Зеленский отметил государственными наградами 189 военнослужащих, из них 25 – посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил около двухсот нацгвардейцев, полицейских, пограничников и таможенников.

Согласно обнародованному Офисом президента указу №582/2022, награды присвоены "за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга", информирует Цензор.НЕТ.

Орденами Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" и "Защитнику Отчизны" награждены 189 сотрудников Национальной гвардии, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Государственной таможенной службы.

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