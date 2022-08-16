Глава Минсоцполитики Жолнович предлагает повысить доходы украинских пенсионеров с помощью меценатов
Меценаты смогут адресно перечислять средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру.
Об этом в эфире телемарафона заявила министр соцполитики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ.
"Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше небыло", - пояснила она.
Жолнович надеется, что такой законопроект будет принят в скором времени. В настоящее время он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады Украины.
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+30 Stanislav Voronenko
показать весь комментарий16.08.2022 21:05 Ответить Ссылка
+27 Ольга Мартынюк #458587
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+20 Onufri Zagloba
показать весь комментарий16.08.2022 21:08 Ответить Ссылка
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А ПЕНСИОНЕРУ ВЫБИРАТЬ НЕ НАДО ПОЛУЧИЛ ЗА КОММУНАЛКУ ОТДАЛ И ДАЛЬШЕ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ... сученная @ля»!ская власть к сожалению... у меня пенсия все годы до реформы Порошенко была копейки 12 лет одна сумма 1307 грн потом раз и на 42% увеличили при октябрьской реформе Порошенко НО ГЛАВНОЕ ПРИКОЛ В ТОМ-- ЧТО ОТРАБОТАВ КАК КАЛЕКА ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ УКРАИНА МНЕ --НЕ ЗАСЧИТАЛА 8 ЛЕТ СТАЖА… ТИПА СУББОТНИК И ВТОРОЕ Я ПЛАЧУ С ПЕНСИИ НАЛОГИ!!!!!! 10% то что с моей пенсии государство по Закону!!!!! снимает с моей пенсии платит не 100% пенсии размера по возрасту --а 90%!!!!!!!!!!!! этим славится ТОЛЬКО УКРАИНА И ЭТО УЕ@ИЩЕ ПОЗОР УКРАИНА НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТМЕНЯТЬ???!!!! и последний гвоздь с социальную программу Украины РАЗМЕР ПЕНСИИ СЕГОДНЯ 4207 ГРН НАСЧИТАН НА РУБЛЕВЫЙ ДОХОД ВО ВРЕМЕНА СССР 4 ГОДА А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ В УКРАИНЕ УЖЕ СЛАВА БОГУ Я НЕ ПЛАТИЛ ЭТОЙ СТРАНЕ НИ КОПЕЙКИ НАЛОГОВ.. по причине что государство не интересовал вопрос администрирования налогов при Кучме нам адвокатуре на 18 месяцев придурок Азаров насчитал платить 118% налогов т.е. при БЕЗРАБОТИЦЕ А РАБОТЫ НЕТ МЫ ЖИЛИ ОТ У НАС ГОНОРАРЫ А У НАСЕЛЕНИЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ ПРИ КУЧМЕ 5000% в месяц... у населения нет денег -следовательно у меня нет работы и как жить не ясно.... ГОСУДАРСТВУ БЫЛО положить НА ТО КАК Я ЖИВУ... ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ РАБОТА ПЛЕВАТЬ С БОЛЬШОЙ КОЛОКОЛЬНИ ПЛЮС 20 ЛЕТ ДВАДЦАТЬ!!!!! страна не могла принять пару законов систематизирующие платежи в ЕСВ, отчисления адвокатами налогов, ставки и принять -наконец то Налоговый Кодекс...... скажите в чем моя вина --что страна 20 лет клала @овном на регулирование понятных более менее налогов процентов и порядка отчислений из- за этого нагло ПФУ выбросило с моего стажа 8 лет мол нет отчислений в ЕСВ но пардон с 2004 года Янукович ввел отчисления и страховой стаж --а Закон о порядке платежей тех самых ЕСВ Украина приняла с 1 января 2019 года!!!!!!!!! а до этого платили все по письмам Налоговой по Письмам ПФУ по судебной практике судебным решениям короче мать анархия... что позволило у корыта чиновникам и прочим -стать ДОЛЛАРОВЫМИ МИЛЛИОНЕРАМИ ЕСТЕСТВЕННО В СТАТУСЕ НОВОЙ ПАРТИИ СТАРУШЕЙ ГОЛОДАЮЩЕГО ПОВОЛЖЬЯ.....судьи и прокуроры про- лоббировали законы -которым вывели себя за ТРЕМИН ПЕНСИЯ убрали а у них термин пожиттевое СОДЕРЖАНИЕ И ТОМУ СУММЫ ОТ 45 ДО 130 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ....эти самые содержания по сути пенсии... довольствия....Президент своим делает подарунки назначает СТИПЕНДИИ ПОЖИЗНЕННЫЕ СУММЫ ПО НИМ ЗАСЕКРЕЧЕНЫ.... и плевать на Конституцию про равные права всех.. ага есть оказалось чуть равнее и повыше-- чем масса...
Може до нього звернутись? 🤔
правильно тут один товаріщ писав: будуть окремі діаспори допомагати тільки своїм. але та допомога не обкладатиметься податком. нічого нового, у дев'яностих таке вже було.
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1559528435319554048 5 ч
Як Зеленський руками Ваньки Баканова зруйнував справу Приватбанку проти Коломойського і подарував йому вкрадені 675 млн дол.
Спочатку вони кажуть - довіртесь нам, у нас все під контролем.
Потім гоп - ********.
Така сама схема, до речі, використана з азовцями.
*****, а на хіба люди здають в пенсійний фонд по 30% зп? Ок, не питання, віддайте 30% ************* на які ви жируєте, і ми ці 30% переведемо на обраних пенсіонерів.
А взагалі... У мене є значно краща ідея, ********.
Встановити зарплату депутата або міністра на рівні мінімальної пенсії та зарплатні в Україні.
І зрасу ублюдини типу гєтманцева/азірава різко перестануть юродствувать з приводу "здобутків" на кшталт підвищення мінімалки на 68 грн на рік...
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
але щоб платив хтось....
ну Маск чи Рокфейлери, а може Сорос допоможе нашим пенсіонерам
головне щоб казлів з ВР, кабміна і ОП не зачіпали
як з такою ФІО керувати фінансами ???
Вот сделали закон про нулевую растаможку . И простые украинцы ( не депутаты на своих вип авто, которые они из конвертов покупают) повезли себе авто в Украину
Одно было условие - 5% в пенсионный фонд Украины от стоимости авто
и потекли деньги в пенсионный фонд
НО АВТОБАРЫГИ, таможня , Найем , геттманцев, Васадзе, южанина - подняли вой, что украинцы будут ездить на недорогих хороших европейских авто ( КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ВСЕ ЕВРОПЕЙЦЫ в ЕС, куда и Украина стремиться)
и закон отменили
и перестали украинцы везти авто и в пенс фонд 5% не платят
ТАК ВОТ - ПУСТЬ ГЕТТМАНЦЕВ И НАЙЕМ сами теперь в пенс фонд гроши из своих зарплат кладут , а не ищут добрых миллионеров
Нащо на це витрачати час? Це принижує статус бідного пенсіонера, а ще більше підкреслює неспроможність держави виплачувати гідну пенсію.
Може пошукаємо кошти в теренах митниці, або переглянемо податкову політику так, щоб всім було комфортно почувати себе громадянином України, і не шукати щастя по світу?
як же задовбала вся ця нікчемна плісінь
Перше судно, що покинуло Україну в рамках угоди про "зерновий коридор", почали розвантажувати в сирійському порту Тартус.
Про це https://www.reuters.com/markets/commodities/ship-carrying-first-ukraine-grain-cargo-docks-syrias-tartous-shipping-source-2022-08-16/ повідомляє Reuters. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відпливло з українського порту Одеси 1 серпня, але не розвантажилося в Лівані, як планували. Останніми днями його місце перебування було незрозумілим, оскільки транспондер був вимкнений.
Супутникові знімки Planet Labs PBC показали судно в порту Тартус у вівторок уранці.
Там розвантажують щонайменше частину української кукурудзи, яка перебувала на борту.
Вантаж з 26 000 т кукурудзи спочатку призначався Лівану, який переживає економічну кризу, що призвела до того, що близько половини його населення залишилося без продовольства.
Вантаж спочатку прямував у Ліван, але покупець відмовився приймати його через затримання термінів постачання, і судно відпливло в Туреччину, пришвартувавшись у порту Мерсіна 11 серпня, де розвантажило там частину вантажу.
Коли наступного дня судно відплило, транспондер не був увімкненим.
Раніше Україна звинуватила Сирію в імпорті щонайменше 150 000 т зерна, яке викрали з українських складів після вторгнення Росії в лютому.
Ніхто з тих, кому зараз 35-40, не вірить, що держава платитиме їм пенсію. Всі шукають джерела пасивного прибутку (на кшталт криптовалюти, акцій), або банальної здачі нерухомості, бо всі розуміють, що коли прийде їх час, держава їх кине. Так само, як вже кинула людей 1960 року народження і біля того, підвищивши пенсійний вік на 5 років одіозним законом тігіпка, а потім ще на три. Тобто, все, що мали люди отримувати 8 років, підари з влади тупо поклали собі в кишеньку, розміняли на лєксуси і доміки за кордоном. А ви дураки працюйте далі, сподівайтесь на мецената. Може, збираючи пляшки і ********, аби зібрати грошей на буханку хліба чи пляшку молока, паржотє, згадуючи 2019 і свій папрікольний вибір.
А ви не пробували якось допомагати розбудові держави. Абсолютний нуль ідей, лише податки підвищити.
невинностинедоторканностi и пощупать их за вымя, число счастливых пенисомеровпенсионеров возрастет еще на порядок
Бажаю вам усім пенсіонерам, хто привів цих пройдиствітів до влади здохнути в злтднях.