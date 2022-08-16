Зеленский уволил главу Николаевской РГА Мухарского
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Мухарского с должности главы Николаевской районной государственной администрации Николаевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение №146/2022-рп опубликовано на сайте главы государства.
"Уволить Мухарского Игоря Георгиевича с должности главы Николаевской районной государственной администрации Николаевской области согласно поданному им заявлению", – отмечается в документе.
Как сообщалось, Мухарский был назначен председателем Николаевской РГА 5 марта 2021 года.
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+13 Claudia Smith
показать весь комментарий16.08.2022 18:31 Ответить Ссылка
+13 Oleksandr Zabolotnyy
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+8 Герхард
показать весь комментарий16.08.2022 18:45 Ответить Ссылка
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а перед тим - Єрмака і всю свою шоблу
ЗЕлені тупо руйнують керівництво обороною Миколаїва.
І це вже не преступна бездіяльність, а справжня диверсія ЗЄ-влади на користь ворога.
Невже в Україні йому нічим зайнятися щоб займатися такою дрібнотою?