Рашисты снова ударили по Салтовскому району Харькова, возник пожар, - Терехов
Российские оккупационные войска снова обстреляли Салтовский район Харькова.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Снова прилеты по Салтовскому району. Предварительно - без пострадавших, но с пожаром. Прошу всех быть в укрытиях", - подчеркнул глава города.
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