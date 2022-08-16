Росіяни обстріляли п’ять районів Харкова, - Терехов

У ніч на 16 серпня о 02:15 обстріляно кілька районів Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно.

Про постраждалих інформації наразі немає.

У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - йдеться в повідомленні.

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