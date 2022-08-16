Зеленський відзначив державними нагородами 189 військовослужбовців, із них 25 - посмертно

Президент Володимир Зеленський нагородив майже дві сотні нацгвардійців, поліцейських, прикордонників і митників.

Відповідно до оприлюдненого Офісом Президента указу №582/2022, нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку", інформує Цензор.НЕТ.

Орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" та "Захиснику Вітчизни" нагороджено 189 співробітників Національної гвардії, Національної поліції, Держприкордонслужби, Державної митної служби.

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