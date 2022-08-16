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Литовский депутат Малдейкис потроллил Россию: туристические визы только выносливым пловцам. ФОТО

Депутат литовского сейма предложил альтернативный способ получения виз россиянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат литовского сейма Матас Малдейкис написал в твиттере.

"Литва будет выдавать туристические визы всем россиянам, которые смогут доплыть до наших курортов по этому морскому коридору", - написал депутат.

Литовский депутат Малдейкис потроллил Россию: туристические визы только выносливым пловцам 01

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Автор: 

виза (1240) Литва (2512) россия (96279)


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Топ комментарии
+20
А те, кому визу не дадут, должны будут тем же ходом уплыть обратно.
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16.08.2022 21:59 Ответить
+13
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16.08.2022 22:05 Ответить
+9
Good joke. Well done guys. 😂
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16.08.2022 21:56 Ответить
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Ага...
И усердным копателям...)))
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16.08.2022 21:50 Ответить
Good joke. Well done guys. 😂
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16.08.2022 21:56 Ответить
А те, кому визу не дадут, должны будут тем же ходом уплыть обратно.
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16.08.2022 21:59 Ответить
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16.08.2022 22:08 Ответить
да вы русофоб, батенька!
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16.08.2022 22:40 Ответить
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16.08.2022 22:05 Ответить
твой киссинджер - выживший из ума дедуган как правда и то что ты, паша, бестолковый пиз..дун.
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16.08.2022 22:49 Ответить
Після підірвано мосту, їм ще треба переплити Керченську протоку.
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16.08.2022 22:08 Ответить
"Хорошие русские" обидятся...😜
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16.08.2022 22:44 Ответить
"хороший русский - мертвый русский!

Слава Литві !
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16.08.2022 23:07 Ответить
До недавнего времени пыталась отделять "хороших" русских от орков/рашистов, но чем дальше, тем сложнее мне это удается... Если таковые (хорошие) и есть в природе, то их единицы.
Слава Украине!
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16.08.2022 23:28 Ответить
Бесполезное занятие....

С 24.02.2022 все русские для нас умерли
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16.08.2022 23:38 Ответить
И я вас понимаю...
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17.08.2022 02:59 Ответить
 
 