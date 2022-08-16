Зеленський звільнив голову Миколаївської РДА Мухарського
Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Мухарського з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження №146/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.
"Звільнити Мухарського Ігоря Георгійовича з посади голови Миколаївської районної державної адміністрації Миколаївської області згідно з поданою ним заявою". – зазначається у документі.
Як повідомлялось, Мухарського було призначено головою Миколаївської РДА 5 березня 2021 року.
Топ коментарі
+13 Claudia Smith
показати весь коментар16.08.2022 18:31 Відповісти Посилання
+13 Oleksandr Zabolotnyy
показати весь коментар16.08.2022 18:33 Відповісти Посилання
+8 Герхард
показати весь коментар16.08.2022 18:45 Відповісти Посилання
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а перед тим - Єрмака і всю свою шоблу
ЗЕлені тупо руйнують керівництво обороною Миколаїва.
І це вже не преступна бездіяльність, а справжня диверсія ЗЄ-влади на користь ворога.
Невже в Україні йому нічим зайнятися щоб займатися такою дрібнотою?