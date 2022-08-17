Российская армия – уж точно не вторая в мире, - Резников
Несмотря на то, что у россиян остается еще достаточно много ресурсов на складах, их армия уж точно не является "второй армией мира".
Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это точно уже не "вторая армия мира". Да, они (россияне. - Ред.) большие по количеству. У них много ресурса на складах и арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже старый. Они даже везут в Украину танки Т-62", - отметил он.
Резников добавил, что сейчас Россия накопила около 115 боеспособных батальонно-тактических групп, из них 105 – реально применяются для восстановления боеспособности.
"Суммарно это наверняка в военном измерении до 135 000 человек. Но надо еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в "ОРДЛО", и Росгвардия, и кого там только нет . Плюс в том числе профессиональные военные", - отметил министр.
Он отметил, что общеукраинским планом является полная деоккупация захваченных РФ украинских территорий и выход на международно признанные границы по состоянию на 1991 год.
"Не по состоянию на 2014 или 2015, не на 24 февраля 2022 года. Конечная история - это победа Украины и восстановление территорий в границах по состоянию на 1991 год", - сказал он.
Нет в России ни *уя:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет!
А у дяди, с дружбанами
*ляди, вилы на Майами
Самолеты и заводы
Яхты, дачи, пароходы
Все что нету у меня
Все у них есть, до *уя.
Дети учатся в Сорбоннах
Деньги крутятся в Андоррах
Но сидят они в России
И радеют, каждый час
За законы, против смысла,
За откаты, за Глонас
За распил убогих пенсий
За развал полей и весей
За продажу вод и недр
За все то, чем край наш щедр!
Их себе не выбирали
И до этого не знали
Но пришли они, и вот
Все пошло "Как Бог пошлет".
Бурятской Армии и Армии Падишаха Кадырова !
14:32
Российский пропагандист Владимир Соловьев в ответ на возможное закрытие Европы для россиян призвал ввести войска в Латвию.
«Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, - заявил Соловьев, выступая в студии. - Дернутся страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель - готовы гореть от ударов наших ракет?».
По словам Соловьева, в крайнем случае Россия может и ядерное оружие применить: «Америка готова будет вступить в бой за прибалтийские [страны], которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных?».