Рашисти знову вдарили по Салтівському району Харкова, виникла пожежа, - Терехов

Російські окупаційні війська знову обстріляли Салтівський район Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову прильоти по Салтівському району. Попередньо - без постраждалих, але з пожежею. Прошу все бути в укриттях", - наголосив очільник міста.

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