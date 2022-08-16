Литовський депутат Малдейкіс потролив Росію: туристичні візи лише витривалим плавцям. ФОТО
Депутат литовського сейму запропонував росіянам альтернативний спосіб отримання віз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат литовського сейму Матас Малдейкіс написав у твіттері.
"Литва видаватиме туристичні візи всім росіянам, які зможуть доплисти до наших курортів цим морським коридором", - написав депутат.
Топ коментарі
+20 Andy S #414870
показати весь коментар16.08.2022 21:59 Відповісти Посилання
+13 Перехватчик
показати весь коментар16.08.2022 22:05 Відповісти Посилання
+9 Dmitry Perepechin
показати весь коментар16.08.2022 21:56 Відповісти Посилання
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И усердным копателям...)))
Слава Литві !
Слава Украине!
С 24.02.2022 все русские для нас умерли