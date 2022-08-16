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Новости Война
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Рашисты снова ударили по Салтовскому району Харькова, возник пожар, - Терехов

харків,салтівка

Российские оккупационные войска снова обстреляли Салтовский район Харькова.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Снова прилеты по Салтовскому району. Предварительно - без пострадавших, но с пожаром. Прошу всех быть в укрытиях", - подчеркнул глава города.

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Автор: 

обстрел (27982) Харьков (7604) Терехов Игорь (258)


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Дайте мэра Житомира в студию
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16.08.2022 18:18 Ответить
Над Харьковом просто издевательство происходит. Неужели нельзя их оттеснить вглубь России???
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16.08.2022 18:29 Ответить
Такое впечатление, что чем больше разрушат, тем больше потом власть заработает на откатах при восстановлении. По ТВ сообщали что контрбатарейніх систем в Украине такое количество, что больше только в США. А сколько беспилотников-камикадзе.
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16.08.2022 20:48 Ответить
Кацапов потрібно не "оттеснять", а знищувати, перемелюючи їх з бетоном та з землею. "Оттесненные" кацапи залижуть рани, відремонтують танки і знову попруть на нас.
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16.08.2022 23:51 Ответить
Тєрєхов де анонсовані тобою броньовані схованки на всіх зупинках Харкова ?
У Харкові ЖБК які виробляють бетон як лайна, в чому справа.
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16.08.2022 22:38 Ответить
 
 