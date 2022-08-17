Австралия прекратила сдавать в аренду землю для постройки нового посольства РФ

Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Национальном столичном управлении (NCA), занимающемся вопросами планирования и управления земельными ресурсами.

Речь идет о участке, который Россия приобрела в Канберре. В декабре 2008 года NCA выдало разрешение на аренду, а в 2011-м – на работы и строительство. Согласно договору аренды Россия обязалась построить здание в течение трех лет, однако проект так и не был завершен.

"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также при отсутствии обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", – говорится в заявлении.

Глава управления Салли Барнс добавила, что незавершенные работы нарушают всеобщую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий. Теперь у России есть 20 дней, чтобы очистить участок. Затем она вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.

Старого здания посольства РФ это решение не касается. Отмечается, что в будущем Россия может подать новую заявку.

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