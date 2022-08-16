РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости
6 511 21

Зеленский уволил главу Николаевской РГА Мухарского

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Игоря Мухарского с должности главы Николаевской районной государственной администрации Николаевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение №146/2022-рп опубликовано на сайте главы государства.

"Уволить Мухарского Игоря Георгиевича с должности главы Николаевской районной государственной администрации Николаевской области согласно поданному им заявлению", – отмечается в документе.

Как сообщалось, Мухарский был назначен председателем Николаевской РГА 5 марта 2021 года.

Читайте также: Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и трех областях, - указы

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) Николаевская область (2150) увольнение (2686) РГА (252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
себе звільни, наволоч
а перед тим - Єрмака і всю свою шоблу
показать весь комментарий
16.08.2022 18:31 Ответить
+13
СЕБЕ ЗМІНИ АНДОН ТИ ШТОПАНИЙ І ДЄРМАКА
показать весь комментарий
16.08.2022 18:33 Ответить
+8
На Марченко завели справу. Звільнили голову РДА.

ЗЕлені тупо руйнують керівництво обороною Миколаїва.

І це вже не преступна бездіяльність, а справжня диверсія ЗЄ-влади на користь ворога.
показать весь комментарий
16.08.2022 18:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
себе звільни, наволоч
а перед тим - Єрмака і всю свою шоблу
показать весь комментарий
16.08.2022 18:31 Ответить
Маєш кандидата на заміну, чи може сам мітиш?
показать весь комментарий
16.08.2022 18:49 Ответить
звичайно, я маю з десяток кандидатів на заміну. і сама піду, якщо треба буде. (і всяко буду краща за цього поца). а ти піди отримай свої 3 грн за комент. хай вони тобі поперек горла стануть.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:36 Ответить
СЕБЕ ЗМІНИ АНДОН ТИ ШТОПАНИЙ І ДЄРМАКА
показать весь комментарий
16.08.2022 18:33 Ответить
йому й балотуватись не можна було..він же посібник для психіатрів..можна вивчати
показать весь комментарий
16.08.2022 18:34 Ответить
Це факт!
показать весь комментарий
17.08.2022 00:57 Ответить
https://youtu.be/pl6bbocVL84?t=87
показать весь комментарий
17.08.2022 00:58 Ответить
готує до здачі кацапам зелений поц
показать весь комментарий
16.08.2022 18:37 Ответить
не мечтай кацапье,скоро с херсона повалите, а вы с вашей наглостью еще смеете за николаев чтото думать,пастись на левом берегу будете
показать весь комментарий
16.08.2022 18:39 Ответить
Пастись они будут на левом берегу, но не Жнепра, а Енисея. Если китайцы позволят.
показать весь комментарий
16.08.2022 18:56 Ответить
*Днепра
показать весь комментарий
16.08.2022 18:57 Ответить
показать весь комментарий
16.08.2022 18:40 Ответить
На Марченко завели справу. Звільнили голову РДА.

ЗЕлені тупо руйнують керівництво обороною Миколаїва.

І це вже не преступна бездіяльність, а справжня диверсія ЗЄ-влади на користь ворога.
показать весь комментарий
16.08.2022 18:45 Ответить
Це на якого марченка? ромни, сумская область, адьютанта вєтрєнчіхи?
показать весь комментарий
16.08.2022 18:52 Ответить
На Генерала , маляр заявила , что он выдал страшную тайну , а он всего повторил , то , что перед эти озвучивали сами Зе ,Резников,Подоляк ,Арестович…
показать весь комментарий
16.08.2022 19:19 Ответить
та ЗЕвиплядкам пох- аби не шоколадний))))
показать весь комментарий
16.08.2022 18:56 Ответить
А цей чим не догодив, чи обороняється не по-дєрьмаковськи.
показать весь комментарий
16.08.2022 18:55 Ответить
Щодо Марченка, то так. Сказали щоб сидів тихо і не відкривав рота, а то рейтинги у зеленого лайна забирає на себе. А щодо Мухарського, то не думаю що керівник РДА якось суттево впливає на оборону міста. Тут цікаво той факт, що президент взагалі назначає та знімає голів РДА.
Невже в Україні йому нічим зайнятися щоб займатися такою дрібнотою?
показать весь комментарий
16.08.2022 18:55 Ответить
Щодо Мухарського, то варто було слідкувати за його сторінкою в фейсбуці. Здається він з усим пір"ячком зі своєю командою зарився в одержувану гуманітарку. Одержував вантажівками, а роздавав торбинками.
показать весь комментарий
16.08.2022 19:59 Ответить
 
 