УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7503 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 965 0

Рашисти завдали ударів по Торецьку, Авдіївці, Дружківці, Кураховому, - Кириленко. ФОТО

Росіяни продовжують обстріли прифронтових громад від Курахового до Торецька та бити по містах у відносному тилу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти завдали ударів по Торецьку, Авдіївці, Дружківці, Кураховому, - Кириленко 01

"Ввечері з артилерії обстріляли Торецьк — влучили у приватний будинок та поранили цілу сім'ю з трьох людей, у тому числі 6-річну дитину. На Донецькому напрямку під вогнем Авдіївська, Очеретинська та Кураховська громади. В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти у старе місто, а під ранок — у центр та в район АКХЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили двох мирних жителів на Донеччині за добу, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Рашисти завдали ударів по Торецьку, Авдіївці, Дружківці, Кураховому, - Кириленко 02

В Очеретинській громаді під вогнем Піски та Невельське. Наслідки обстрілів встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Кураховській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та в будинок у Курахівці — там під завалами опинився чоловік, триває рятувальна операція.

Читайте: ЗСУ контролюють 45% Донецької області, - Кириленко

Рашисти завдали ударів по Торецьку, Авдіївці, Дружківці, Кураховому, - Кириленко 03

"Також за ніч росіяни завдали удару по Новодмитрівці — пошкодили ліцей та 8 приватних будинків, без постраждалих. На ранок обстрілу зазнала Дружківка — зруйновано близько 10 приватних будинків. Росія несе смерть і руйнування. За все будуть відповідати!", - додав Кириленко.

Рашисти завдали ударів по Торецьку, Авдіївці, Дружківці, Кураховому, - Кириленко 04

армія рф (18766) Донецька область (9643) Кириленко Павло (918)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 