Глава Мінсоцполітики Жолнович пропонує підвищити доходи українських пенсіонерів за допомогою меценатів

Меценати зможуть адресно переказувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру.

Про це в ефірі телемарафону заявила соціальної політики Оксана Жолнович, передає Цензор.НЕТ.

"Ми пропонуємо таку меценатську діяльність щодо наших пенсіонерів і пропонуємо людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями адресно перерахувати кошти на збільшення пенсій конкретному пенсіонеру. Такого раніше не було", - пояснила вона.

Жолнович сподівається, що такий законопроєкт ухвалять незабаром. Наразі він проходить обов'язкові етапи розгляду у комітетах Верховної Ради України.

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