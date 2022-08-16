Литовский депутат Малдейкис потроллил Россию: туристические визы только выносливым пловцам. ФОТО
Депутат литовского сейма предложил альтернативный способ получения виз россиянами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат литовского сейма Матас Малдейкис написал в твиттере.
"Литва будет выдавать туристические визы всем россиянам, которые смогут доплыть до наших курортов по этому морскому коридору", - написал депутат.
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+20 Andy S #414870
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+13 Перехватчик
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+9 Dmitry Perepechin
показать весь комментарий16.08.2022 21:56 Ответить Ссылка
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И усердным копателям...)))
Слава Литві !
Слава Украине!
С 24.02.2022 все русские для нас умерли