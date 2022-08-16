Рашисти знову вдарили по Салтівському району Харкова, виникла пожежа, - Терехов
Російські окупаційні війська знову обстріляли Салтівський район Харкова.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову прильоти по Салтівському району. Попередньо - без постраждалих, але з пожежею. Прошу все бути в укриттях", - наголосив очільник міста.
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У Харкові ЖБК які виробляють бетон як лайна, в чому справа.