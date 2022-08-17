Російська армія - вже точно не друга у світі, - Резніков

Попри те, що у росіян залишається ще досить багато ресурсів на складах, їхня армія вже точно не є "другою армією світу".

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це точно вже не "друга армія світу". Так, вони (росіяни. - Ред.) великі за кількістю. У них багато ресурсу на складах і арсеналах. Але навіть цей ресурс у них вже старий. Вони навіть везуть в Україну танки Т-62", - зазначив він.

Резніков додав, що нині Росія накопичила близько 115 боєздатних батальйонно-тактичних груп, з них 105 - реально застосовуються для відновлення боєздатності.

"Сумарно це напевно у військовому вимірі до 135 000 осіб. Але треба ще раз повторити, що це вже коктейль. Там є і найманці, і псевдомобілізовані, мобілізовані студенти з тимчасово окупованих територій в "ОРДЛО", і Росгвардія, і кого там тільки немає. Плюс в тому числі професійні військові", - зазначив міністр.

Також читайте: Обмежень щодо ударів по військах РФ в окупованому Криму немає, - Резніков

Він наголосив, що загальноукраїнським планом є повна деокупація захоплених РФ українських територій і вихід на міжнародно визнані кордони станом на 1991 рік.

"Не станом на 2014-й чи 2015-й, не на 24 лютого 2022 року. Кінцева історія - це перемога України і відновлення територій в кордонах станом на 1991 рік", - сказав він.