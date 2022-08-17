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Новости Война
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В Лисичанске уничтожен вражеский штаб, - Гайдай. ВИДЕО

луганщина,лисичанськ

В Лисичанске зафиксированы взрывы в здании СБУ, где оккупанты организовали штаб.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что, по предварительной информации СтратКома ВСУ, во временно оккупированном Лисичанске уничтожено бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Ликвидировано около 100 русских бойцов. Сейчас информация уточняется.

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уничтожение (7300) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6512)


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Топ комментарии
+18
Выглядит штаб многообещающе...
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17.08.2022 09:56 Ответить
+8
якби ми готувалися до війни ми б протримались три дні! - цитати найвеличніших і залізна логіка,
правда зевиборці?
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17.08.2022 10:04 Ответить
+7
та дайте вже врешті незалежні підтвердження цієї успішної операції!
Бо нема віри оцим штатним зебільним говорунам!
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17.08.2022 09:51 Ответить
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та дайте вже врешті незалежні підтвердження цієї успішної операції!
Бо нема віри оцим штатним зебільним говорунам!
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17.08.2022 09:51 Ответить
Толпа кацапських вояк на руїнах тобі не доказ?
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17.08.2022 10:10 Ответить
толпа живих, що шариться по руїнам? Там, можливо, є і трупи - але за камінням їх не бачу.
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17.08.2022 11:12 Ответить
независимые - это какие? предлагаешь комиссию ООН туда послать? и тебе сильно от этого полегчает, даже если их туда пустят?
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17.08.2022 11:33 Ответить
Выглядит штаб многообещающе...
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17.08.2022 09:56 Ответить
Что это Цензор вдруг вдарился в лирику:
"Ликвидировано около 100 русских бойцов.." Надо правильно писать: "Уничтожено 100 руссофашистских захватчиков!" Или пожестче..
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17.08.2022 10:22 Ответить
якби ми готувалися до війни ми б протримались три дні! - цитати найвеличніших і залізна логіка,
правда зевиборці?
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17.08.2022 10:04 Ответить
Пане Ігорю, намарне щось пояснювати дебіло-ідіотам...
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17.08.2022 10:08 Ответить
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17.08.2022 10:10 Ответить
Вот и гадай, загребут его с таким плакатом или нет.. )
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17.08.2022 10:27 Ответить
Наочний приклад повної демілітаризації коцапського штабу.
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17.08.2022 10:11 Ответить
Уцелело только российское знамя. У всех, кто хочет навязать русский мир, остались только следы ДНК.
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17.08.2022 10:23 Ответить
А гімно на палці залишилось стирчати.
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17.08.2022 10:23 Ответить
удар подвійним дотиком був би непоганий тут.
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17.08.2022 15:43 Ответить
 
 