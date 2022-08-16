Рашисты снова ударили по Салтовскому району Харькова, возник пожар, - Терехов

Российские оккупационные войска снова обстреляли Салтовский район Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Снова прилеты по Салтовскому району. Предварительно - без пострадавших, но с пожаром. Прошу всех быть в укрытиях", - подчеркнул глава города.

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