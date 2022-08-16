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Росіяни обстріляли п’ять районів Харкова, - Терехов

вибух

У ніч на 16 серпня о 02:15 обстріляно кілька районів Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно.

Про постраждалих інформації наразі немає.

У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстрілюють Київський район Харкова із артилерії, - мер Терехов

Автор: 

обстріл (29282) Харків (5716) Терехов Ігор (314)


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Пока не будет ответки по Белгороду эта ***** не прекратится!!!
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16.08.2022 06:40 Відповісти
Хто може би сперечався, а я згодна…
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16.08.2022 07:58 Відповісти
Невже ми нічого не можемо зробити, щоб захистити тих людей? Де влада?
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16.08.2022 07:01 Відповісти
На месте, где же еще? Считает ракеты, делает уборку мусора после обстрелов, ремонтирует теплотрассы, как то поддерживает жизнедеятельность города. Но никак городские власти не смогут пресечь обстрелы раз и навсегда. Это надо пригласить сенат штатов просто провести ночь в городах которые рашка обстреливает со своей территории, забыли бы слово эскалация, вспомнили бы "маму"!
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16.08.2022 09:13 Відповісти
 
 