Обмежень щодо ударів по військах РФ в окупованому Криму немає, - Резніков

В України є домовленість зі США, що ЗСУ не використовуватимуть західну зброю по території РФ, але це не стосується окупованих Росією територій, зокрема Криму.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Голосу Америки, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Резнікова, чи має Україна озброєння, яке може вразити об'єкти в окупованому Криму, і чи є домовленості зі США щодо легітимності таких ударів по окупованому півострову.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема.

Стосовно зброї: будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації завдається чи планується завадавати ураження, означає, чи можна досягти тої чи іншої мети", - пояснив очільник Міноборони.

Резніков нагадав, що багато хто не вірив у можливість підбити крейсер "Москва" - але флагман Чорноморського флоту РФ уже потопили.

