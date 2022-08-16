Россияне обстреляли пять районов Харькова, - Терехов

В ночь на 16 августа в 02:15 обстреляно несколько районов Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Ночью в 02:15 обстреляно сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

О пострадавших информации пока нет.

В некоторых случаях разрушение инфраструктурных и других объектов, а также дорог", - говорится в сообщении.

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