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Рашисти знову вдарили по Салтівському району Харкова, виникла пожежа, - Терехов

харків,салтівка

Російські окупаційні війська знову обстріляли Салтівський район Харкова.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову прильоти по Салтівському району. Попередньо - без постраждалих, але з пожежею. Прошу все бути в укриттях", - наголосив очільник міста.

Читайте: Росіяни обстріляли п’ять районів Харкова, - Терехов

Автор: 

обстріл (29302) Харків (5724) Терехов Ігор (314)


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16.08.2022 18:18 Відповісти
Над Харьковом просто издевательство происходит. Неужели нельзя их оттеснить вглубь России???
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16.08.2022 18:29 Відповісти
Такое впечатление, что чем больше разрушат, тем больше потом власть заработает на откатах при восстановлении. По ТВ сообщали что контрбатарейніх систем в Украине такое количество, что больше только в США. А сколько беспилотников-камикадзе.
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16.08.2022 20:48 Відповісти
Кацапов потрібно не "оттеснять", а знищувати, перемелюючи їх з бетоном та з землею. "Оттесненные" кацапи залижуть рани, відремонтують танки і знову попруть на нас.
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16.08.2022 23:51 Відповісти
Тєрєхов де анонсовані тобою броньовані схованки на всіх зупинках Харкова ?
У Харкові ЖБК які виробляють бетон як лайна, в чому справа.
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16.08.2022 22:38 Відповісти
 
 