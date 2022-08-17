УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7072 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 420 27

Російська армія - вже точно не друга у світі, - Резніков

полонені

Попри те, що у росіян залишається ще досить багато ресурсів на складах, їхня армія вже точно не є "другою армією світу".

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це точно вже не "друга армія світу". Так, вони (росіяни. - Ред.) великі за кількістю. У них багато ресурсу на складах і арсеналах. Але навіть цей ресурс у них вже старий. Вони навіть везуть в Україну танки Т-62", - зазначив він.

Резніков додав, що нині Росія накопичила близько 115 боєздатних батальйонно-тактичних груп, з них 105 - реально застосовуються для відновлення боєздатності.

"Сумарно це напевно у військовому вимірі до 135 000 осіб. Але треба ще раз повторити, що це вже коктейль. Там є і найманці, і псевдомобілізовані, мобілізовані студенти з тимчасово окупованих територій в "ОРДЛО", і Росгвардія, і кого там тільки немає. Плюс в тому числі професійні військові", - зазначив міністр.

Також читайте: Обмежень щодо ударів по військах РФ в окупованому Криму немає, - Резніков

Він наголосив, що загальноукраїнським планом є повна деокупація захоплених РФ українських територій і вихід на міжнародно визнані кордони станом на 1991 рік.

"Не станом на 2014-й чи 2015-й, не на 24 лютого 2022 року. Кінцева історія - це перемога України і відновлення територій в кордонах станом на 1991 рік", - сказав він.

Автор: 

армія рф (18766) Резніков Олексій (1452)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Яка це армія? Орда мародерів і головорізів, навіщо їм такі компліменти робити?
показати весь коментар
17.08.2022 13:39 Відповісти
+6
Ні. Друга. В третьому світі!
показати весь коментар
17.08.2022 13:40 Відповісти
+5
Она таковой и не была никогда.
показати весь коментар
17.08.2022 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
для самих кацапів вона перша
показати весь коментар
17.08.2022 13:37 Відповісти
Яка це армія? Орда мародерів і головорізів, навіщо їм такі компліменти робити?
показати весь коментар
17.08.2022 13:39 Відповісти
Ні. Друга. В третьому світі!
показати весь коментар
17.08.2022 13:40 Відповісти
Знов парадигма різко змінилася - вчорашні коменти почитав?
показати весь коментар
17.08.2022 13:42 Відповісти
Она таковой и не была никогда.
показати весь коментар
17.08.2022 13:42 Відповісти
Орда первая в мире папуаско-индуских дикарей каннибалов
показати весь коментар
17.08.2022 13:57 Відповісти
Посчитав солдат как баранов по головам,броню по коробкам,арту по стволам,авиацию по крыльям,а флот по корпусам - дали второе место.
показати весь коментар
17.08.2022 14:12 Відповісти
друга за довжиною
показати весь коментар
17.08.2022 13:42 Відповісти
а кто же первая?
показати весь коментар
17.08.2022 13:48 Відповісти
китай - перша за довжиною
показати весь коментар
21.08.2022 15:03 Відповісти
размєр імєєт значєніє
показати весь коментар
21.08.2022 15:04 Відповісти
Я узнал, что у меня
Нет в России ни *уя:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет!
А у дяди, с дружбанами
*ляди, вилы на Майами
Самолеты и заводы
Яхты, дачи, пароходы
Все что нету у меня
Все у них есть, до *уя.
Дети учатся в Сорбоннах
Деньги крутятся в Андоррах
Но сидят они в России
И радеют, каждый час
За законы, против смысла,
За откаты, за Глонас
За распил убогих пенсий
За развал полей и весей
За продажу вод и недр
За все то, чем край наш щедр!
Их себе не выбирали
И до этого не знали
Но пришли они, и вот
Все пошло "Как Бог пошлет".
показати весь коментар
17.08.2022 13:53 Відповісти
Она ей никогда и не была.Это только в балладах Коношенкова.
показати весь коментар
17.08.2022 13:54 Відповісти
со времён дидов так и остаётся "второй конной" )) и йуный боевой конь лавров спереди ))
показати весь коментар
17.08.2022 13:55 Відповісти
Смішки,смішками,а величезні території москалі зруйнували і захопили.Китайці би хрін так захопили Україну,тому що в них стільки авіації немає,в тому числі дальньої.І я москалів не хвалю,це всі інші,просто недооцінили москалів.
показати весь коментар
17.08.2022 13:57 Відповісти
В этом году ВСУ номинировали её на звание - двухсотая армия мира !
показати весь коментар
17.08.2022 13:58 Відповісти
Ну, це з якого кінця рахувати...
показати весь коментар
17.08.2022 14:02 Відповісти
Та ладно, а личная гвардия пуцика - бессмертные буряты на боевых верблюдах. Ой-вэй
показати весь коментар
17.08.2022 14:02 Відповісти
нам що від цього легше?
показати весь коментар
17.08.2022 14:05 Відповісти
Звісно ні! Цеж скільки їх ще утілізувати треба! Років на 10 вистачить,якщо не механізувати(модернізувати) трупорезку ЗСУ,за для пришвидшеня процесу.
показати весь коментар
17.08.2022 14:20 Відповісти
Роzzийская армия - третья в мире, после
Бурятской Армии и Армии Падишаха Кадырова !
показати весь коментар
17.08.2022 14:13 Відповісти
Да какая разница какая у них армия. Что ты сделал для нашей армии?
показати весь коментар
17.08.2022 14:18 Відповісти
Соловьев призвал ввести войска в Латвию и применить ядерное оружие

14:32

Российский пропагандист Владимир Соловьев в ответ на возможное закрытие Европы для россиян призвал ввести войска в Латвию.

«Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, - заявил Соловьев, выступая в студии. - Дернутся страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель - готовы гореть от ударов наших ракет?».

По словам Соловьева, в крайнем случае Россия может и ядерное оружие применить: «Америка готова будет вступить в бой за прибалтийские [страны], которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных?».
показати весь коментар
17.08.2022 14:21 Відповісти
Зато первая армия в мире по понтам и фейкам
показати весь коментар
17.08.2022 14:21 Відповісти
Вона такою і не була. Бо безаперечно друга армія світу це армія КНР.
показати весь коментар
17.08.2022 14:28 Відповісти
Первая тик ток армия мира. Держится за счет советских запасов. Но они не вечны. У Украины есть другой, более значимый ресурс - люди и национальная идея. Советские боезапасы рано или поздно закончатся, истлеют со временем, а людей кацапня не найдет. Им не откуда взяться в их гнилом обществе. А Украина восстановит силы, и в итоге победа будет за Украиной. Кто породил московию тот ее и погубит.
показати весь коментар
17.08.2022 14:29 Відповісти
Ви просто не з того кінця рахуєте.
показати весь коментар
17.08.2022 16:37 Відповісти
 
 