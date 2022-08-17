Російська армія - вже точно не друга у світі, - Резніков
Попри те, що у росіян залишається ще досить багато ресурсів на складах, їхня армія вже точно не є "другою армією світу".
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це точно вже не "друга армія світу". Так, вони (росіяни. - Ред.) великі за кількістю. У них багато ресурсу на складах і арсеналах. Але навіть цей ресурс у них вже старий. Вони навіть везуть в Україну танки Т-62", - зазначив він.
Резніков додав, що нині Росія накопичила близько 115 боєздатних батальйонно-тактичних груп, з них 105 - реально застосовуються для відновлення боєздатності.
"Сумарно це напевно у військовому вимірі до 135 000 осіб. Але треба ще раз повторити, що це вже коктейль. Там є і найманці, і псевдомобілізовані, мобілізовані студенти з тимчасово окупованих територій в "ОРДЛО", і Росгвардія, і кого там тільки немає. Плюс в тому числі професійні військові", - зазначив міністр.
Він наголосив, що загальноукраїнським планом є повна деокупація захоплених РФ українських територій і вихід на міжнародно визнані кордони станом на 1991 рік.
"Не станом на 2014-й чи 2015-й, не на 24 лютого 2022 року. Кінцева історія - це перемога України і відновлення територій в кордонах станом на 1991 рік", - сказав він.
Нет в России ни *уя:
Нету нефти, нету газа,
Нету золота, алмазов,
Нет свободы, правды нет,
Под угрозой интернет.
Нет дорог и автобанов,
Инноваций нету нано.
Нет науки, школы нет,
Медицине шлю привет!
А у дяди, с дружбанами
*ляди, вилы на Майами
Самолеты и заводы
Яхты, дачи, пароходы
Все что нету у меня
Все у них есть, до *уя.
Дети учатся в Сорбоннах
Деньги крутятся в Андоррах
Но сидят они в России
И радеют, каждый час
За законы, против смысла,
За откаты, за Глонас
За распил убогих пенсий
За развал полей и весей
За продажу вод и недр
За все то, чем край наш щедр!
Их себе не выбирали
И до этого не знали
Но пришли они, и вот
Все пошло "Как Бог пошлет".
Бурятской Армии и Армии Падишаха Кадырова !
14:32
Российский пропагандист Владимир Соловьев в ответ на возможное закрытие Европы для россиян призвал ввести войска в Латвию.
«Хорошо, мы сейчас введем войска для защиты русскоязычного населения, 40% в Латвии, - заявил Соловьев, выступая в студии. - Дернутся страны НАТО? Берлин, Париж, Лондон, Брюссель - готовы гореть от ударов наших ракет?».
По словам Соловьева, в крайнем случае Россия может и ядерное оружие применить: «Америка готова будет вступить в бой за прибалтийские [страны], которые в своем нацистском угаре нарушают права русскоязычных?».