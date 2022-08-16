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Россияне обстреляли пять районов Харькова, - Терехов

вибух

В ночь на 16 августа в 02:15 обстреляно несколько районов Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

Ночью в 02:15 обстреляно сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.

О пострадавших информации пока нет.

В некоторых случаях разрушение инфраструктурных и других объектов, а также дорог", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты обстреливают Салтовский район Харькова, 5 раненых. Прилет на крышу девятиэтажки. ВИДЕО (обновлено)

обстрел (27961) Харьков (7597) Терехов Игорь (258)


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Пока не будет ответки по Белгороду эта ***** не прекратится!!!
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16.08.2022 06:40 Ответить
Хто може би сперечався, а я згодна…
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16.08.2022 07:58 Ответить
Невже ми нічого не можемо зробити, щоб захистити тих людей? Де влада?
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16.08.2022 07:01 Ответить
На месте, где же еще? Считает ракеты, делает уборку мусора после обстрелов, ремонтирует теплотрассы, как то поддерживает жизнедеятельность города. Но никак городские власти не смогут пресечь обстрелы раз и навсегда. Это надо пригласить сенат штатов просто провести ночь в городах которые рашка обстреливает со своей территории, забыли бы слово эскалация, вспомнили бы "маму"!
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16.08.2022 09:13 Ответить
 
 