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Зеленський відзначив державними нагородами 189 військовослужбовців, із них 25 - посмертно

орден,богдана,хмельницького

Президент Володимир Зеленський нагородив майже дві сотні нацгвардійців, поліцейських, прикордонників і митників.

Відповідно до оприлюдненого Офісом Президента указу №582/2022, нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку", інформує Цензор.НЕТ.

Орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" та "Захиснику Вітчизни" нагороджено 189 співробітників Національної гвардії, Національної поліції, Держприкордонслужби, Державної митної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 181 захисника України, з них 33 – посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (24413) нагорода (1280) військовослужбовці (4815)


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нехилый рабочий день наркоши - ночные видосики-откровения на срок, спит до 12, награждение.....
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16.08.2022 19:37 Відповісти
Я читал на сайте Вашингтон пост откровения Зеленского - это реально за гранью. Так оно более обширно. Зеля на полном серьезе чешет про то, что экономика важнее наших жизней. Доллары, доллары уплывали из рук Вовочки и 95-й квартала, экономика проседала и поэтому никого не предупредили о войне.
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16.08.2022 19:46 Відповісти
хвала,честь і шана всім нашим Героям. Вічна пам*ять полеглим...
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16.08.2022 19:48 Відповісти
хвала, бот гача
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16.08.2022 19:53 Відповісти
 
 