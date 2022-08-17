В Лисичанске уничтожен вражеский штаб, - Гайдай. ВИДЕО

В Лисичанске зафиксированы взрывы в здании СБУ, где оккупанты организовали штаб.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что, по предварительной информации СтратКома ВСУ, во временно оккупированном Лисичанске уничтожено бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Ликвидировано около 100 русских бойцов. Сейчас информация уточняется.

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