Росіяни обстріляли п’ять районів Харкова, - Терехов
У ніч на 16 серпня о 02:15 обстріляно кілька районів Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.
Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами містом не було давно.
Про постраждалих інформації наразі немає.
У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар16.08.2022 06:40 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Белка со свистком
показати весь коментар16.08.2022 07:58 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Kira Kirina
показати весь коментар16.08.2022 07:01 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
✘
✘
RokasUkr
показати весь коментар16.08.2022 09:13 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль