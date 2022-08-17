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Новости
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Австралия прекратила сдавать в аренду землю для постройки нового посольства РФ

посольство,рф,австралія

Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Национальном столичном управлении (NCA), занимающемся вопросами планирования и управления земельными ресурсами.

Речь идет о участке, который Россия приобрела в Канберре. В декабре 2008 года NCA выдало разрешение на аренду, а в 2011-м – на работы и строительство. Согласно договору аренды Россия обязалась построить здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен.

"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также при отсутствии обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", – говорится в заявлении.

Глава управления Салли Барнс добавила, что незавершенные работы нарушают всеобщую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий. Теперь у России есть 20 дней, чтобы очистить участок. Затем она вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.

Старого здания посольства РФ это решение не касается. Отмечается, что в будущем Россия может подать новую заявку.

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Австралия (438) аренда (187) посольство (1086) посольство РФ (452) россия (96280)


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Топ комментарии
+8
Не забудьте потім на ту землю священника визвати, хай проведе обряд очищення після "вяликоскрепних гівнюків"...
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17.08.2022 11:40 Ответить
+8
Это просто русофобия какая то.А как же росийские дипломаты-на улице останутся?
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17.08.2022 11:43 Ответить
+7
короче говоря... пасольство срахи идет нах*й )))) своим ходом ))))

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17.08.2022 11:44 Ответить
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Не забудьте потім на ту землю священника визвати, хай проведе обряд очищення після "вяликоскрепних гівнюків"...
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17.08.2022 11:40 Ответить
В Европі не приділяють великого значення релігії....і я як православна рахую що це правильно....
Це кожного справа ходити молитися, чи вірити....
Ісус по біблії молився на колінах просто неба, а в церкві були попи які його потім і розіп'яли....
Дивно люди вірять в Бога но по житті не знають як тримати свою душу чистою
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17.08.2022 22:39 Ответить
Это просто русофобия какая то.А как же росийские дипломаты-на улице останутся?
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17.08.2022 11:43 Ответить
короче говоря... пасольство срахи идет нах*й )))) своим ходом ))))

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17.08.2022 11:44 Ответить
Всюди кляті русофоби! Сама мирна держава світу хотіла збудувати скромний шпигунсько-терористичній офіс і на тобі "кенгурятники"( Лавров.© ) мабуть з подачі укробандерівців, австралофошиздів та Держдепу відмовили. Захарова фас!!!
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17.08.2022 11:53 Ответить
Австралия поставила в Украину броневики Ьаумайстер . Хлопці на фронті кажуть файна тачка...💪👍💙💛
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17.08.2022 11:58 Ответить
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17.08.2022 12:26 Ответить
Конура собачья-- вот истинное здание для рф.
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17.08.2022 12:29 Ответить
..кацапы затянули со стройкой, бо никак не могли определиться и как-то впихнуть невпихуемое - свою полноценную военную базу в пределы выделенного участка так, чтобы никто не догадался
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17.08.2022 13:03 Ответить
всі б так ставили парашу на місце,

а не сюсюкаються з нею як франція і німеччина
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17.08.2022 14:24 Ответить
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17.08.2022 14:41 Ответить
 
 