Россияне обстреляли пять районов Харькова, - Терехов
В ночь на 16 августа в 02:15 обстреляно несколько районов Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Ночью в 02:15 обстреляно сразу несколько районов Харькова. Предварительно Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.
Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно.
О пострадавших информации пока нет.
В некоторых случаях разрушение инфраструктурных и других объектов, а также дорог", - говорится в сообщении.
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Джон КРОУТЕР #504651
показать весь комментарий16.08.2022 06:40 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Белка со свистком
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Kira Kirina
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RokasUkr
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