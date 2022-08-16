Глава Минсоцполитики Жолнович предлагает повысить доходы украинских пенсионеров с помощью меценатов

Меценаты смогут адресно перечислять средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр соцполитики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем такую ​​меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше небыло", - пояснила она.

Жолнович надеется, что такой законопроект будет принят в скором времени. В настоящее время он проходит обязательные этапы рассмотрения в комитетах Верховной Рады Украины.

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