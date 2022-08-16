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Новини
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Литовський депутат Малдейкіс потролив Росію: туристичні візи лише витривалим плавцям. ФОТО

Депутат литовського сейму запропонував росіянам альтернативний спосіб отримання віз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це депутат литовського сейму Матас Малдейкіс написав у твіттері.

"Литва видаватиме туристичні візи всім росіянам, які зможуть доплисти до наших курортів цим морським коридором", - написав депутат.

Литовський депутат Малдейкіс потролив Росію: туристичні візи лише витривалим плавцям 01

Також читайте: Міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс вважає, що країни ЄС мають видавати лише "гуманітарні" візи росіянам

Автор: 

віза (736) Литва (2459) росія (66193)


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Топ коментарі
+20
А те, кому визу не дадут, должны будут тем же ходом уплыть обратно.
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16.08.2022 21:59 Відповісти
+13
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16.08.2022 22:05 Відповісти
+9
Good joke. Well done guys. 😂
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16.08.2022 21:56 Відповісти
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Ага...
И усердным копателям...)))
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16.08.2022 21:50 Відповісти
Good joke. Well done guys. 😂
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16.08.2022 21:56 Відповісти
А те, кому визу не дадут, должны будут тем же ходом уплыть обратно.
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16.08.2022 21:59 Відповісти
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16.08.2022 22:08 Відповісти
да вы русофоб, батенька!
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16.08.2022 22:40 Відповісти
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16.08.2022 22:05 Відповісти
твой киссинджер - выживший из ума дедуган как правда и то что ты, паша, бестолковый пиз..дун.
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16.08.2022 22:49 Відповісти
Після підірвано мосту, їм ще треба переплити Керченську протоку.
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16.08.2022 22:08 Відповісти
"Хорошие русские" обидятся...😜
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16.08.2022 22:44 Відповісти
"хороший русский - мертвый русский!

Слава Литві !
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16.08.2022 23:07 Відповісти
До недавнего времени пыталась отделять "хороших" русских от орков/рашистов, но чем дальше, тем сложнее мне это удается... Если таковые (хорошие) и есть в природе, то их единицы.
Слава Украине!
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16.08.2022 23:28 Відповісти
Бесполезное занятие....

С 24.02.2022 все русские для нас умерли
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16.08.2022 23:38 Відповісти
И я вас понимаю...
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17.08.2022 02:59 Відповісти
 
 