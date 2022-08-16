Литовский депутат Малдейкис потроллил Россию: туристические визы только выносливым пловцам. ФОТО

Депутат литовского сейма предложил альтернативный способ получения виз россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат литовского сейма Матас Малдейкис написал в твиттере.

"Литва будет выдавать туристические визы всем россиянам, которые смогут доплыть до наших курортов по этому морскому коридору", - написал депутат.

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