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Зеленський звільнив голову Миколаївської РДА Мухарського

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Мухарського з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження №146/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.

"Звільнити Мухарського Ігоря Георгійовича з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою". – зазначається у документі.

Як повідомлялось, Мухарського було призначено головою Миколаївської РДА 5 березня 2021 року.

Також читайте: Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та трьох областях, - укази

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) Миколаївська область (2302) звільнення (2692) РДА (199)


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Топ коментарі
+13
себе звільни, наволоч
а перед тим - Єрмака і всю свою шоблу
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16.08.2022 18:31 Відповісти
+13
СЕБЕ ЗМІНИ АНДОН ТИ ШТОПАНИЙ І ДЄРМАКА
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16.08.2022 18:33 Відповісти
+8
На Марченко завели справу. Звільнили голову РДА.

ЗЕлені тупо руйнують керівництво обороною Миколаїва.

І це вже не преступна бездіяльність, а справжня диверсія ЗЄ-влади на користь ворога.
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16.08.2022 18:45 Відповісти
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себе звільни, наволоч
а перед тим - Єрмака і всю свою шоблу
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16.08.2022 18:31 Відповісти
Маєш кандидата на заміну, чи може сам мітиш?
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16.08.2022 18:49 Відповісти
звичайно, я маю з десяток кандидатів на заміну. і сама піду, якщо треба буде. (і всяко буду краща за цього поца). а ти піди отримай свої 3 грн за комент. хай вони тобі поперек горла стануть.
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16.08.2022 19:36 Відповісти
СЕБЕ ЗМІНИ АНДОН ТИ ШТОПАНИЙ І ДЄРМАКА
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16.08.2022 18:33 Відповісти
йому й балотуватись не можна було..він же посібник для психіатрів..можна вивчати
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16.08.2022 18:34 Відповісти
Це факт!
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17.08.2022 00:57 Відповісти
https://youtu.be/pl6bbocVL84?t=87
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17.08.2022 00:58 Відповісти
готує до здачі кацапам зелений поц
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16.08.2022 18:37 Відповісти
не мечтай кацапье,скоро с херсона повалите, а вы с вашей наглостью еще смеете за николаев чтото думать,пастись на левом берегу будете
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16.08.2022 18:39 Відповісти
Пастись они будут на левом берегу, но не Жнепра, а Енисея. Если китайцы позволят.
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16.08.2022 18:56 Відповісти
*Днепра
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16.08.2022 18:57 Відповісти
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16.08.2022 18:40 Відповісти
На Марченко завели справу. Звільнили голову РДА.

ЗЕлені тупо руйнують керівництво обороною Миколаїва.

І це вже не преступна бездіяльність, а справжня диверсія ЗЄ-влади на користь ворога.
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16.08.2022 18:45 Відповісти
Це на якого марченка? ромни, сумская область, адьютанта вєтрєнчіхи?
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16.08.2022 18:52 Відповісти
На Генерала , маляр заявила , что он выдал страшную тайну , а он всего повторил , то , что перед эти озвучивали сами Зе ,Резников,Подоляк ,Арестович…
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16.08.2022 19:19 Відповісти
та ЗЕвиплядкам пох- аби не шоколадний))))
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16.08.2022 18:56 Відповісти
А цей чим не догодив, чи обороняється не по-дєрьмаковськи.
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16.08.2022 18:55 Відповісти
Щодо Марченка, то так. Сказали щоб сидів тихо і не відкривав рота, а то рейтинги у зеленого лайна забирає на себе. А щодо Мухарського, то не думаю що керівник РДА якось суттево впливає на оборону міста. Тут цікаво той факт, що президент взагалі назначає та знімає голів РДА.
Невже в Україні йому нічим зайнятися щоб займатися такою дрібнотою?
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16.08.2022 18:55 Відповісти
Щодо Мухарського, то варто було слідкувати за його сторінкою в фейсбуці. Здається він з усим пір"ячком зі своєю командою зарився в одержувану гуманітарку. Одержував вантажівками, а роздавав торбинками.
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16.08.2022 19:59 Відповісти
 
 