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Зеленский отметил государственными наградами 189 военнослужащих, из них 25 – посмертно

орден,богдана,хмельницького

Президент Владимир Зеленский наградил около двухсот нацгвардейцев, полицейских, пограничников и таможенников.

Согласно обнародованному Офисом президента указу №582/2022, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга", информирует Цензор.НЕТ.

Орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" и "Защитнику Отчизны" награждены 189 сотрудников Национальной гвардии, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Государственной таможенной службы.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20925) награда (1819) военнослужащие (6189)


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нехилый рабочий день наркоши - ночные видосики-откровения на срок, спит до 12, награждение.....
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16.08.2022 19:37 Ответить
Я читал на сайте Вашингтон пост откровения Зеленского - это реально за гранью. Так оно более обширно. Зеля на полном серьезе чешет про то, что экономика важнее наших жизней. Доллары, доллары уплывали из рук Вовочки и 95-й квартала, экономика проседала и поэтому никого не предупредили о войне.
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16.08.2022 19:46 Ответить
хвала,честь і шана всім нашим Героям. Вічна пам*ять полеглим...
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16.08.2022 19:48 Ответить
хвала, бот гача
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16.08.2022 19:53 Ответить
 
 