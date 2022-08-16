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Глава Минсоцполитики Жолнович предлагает повысить доходы украинских пенсионеров с помощью меценатов

пенсия,старость

Меценаты смогут адресно перечислять средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр соцполитики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем такую ​​меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше небыло", - пояснила она.

Жолнович надеется, что такой законопроект будет принят в скором времени. В настоящее время он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады Украины.

Читайте также: Украина продолжает выплачивать пенсии и субсидии своим гражданам на оккупированных территориях, - министр соцполитики Жолнович

Автор: 

пенсия (2162) Жолнович Оксана (25)


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Топ комментарии
+30
А переглянути сотні тисячні зарплати чиновнічій пєдоті? А навести лад на таможні? А навести лад у судовій системі? А створити умови для приходу Ілона Маска на добичу літію і виробництва батарей і авто?
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16.08.2022 21:05 Ответить
+27
Хай почне із депутатів і міністрів, президент теж не бідний, може бути меценатом.
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16.08.2022 21:03 Ответить
+20
Одного Коломойського вистачить, щоб всіх пенсіонерів забезпечити прожитковим мінімумом. Але ж зєля забере все собі і своїй трупі.
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16.08.2022 21:08 Ответить
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Хай почне із депутатів і міністрів, президент теж не бідний, може бути меценатом.
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16.08.2022 21:03 Ответить
млять,что они там курят ? курица--захочет ли беня коломойский платить дяде жоре,да он удавится ! избрали зеленых дебилов и народ в дебилов превращают
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16.08.2022 21:40 Ответить
ага еврейская диаспора евреям бедным миллионерам армяне азиры турки таджики сирийцы мусульмане а УКРАИНЦЫ ДУЛЮ В ЖОПУ ТИПА И ТАК ПРОЖИЛ ВЫЖИЛ НЕ ПОДОХ И @УЙ С НИМ… Я С ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СЛЫШУ ОТ ВЛАСТИ… КАК СОВМЕСТИТЬ ГРАБЕЖ НАСЕЛЕНИЯ ЗАХМАРНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ЛЕКАРСТВА РЫНОЧНЫЕ ИЛИ БАНДИТСКИЕ ЗАКОНЫ ЖКС тарифы вообще зашквар.... С РЕАЛИЗМОМ КОПЕЕК ТИПА ПЕНСИИ И ОТВЕЧАЛА МНЕ ВЛАДА--- ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ….и ВСЕМ ТЯЖЕЛО.. ну да... МИНИСТРУ ТЯЖКО ВЫБРАТЬ МЕЖДУ НОВЫМ БМВ И МЭРСОМ... ОЛИГАРХУ ПРИКУПИТЬ ОДНО ИЛИ ДВА ОБЛЭНЕРГО…

А ПЕНСИОНЕРУ ВЫБИРАТЬ НЕ НАДО ПОЛУЧИЛ ЗА КОММУНАЛКУ ОТДАЛ И ДАЛЬШЕ ТВОИ ПРОБЛЕМЫ... сученная @ля»!ская власть к сожалению... у меня пенсия все годы до реформы Порошенко была копейки 12 лет одна сумма 1307 грн потом раз и на 42% увеличили при октябрьской реформе Порошенко НО ГЛАВНОЕ ПРИКОЛ В ТОМ-- ЧТО ОТРАБОТАВ КАК КАЛЕКА ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ УКРАИНА МНЕ --НЕ ЗАСЧИТАЛА 8 ЛЕТ СТАЖА… ТИПА СУББОТНИК И ВТОРОЕ Я ПЛАЧУ С ПЕНСИИ НАЛОГИ!!!!!! 10% то что с моей пенсии государство по Закону!!!!! снимает с моей пенсии платит не 100% пенсии размера по возрасту --а 90%!!!!!!!!!!!! этим славится ТОЛЬКО УКРАИНА И ЭТО УЕ@ИЩЕ ПОЗОР УКРАИНА НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТМЕНЯТЬ???!!!! и последний гвоздь с социальную программу Украины РАЗМЕР ПЕНСИИ СЕГОДНЯ 4207 ГРН НАСЧИТАН НА РУБЛЕВЫЙ ДОХОД ВО ВРЕМЕНА СССР 4 ГОДА А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ В УКРАИНЕ УЖЕ СЛАВА БОГУ Я НЕ ПЛАТИЛ ЭТОЙ СТРАНЕ НИ КОПЕЙКИ НАЛОГОВ.. по причине что государство не интересовал вопрос администрирования налогов при Кучме нам адвокатуре на 18 месяцев придурок Азаров насчитал платить 118% налогов т.е. при БЕЗРАБОТИЦЕ А РАБОТЫ НЕТ МЫ ЖИЛИ ОТ У НАС ГОНОРАРЫ А У НАСЕЛЕНИЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ ПРИ КУЧМЕ 5000% в месяц... у населения нет денег -следовательно у меня нет работы и как жить не ясно.... ГОСУДАРСТВУ БЫЛО положить НА ТО КАК Я ЖИВУ... ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ РАБОТА ПЛЕВАТЬ С БОЛЬШОЙ КОЛОКОЛЬНИ ПЛЮС 20 ЛЕТ ДВАДЦАТЬ!!!!! страна не могла принять пару законов систематизирующие платежи в ЕСВ, отчисления адвокатами налогов, ставки и принять -наконец то Налоговый Кодекс...... скажите в чем моя вина --что страна 20 лет клала @овном на регулирование понятных более менее налогов процентов и порядка отчислений из- за этого нагло ПФУ выбросило с моего стажа 8 лет мол нет отчислений в ЕСВ но пардон с 2004 года Янукович ввел отчисления и страховой стаж --а Закон о порядке платежей тех самых ЕСВ Украина приняла с 1 января 2019 года!!!!!!!!! а до этого платили все по письмам Налоговой по Письмам ПФУ по судебной практике судебным решениям короче мать анархия... что позволило у корыта чиновникам и прочим -стать ДОЛЛАРОВЫМИ МИЛЛИОНЕРАМИ ЕСТЕСТВЕННО В СТАТУСЕ НОВОЙ ПАРТИИ СТАРУШЕЙ ГОЛОДАЮЩЕГО ПОВОЛЖЬЯ.....судьи и прокуроры про- лоббировали законы -которым вывели себя за ТРЕМИН ПЕНСИЯ убрали а у них термин пожиттевое СОДЕРЖАНИЕ И ТОМУ СУММЫ ОТ 45 ДО 130 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ....эти самые содержания по сути пенсии... довольствия....Президент своим делает подарунки назначает СТИПЕНДИИ ПОЖИЗНЕННЫЕ СУММЫ ПО НИМ ЗАСЕКРЕЧЕНЫ.... и плевать на Конституцию про равные права всех.. ага есть оказалось чуть равнее и повыше-- чем масса...
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16.08.2022 21:57 Ответить
Є один меценат-мистецтвознавець, тонкий поціновувач фарбованих кіосків.
Може до нього звернутись? 🤔
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16.08.2022 23:41 Ответить
Только что два прлета по Харьрькову
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16.08.2022 21:05 Ответить
А переглянути сотні тисячні зарплати чиновнічій пєдоті? А навести лад на таможні? А навести лад у судовій системі? А створити умови для приходу Ілона Маска на добичу літію і виробництва батарей і авто?
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16.08.2022 21:05 Ответить
місцеві ділки ніякого маска сюди не пустять,ви думаєте чому в Україні за 30 років не з'явився жоден автозавод від гігантів Ford,Volkswagen,RENAULT,Mitsubishi.........??
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16.08.2022 22:08 Ответить
Як заповідав таварішч Лєнін - забрати у багатих і віддати бідним
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16.08.2022 21:08 Ответить
ага, заповідав. У багатих то забрали, а бідним - дулю. всьо стало державним і ним стали правити чиновники-більшовики. А сталін те саме зробив із землею.
правильно тут один товаріщ писав: будуть окремі діаспори допомагати тільки своїм. але та допомога не обкладатиметься податком. нічого нового, у дев'яностих таке вже було.
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16.08.2022 23:16 Ответить
Ага, Робін Гуди наполовину: багатих грабують, але бідним не роздають.
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17.08.2022 11:09 Ответить
Электрика села, телефон гаснет. Походу какие-то новые бомбы
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16.08.2022 21:08 Ответить
Пошкодили підстанцію.
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16.08.2022 21:12 Ответить
Телефон чего погас?
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16.08.2022 21:15 Ответить
Батарея сіла, звісно.
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16.08.2022 21:23 Ответить
Не батарея. Был ЭМ удар
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16.08.2022 22:31 Ответить
Телефон стоял на зарядке
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16.08.2022 22:48 Ответить
Одного Коломойського вистачить, щоб всіх пенсіонерів забезпечити прожитковим мінімумом. Але ж зєля забере все собі і своїй трупі.
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16.08.2022 21:08 Ответить
Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1559528435319554048 5 ч

Як Зеленський руками Ваньки Баканова зруйнував справу Приватбанку проти Коломойського і подарував йому вкрадені 675 млн дол.
Спочатку вони кажуть - довіртесь нам, у нас все під контролем.
Потім гоп - ********.
Така сама схема, до речі, використана з азовцями.

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16.08.2022 21:14 Ответить
цирк,клоуни і ******* демократія...як в цьому кількасекундному відео::))))))https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E вже декілька днів пощу цю цитату,але мені ше смішно:)))
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16.08.2022 21:08 Ответить
Вівця завжди залишається вівцею, в чому вона б не приймала участь.
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16.08.2022 21:16 Ответить
Насміхається.
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16.08.2022 21:08 Ответить
Вона знає що буде знову навпаки -ми знову подаруємо Бені з нашіх податків 1 міліард.
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16.08.2022 21:24 Ответить
Їбанутий? Хто бажає адресно допомогти конкретним пенсионерам - той це й так робить без цього міністра. Чи він податок хоче з такої допомоги брати?
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16.08.2022 21:09 Ответить
Їбанута (Глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович)
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16.08.2022 21:33 Ответить
Це мабуть мова йде про тих що переписують своє вкрадене майно на своїх матусь татусів бабусь дідусів всіх родичів коханок тощо...
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16.08.2022 21:11 Ответить
Лучше каждому пенсионеру подарить линейку.
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16.08.2022 21:11 Ответить
Логариіфмічну.
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16.08.2022 21:15 Ответить
Нее. Обычную, 50 см, чтоб почаще ху.й меряли, через который их кинули.
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16.08.2022 21:23 Ответить
ЖоПнович )
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16.08.2022 21:11 Ответить
Восстановилось
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16.08.2022 21:12 Ответить
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16.08.2022 21:12 Ответить
Я так розумію, зелена ******* так само як "споряджає" наших воїнів в ЗСУ (ніяк, руками пересічних українців), точно так же вирішила і рішить питання з пенсіями.
*****, а на хіба люди здають в пенсійний фонд по 30% зп? Ок, не питання, віддайте 30% ************* на які ви жируєте, і ми ці 30% переведемо на обраних пенсіонерів.

А взагалі... У мене є значно краща ідея, ********.
Встановити зарплату депутата або міністра на рівні мінімальної пенсії та зарплатні в Україні.
І зрасу ублюдини типу гєтманцева/азірава різко перестануть юродствувать з приводу "здобутків" на кшталт підвищення мінімалки на 68 грн на рік...
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16.08.2022 21:14 Ответить
та хоча б не більше ніж в п'ятикратному розмірі. І вже пенсія ростиме
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16.08.2022 23:20 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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16.08.2022 21:14 Ответить
Хороша мрія.
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16.08.2022 21:26 Ответить
Ну і як? Дайте здогадаюся - ніяк, мрієте далі?🤡
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16.08.2022 21:30 Ответить
Це питання до 73%. Вони мабуть досі мріють.
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16.08.2022 22:21 Ответить
лише одна позиція яка робить інші нездійсненними. самі догадаєтесь - яка?
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16.08.2022 23:22 Ответить
то ви,не знаю ким шановні вже й обіцяєте підвищення пенсій
але щоб платив хтось....
ну Маск чи Рокфейлери, а може Сорос допоможе нашим пенсіонерам
головне щоб казлів з ВР, кабміна і ОП не зачіпали
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16.08.2022 21:15 Ответить
А ФІО жопновіч мабудь в хремлі обирали , тіпа жопа пенсам

як з такою ФІО керувати фінансами ???
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16.08.2022 21:19 Ответить
МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕМА - евробляхеры
Вот сделали закон про нулевую растаможку . И простые украинцы ( не депутаты на своих вип авто, которые они из конвертов покупают) повезли себе авто в Украину
Одно было условие - 5% в пенсионный фонд Украины от стоимости авто
и потекли деньги в пенсионный фонд
НО АВТОБАРЫГИ, таможня , Найем , геттманцев, Васадзе, южанина - подняли вой, что украинцы будут ездить на недорогих хороших европейских авто ( КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ВСЕ ЕВРОПЕЙЦЫ в ЕС, куда и Украина стремиться)
и закон отменили
и перестали украинцы везти авто и в пенс фонд 5% не платят
ТАК ВОТ - ПУСТЬ ГЕТТМАНЦЕВ И НАЙЕМ сами теперь в пенс фонд гроши из своих зарплат кладут , а не ищут добрых миллионеров
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16.08.2022 21:28 Ответить
Меценати всі за кордоном. А в Україні тільки злодії та корупціонери.
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16.08.2022 21:20 Ответить
Беня Украине-то - шиш...А пенсионерам-то сразу)))
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16.08.2022 21:20 Ответить
Прізвище нової їбанатки міністерші безугла - 2! Сестри по галоперідольчику!
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16.08.2022 21:20 Ответить
Як ці мьотли вже дістали, на кшталт "Новая мєтла по новому метьот".
Нащо на це витрачати час? Це принижує статус бідного пенсіонера, а ще більше підкреслює неспроможність держави виплачувати гідну пенсію.
Може пошукаємо кошти в теренах митниці, або переглянемо податкову політику так, щоб всім було комфортно почувати себе громадянином України, і не шукати щастя по світу?
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16.08.2022 21:23 Ответить
ну, хіба це не геніально?
як же задовбала вся ця нікчемна плісінь
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16.08.2022 21:23 Ответить
Перше судно з українським зерном розвантажують у сирійському порту Тартус - Reuters

Перше судно, що покинуло Україну в рамках угоди про "зерновий коридор", почали розвантажувати в сирійському порту Тартус.

Про це https://www.reuters.com/markets/commodities/ship-carrying-first-ukraine-grain-cargo-docks-syrias-tartous-shipping-source-2022-08-16/ повідомляє Reuters. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне відпливло з українського порту Одеси 1 серпня, але не розвантажилося в Лівані, як планували. Останніми днями його місце перебування було незрозумілим, оскільки транспондер був вимкнений.

Супутникові знімки Planet Labs PBC показали судно в порту Тартус у вівторок уранці.

Там розвантажують щонайменше частину української кукурудзи, яка перебувала на борту.

Вантаж з 26 000 т кукурудзи спочатку призначався Лівану, який переживає економічну кризу, що призвела до того, що близько половини його населення залишилося без продовольства.

Вантаж спочатку прямував у Ліван, але покупець відмовився приймати його через затримання термінів постачання, і судно відпливло в Туреччину, пришвартувавшись у порту Мерсіна 11 серпня, де розвантажило там частину вантажу.

Коли наступного дня судно відплило, транспондер не був увімкненим.

Раніше Україна звинуватила Сирію в імпорті щонайменше 150 000 т зерна, яке викрали з українських складів після вторгнення Росії в лютому.
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16.08.2022 21:23 Ответить
Значит ***** разгромил Сирию , убил 1 млн гражданских сирийцев, а теперь Украина должна кормить Асада, подельника ***** ???
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16.08.2022 21:30 Ответить
дєньгі нє пахнут (с) *****
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16.08.2022 21:33 Ответить
Я так понимаю, стартонул конкурс на самое е/банутое предложение?
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16.08.2022 21:26 Ответить
Треба просто перестати грабувати державу, тоді будуть гроші на пенсії
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16.08.2022 21:26 Ответить
Пенсионный фонд НЕ КОНТРОЛИРУЕТ ОППОЗИЦИЯ- потому власть в нем роется как хочет
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16.08.2022 21:31 Ответить
Пани Жолнович,с вами все в порядке? Вы когда в последний раз были у психиатра? Это пи....ц,идиотизм крепчает!
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16.08.2022 21:29 Ответить
Коли воно щось говоре то складається враження що воно марить)))
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16.08.2022 21:31 Ответить
Гениальное решение!Простые украинцы должны в течение 40 лет работать и платить налоги,а пенсии этим работягам будут платить меценаты!Аплодирую стоя!!!
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16.08.2022 21:31 Ответить
Жопнович - дура
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16.08.2022 21:32 Ответить
Ой, та перестаньте.
Ніхто з тих, кому зараз 35-40, не вірить, що держава платитиме їм пенсію. Всі шукають джерела пасивного прибутку (на кшталт криптовалюти, акцій), або банальної здачі нерухомості, бо всі розуміють, що коли прийде їх час, держава їх кине. Так само, як вже кинула людей 1960 року народження і біля того, підвищивши пенсійний вік на 5 років одіозним законом тігіпка, а потім ще на три. Тобто, все, що мали люди отримувати 8 років, підари з влади тупо поклали собі в кишеньку, розміняли на лєксуси і доміки за кордоном. А ви дураки працюйте далі, сподівайтесь на мецената. Може, збираючи пляшки і ********, аби зібрати грошей на буханку хліба чи пляшку молока, паржотє, згадуючи 2019 і свій папрікольний вибір.
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16.08.2022 21:42 Ответить
Скоро держслужбовців змусять шукати меценатів, щоб платили їм зарплату. Пенсіонери стали для непосильним тягарем. Якщо не вдасться знайти меценатів пенсіонерів будуть утилізовувати.
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16.08.2022 21:35 Ответить
Якщо ви слуги народу, то поверніть народу те, що він сплачував 30 років до пенсійного фонду з індексацією
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16.08.2022 21:38 Ответить
Нехай почнуть депутати зі своїх "плюшок" платити
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16.08.2022 21:38 Ответить
сложная задача. например нардупец тищенко, постоянно путает маценатсво с митздобольством. так полноценные митболы третьяковой, которые он постоянно готов підтримувать та підштовхувать, протовкуючі їх в раді, в его черепушке не вяжутся с маценатством таких же неполноценно-худосочных, но пенсионерских.
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16.08.2022 21:40 Ответить
Один меценат будет платить конкретному пенсионеру - своему отцу или дяде
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16.08.2022 21:40 Ответить
Рыганина нашей эпохи. нашей страны! Ну вот шанс стебанутся. Представте меценат вадька-гадька рабинович в синем в клетку пиньжяке с фразой его ,,люди добрые,, или конь в ратиновом пальто шифоньер бойкий-бойко меценат. рожа конская, а допа морда жо-а, харя кадушкой и тоже меценат? А архимандриты с пузом стакан ставить не упадет пенсии раздает?! У нас этого не будет никогда. Не стану говорить почему. Знают многие эту тайну. В тайне слово хутор есть или про хату.
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16.08.2022 21:42 Ответить
Оооо це пенсіонерам сподобається.
А ви не пробували якось допомагати розбудові держави. Абсолютний нуль ідей, лише податки підвищити.
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16.08.2022 21:43 Ответить
Я хочу себе в меценаты Скумбрию, Колю Каклету и обезьянку Агрохимию Чи- Чи!!
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16.08.2022 21:44 Ответить
по логике этих гениев соцпрогресса следует - обязать местные власти с учетом пенсионеров у которых минимальная пенсия выделения злачных мест для попрошайничества и всячески этому способствовать...
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16.08.2022 21:45 Ответить
З точки зору податкового законодавства з цих так званих "пенсій" необхідно буде сплачувати податок на доходи. Тому цього ніхто платити не буде
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16.08.2022 21:46 Ответить
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16.08.2022 21:57 Ответить
начните с депутатских машин - продав одну можно добавить 1000грн как минимум 2000 пенсионерам
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16.08.2022 22:30 Ответить
В развитие темы- если лишить нарпедов невинности недоторканностi и пощупать их за вымя, число счастливых пенисомеров пенсионеров возрастет еще на порядок
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16.08.2022 22:45 Ответить
Спроба узаконити підкуп пенсіонерів перед виборами. Не виключено, що дозволять доплачувати до пенсій гречкою.
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16.08.2022 22:59 Ответить
Ну що, пенсіонери, задоволені владою, за яку ви проголосували в 2019?
Бажаю вам усім пенсіонерам, хто привів цих пройдиствітів до влади здохнути в злтднях.
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16.08.2022 23:08 Ответить
Курва, де вони цих дебілів наберають?
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16.08.2022 23:55 Ответить
за допомогою меценатів ---это что, подаяния на паперти собирать?????
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17.08.2022 00:50 Ответить
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17.08.2022 00:51 Ответить
 
 