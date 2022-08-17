Российская армия – уж точно не вторая в мире, - Резников

Несмотря на то, что у россиян остается еще достаточно много ресурсов на складах, их армия уж точно не является "второй армией мира".

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью Голосу Америки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это точно уже не "вторая армия мира". Да, они (россияне. - Ред.) большие по количеству. У них много ресурса на складах и арсеналах. Но даже этот ресурс у них уже старый. Они даже везут в Украину танки Т-62", - отметил он.

Резников добавил, что сейчас Россия накопила около 115 боеспособных батальонно-тактических групп, из них 105 – реально применяются для восстановления боеспособности.

"Суммарно это наверняка в военном измерении до 135 000 человек. Но надо еще раз повторить, что это уже коктейль. Там есть и наемники, и псевдомобилизованные, мобилизованные студенты из временно оккупированных территорий в "ОРДЛО", и Росгвардия, и кого там только нет . Плюс в том числе профессиональные военные", - отметил министр.

Он отметил, что общеукраинским планом является полная деоккупация захваченных РФ украинских территорий и выход на международно признанные границы по состоянию на 1991 год.

"Не по состоянию на 2014 или 2015, не на 24 февраля 2022 года. Конечная история - это победа Украины и восстановление территорий в границах по состоянию на 1991 год", - сказал он.