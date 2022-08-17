В Лисичанске уничтожен вражеский штаб, - Гайдай. ВИДЕО
В Лисичанске зафиксированы взрывы в здании СБУ, где оккупанты организовали штаб.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что, по предварительной информации СтратКома ВСУ, во временно оккупированном Лисичанске уничтожено бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Ликвидировано около 100 русских бойцов. Сейчас информация уточняется.
Топ комментарии
+18 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.08.2022 09:56 Ответить Ссылка
+8 Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий17.08.2022 10:04 Ответить Ссылка
+7 Ан Мур
показать весь комментарий17.08.2022 09:51 Ответить Ссылка
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Бо нема віри оцим штатним зебільним говорунам!
"Ликвидировано около 100 русских бойцов.." Надо правильно писать: "Уничтожено 100 руссофашистских захватчиков!" Или пожестче..
правда зевиборці?