм. Об этом сами захватчики https://list-news.ru/opinion/boytsy-14-y-brigady-spetsnaza-gru-rasskazali-uzhasnuyu-pravdu-o-svo/ рассказали российским СМИ.
14 бригада спецназа ГРУ в РФ считается «элитной», именно в ней служил исполнитель покушения на российского разведчика-беглеца Григория Скрипаля, любитель «шпилей в Солсбери» полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига.
Как уверяет издание, в редакцию обратились бойцы этой бригады, которые считают, что огласка им поможет.
А оказались оккупанты-грушники в действительно незавидной ситуации.
«Всего за несколько месяцев спецоперации на Украине элитное во всех отношениях подразделение ВС РФ - 14-я бригада спецназа ГРУ - практически уничтожена. Бригада была задействована на Изюмском и Славянском направлениях, однако военное командование быстро разуверилось в ее способности выполнять боевые задачи», - пишет издание.
При этом авторы материала оккупантов оправдывают: дескать, как могут они выполнять задачи, если не обеспечены эелементарным?
«Ребята покупают военную форму и экипировку сами и за собственный счет. Бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы и прочее попадают на фронт только благодаря личной инициативе военнослужащих и сочувствующих граждан, и, опять же - за их собственный счет. Подразделение не укомплектовано исправной (не говоря о современной) техникой. Да что там техника, если командование не в состоянии организовать питание бойцов. Пайков не хватает, они крайне низкого качества, с истекшими/истекающими сроками годности. Военнослужащие голодают, воруют еду в магазинах, мародерствуют», - описывают будни «элитного» подразделения в Украине российские пропагандисты.
Судя по рассказам оккупантов, к ним командование их же бригады относится хуже, чем к скоту. Они описали случай, когда командир бригады лично отдал приказ начальнику медицинской службы добить раненного офицера, после чего «медик вернулся в Хабаровск с психическим расстройством».
При этом, жалуются оккупанты, ранения, даже тяжелые, по мнению командования бригады, не являются основанием для «отлынивания» от «выполнения долга перед родиной».
завжди, від слів ЗАВЖДИ, коли могли, коли не могли - втікали і навіть при втечі грабували, грабували(
Є квола заява Шевченка,
але лисому похер, друкує гроші
Не после Второй мировой, а в конце 80-х, салдатики эсссера рыли траншею под кабель в ГДР и рядом живущие в частном доме немцы по милосердию угощали их едой, оккупанты кушали и пасли, в конце обворовали дом.