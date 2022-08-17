РУС
11 420 27

Российская армия – уж точно не вторая в мире, - Резников

полонені

Несмотря на то, что у россиян остается еще достаточно много ресурсов на складах, их армия уж точно не является "второй армией мира".

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это точно уже не "вторая армия мира". Да, они (россияне. - Ред.) большие по количеству. У них много ресурса на складах и арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже старый. Они даже везут в Украину танки Т-62", - отметил он.

Резников добавил, что сейчас Россия накопила около 115 боеспособных батальонно-тактических групп, из них 105 – реально применяются для восстановления боеспособности.

"Суммарно это наверняка в военном измерении до 135 000 человек. Но надо еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в "ОРДЛО", и Росгвардия, и кого там только нет . Плюс в том числе профессиональные военные", - отметил министр.

Читайте: Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Резников

Он отметил, что общеукраинским планом является полная деоккупация захваченных РФ украинских территорий и выход на международно признанные границы по состоянию на 1991 год.

"Не по состоянию на 2014 или 2015, не на 24 февраля 2022 года. Конечная история - это победа Украины и восстановление территорий в границах по состоянию на 1991 год", - сказал он.

армия РФ (20613) Резников Алексей (1173)
Топ комментарии
+14
17.08.2022 13:39 Ответить
+6
17.08.2022 13:40 Ответить
+5
17.08.2022 13:42 Ответить
для самих кацапів вона перша
17.08.2022 13:37 Ответить
Яка це армія? Орда мародерів і головорізів, навіщо їм такі компліменти робити?
17.08.2022 13:39 Ответить
Ні. Друга. В третьому світі!
17.08.2022 13:40 Ответить
Знов парадигма різко змінилася - вчорашні коменти почитав?
17.08.2022 13:42 Ответить
Она таковой и не была никогда.
17.08.2022 13:42 Ответить
Орда первая в мире папуаско-индуских дикарей каннибалов
17.08.2022 13:57 Ответить
Посчитав солдат как баранов по головам,броню по коробкам,арту по стволам,авиацию по крыльям,а флот по корпусам - дали второе место.
17.08.2022 14:12 Ответить
друга за довжиною
17.08.2022 13:42 Ответить
а кто же первая?
17.08.2022 13:48 Ответить
китай - перша за довжиною
21.08.2022 15:03 Ответить
размєр імєєт значєніє
21.08.2022 15:04 Ответить
Я узнал, что у меня
Нет в России ни *уя:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет!
А у дяди, с дружбанами
*ляди, вилы на Майами
Самолеты и заводы
Яхты, дачи, пароходы
Все что нету у меня
Все у них есть, до *уя.
Дети учатся в Сорбоннах
Деньги крутятся в Андоррах
Но сидят они в России
И радеют, каждый час
За законы, против смысла,
За откаты, за Глонас
За распил убогих пенсий
За развал полей и весей
За продажу вод и недр
За все то, чем край наш щедр!
Их себе не выбирали
И до этого не знали
Но пришли они, и вот
Все пошло "Как Бог пошлет".
17.08.2022 13:53 Ответить
Она ей никогда и не была.Это только в балладах Коношенкова.
17.08.2022 13:54 Ответить
со времён дидов так и остаётся "второй конной" )) и йуный боевой конь лавров спереди ))
17.08.2022 13:55 Ответить
Смішки,смішками,а величезні території москалі зруйнували і захопили.Китайці би хрін так захопили Україну,тому що в них стільки авіації немає,в тому числі дальньої.І я москалів не хвалю,це всі інші,просто недооцінили москалів.
17.08.2022 13:57 Ответить
В этом году ВСУ номинировали её на звание - двухсотая армия мира !
17.08.2022 13:58 Ответить
Ну, це з якого кінця рахувати...
17.08.2022 14:02 Ответить
Та ладно, а личная гвардия пуцика - бессмертные буряты на боевых верблюдах. Ой-вэй
17.08.2022 14:02 Ответить
нам що від цього легше?
17.08.2022 14:05 Ответить
Звісно ні! Цеж скільки їх ще утілізувати треба! Років на 10 вистачить,якщо не механізувати(модернізувати) трупорезку ЗСУ,за для пришвидшеня процесу.
17.08.2022 14:20 Ответить
Роzzийская армия - третья в мире, после
Бурятской Армии и Армии Падишаха Кадырова !
17.08.2022 14:13 Ответить
Да какая разница какая у них армия. Что ты сделал для нашей армии?
17.08.2022 14:18 Ответить
Соловьев призвал ввести войска в Латвию и применить ядерное оружие

14:32

Российский пропагандист Владимир Соловьев в ответ на возможное закрытие Европы для россиян призвал ввести войска в Латвию.

«Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, - заявил Соловьев, выступая в студии. - Дернутся страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель - готовы гореть от ударов наших ракет?».

По словам Соловьева, в крайнем случае Россия может и ядерное оружие применить: «Америка готова будет вступить в бой за прибалтийские [страны], которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных?».
17.08.2022 14:21 Ответить
Зато первая армия в мире по понтам и фейкам
17.08.2022 14:21 Ответить
Вона такою і не була. Бо безаперечно друга армія світу це армія КНР.
17.08.2022 14:28 Ответить
Первая тик ток армия мира. Держится за счет советских запасов. Но они не вечны. У Украины есть другой, более значимый ресурс - люди и национальная идея. Советские боезапасы рано или поздно закончатся, истлеют со временем, а людей кацапня не найдет. Им не откуда взяться в их гнилом обществе. А Украина восстановит силы, и в итоге победа будет за Украиной. Кто породил московию тот ее и погубит.
17.08.2022 14:29 Ответить
Ви просто не з того кінця рахуєте.
17.08.2022 16:37 Ответить
 
 