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Рашисты нанесли удары по Торецку, Авдеевке, Дружковке, Кураховому, - Кириленко. ФОТО

Россияне продолжают обстрелы прифронтовых громад от Курахово до Торецка и бьют по городам в относительном тылу.

Как предает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Рашисты нанесли удары по Торецку, Авдеевке, Дружковке, Кураховому, - Кириленко 01

"Вечером из артиллерии обстреляли Торецк — попали в частный дом и ранили целую семью из трех человек, в том числе 6-летнего ребенка. На Донецком направлении под огнем Авдеевская, Очеретинская и Кураховская громады. В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а под утро — в центр и район АКХЗ.

Смотрите: Рашисты в течение ночи хаотично обстреливали Авдеевку. Под огнем оккупантов были и другие населенные пункты Донетчины, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Рашисты нанесли удары по Торецку, Авдеевке, Дружковке, Кураховому, - Кириленко 02

В Очеретинской громаде под огнем Пески и Невельское. Последствия обстрелов устанавливаем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кураховской громаде россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и дом в Кураховке — там под завалами оказался мужчина, идет спасательная операция.

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Рашисты нанесли удары по Торецку, Авдеевке, Дружковке, Кураховому, - Кириленко 03

"Также за ночь россияне нанесли удар по Новодмитровке — повредили лицей и 8 частных домов, без пострадавших. К утру обстрела потерпела Дружковка — разрушены около 10 частных домов. Россия несет смерть и разрушение. За все будут отвечать!", - добавил Кириленко.

Рашисты нанесли удары по Торецку, Авдеевке, Дружковке, Кураховому, - Кириленко 04

армия РФ (19746) Донецкая область (10027) Кириленко Павел (640)


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