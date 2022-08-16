Литовський депутат Малдейкіс потролив Росію: туристичні візи лише витривалим плавцям. ФОТО

Депутат литовського сейму запропонував росіянам альтернативний спосіб отримання віз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат литовського сейму Матас Малдейкіс написав у твіттері.

"Литва видаватиме туристичні візи всім росіянам, які зможуть доплисти до наших курортів цим морським коридором", - написав депутат.

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