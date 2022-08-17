УКР
Обмежень щодо ударів по військах РФ в окупованому Криму немає, - Резніков

В України є домовленість зі США, що ЗСУ не використовуватимуть західну зброю по території РФ, але це не стосується окупованих Росією територій, зокрема Криму.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Голосу Америки, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав Резнікова, чи має Україна озброєння, яке може вразити об'єкти в окупованому Криму, і чи є домовленості зі США щодо легітимності таких ударів по окупованому півострову.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема.

Стосовно зброї: будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації завдається чи планується завадавати ураження, означає, чи можна досягти тої чи іншої мети", - пояснив очільник Міноборони.

Резніков нагадав, що багато хто не вірив у можливість підбити крейсер "Москва" - але флагман Чорноморського флоту РФ уже потопили.

Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
17.08.2022 12:00 Відповісти
Читайте уважно:
"... У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами по території Російської Федерації "
Про свою власну зброю, Made in Ukraine, розмови не було.
Вам назначили ціну в місяць, а ви зелените тут? Якщо і є назва в ніку, явно також не з передової.
Sharp's

"Патрійот" пише з передка?
Вам назначили ціну в місяць, а ви зелените тут? Якщо і є назва в ніку, явно також не з передової.
Севастополь и корабли... Бавовна, такая бавовна, хлопок, вспышка, задымление, отрицательная плавучесть
Да плотность воды у них не той системы...
а по російським військам в бєлорашкє??? а на теріторії рашкі? ..є ????.... є якесь обмеження???????
Читайте уважно:
"... У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами по території Російської Федерації "
Про свою власну зброю, Made in Ukraine, розмови не було.
а как ты себе представляешь.. как можно вообше идентифицировать каким оружиям был нанесен удар.... это все можно перевернуть как ложь , провокация и пропоганда..... доказать нереально
Разговор идет не об орках, пошли они на йух.
Пусть визжат, что хотят
Разговор идет о друзьях и партнерах, а именно об американских ракетах.
И почему то у меня такое представление, что любую из поставленных ими ракет можно отследить и зачем потом заморочки о нарушении договоренностей.
Друзей и партнеров подводить нельзя.
можно. Как-то так:

Про драників там не написано.Значить можна і потрібно розмазати нарешті бульбашські аеродроми,звідки пуляють ракетами по Україні.Бо дістали вже тварини безхребетні
американским -да.
американским ружжом низзя, украинское сделают (а сделают ли? а пытаются? а хоть думали?) - будет можно. хотя, конечно, акуительная метода, казалось бы - кто ж там такой умный в сша? но с другой стороны ООН, магате + оккупанты с трупами и вето тоже так себе коктейль. так что надо понимать реалии, или делать свое оон, магате, обсе и т.п., причем, учитывая, какие моральные, профессиональные качества и общий уровень развития (до сих пор) у "наших" "избранных" судей, чиновников, министров, "бизнесменов", депутатов а также их родственников и приближенных получится скорее всего так себе, а точнее - очень и очень хреново.
А по атомной подводной лодке в бухте севаштополя? а по крынскому мосту?
Який крутий мачо цей Рєзніков. А що ж цей мачо перед війною казав?
https://news.liga.net/politics/news/eto-smeshno-reznikov-ne-verit-v-napadenie-na-kiev-iz-belarusi "Это смешно". Резников не верит в нападение на Киев из Беларуси

у не клоун же на 6-й месяц войны такую заяву делать?
Ключевой момент - западное оружие. Бахать совковым или украинским оружием никто Украине запретить не может.
поэтому по Зябровке прилетит "Точкой-У" ))
Создали в Украине комплекс "Гром-2" дальность то что надо, только где он?
на бумаге
... замінили на асфальто-ракетні установки, сконструйовані випускниками преЗЕденського університету і сховали у лісах із висадженого мільярда дерев.
Была где то инфа что Гром-2 создавался не для Украины а на експорт. И нам запрещено его производство и експлуатацию для внутреннего пользования.
читаете телеграмканалы?
Він створений. А якщо у вас три роки була летаргія, то коротко розповідаю:
в 19 році на вибори пішли Какаяразніца, Хуженєбудєт, Попріколу и Абинепорошенко. У підсумку новообраний президент зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему ОТРК "Гром-2" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів. Але ж президент зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун" і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.

Тепер ви знаєте страшну правду, і вам з цим жити.
Цікаво, а за цими домовленостями, кримський міст - це також кацапська територія, і його не можна чипати?..
по договоренностям с теми же кацапами море - общее, так что стрелять скорее всего можно аж до официальных кацапских пляжей. было бы чем.
нет.
Хмырь мавзолейный 4 марта заявил...мы уничтожили всю ПВО и другие войска Украины...
Все идёт по плану ..патерь нет..
Чего же вы етого не сказали что нам нельзя будет стрелять по нападающим, когда у нас забирали ядерное оружие? Тоесть орки за метр от границы могут по нас безнаказанно лупить а мы должны смотреть и не стрелять в ответ? Не думаете что именно такими заявлениями сами США и спровоцировали нападение на Украину. Рашисты пошли в наступление только после неоднократных заявлений что США не будет помогать нам оружием и запрещает стрелять в ответ.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3880838.html Ой, понаехавшие оккупанты-кацапики прозревают. Какая милота)))

Тому його й бажають замінити. Дуже вже незалежній від ЖЕКу Президента. І всі закордонні військові посадовці спілкуються з ним напряму, в обхід керуючого презедентом.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3881243.html ЗЕгнида судить всіх по собі
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: "ЯКБИ ВЛАДА ПОПЕРЕДИЛА УКРАЇНЦІВ ПРО МАЙБУТНЄ ВТОРГНЕННЯ РФ ЩЕ В ЖОВТНІ, УКРАЇНА ПРОТРИМАЛАСЯ Б ТРИ ДНІ"
_____________________
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
В інтерв'ю The Washington Post, ЗЕлене заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)

От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?

*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював.
Але коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ.
Якби ти, мерзенна ЗЕбільна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад.
До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.

І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою, нікчемо.
Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було.


Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері.
І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!
Т.Чорновіл
Шо робить, негідник! Курортний сезон крисчанам загубить!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3881539.html ЗЕлена ...... , по суті, звинуватила ВСІХ УКРАЇНЦІВ у трусості

Ну, ви зрозуміли, кого воно звинуватило у неготовності країни до війни.
Нас із вами.
Українців, які стояли у кілометрових чергах за зброєю, штурмували військомати та ішли на танки, воно звинуватило у панікерстві та дезертирстві.
Націю, яка стала прикладом мужності та волі, воно оголосило боягузами, які втекли би тільки від інформації про можливу війну. На весь світ оголосило.
Ви сподівалися, що винуватим знову буде Порошенко?
Ні, тепер це персонально ви.
Кожен з вас.
Брати Капранови
А у Білоруzzкій РСР, звідки пуляють ракетами???
крымский мост это незаконный самострой, поэтому свалить его просто необходимо....
Якщо по Криму обмеження нема, то гатіть і по Білорусі
Тут вже правильно помітив один блогер, що не можна американськими(!!) ************. (І те, я чомусь у цьому сумніваюся???)
Але є не тільки американські **********!! (юридичний нюанс)
Коротше варинти є.
До кого вони звертаються? До агентів Кремля? До секретутки ОПи?
Простий народ передбачав широкомасштабний наступ росії. а зелена влада не вірила даним своєї та іноземної розвідки. бо ось така у них інтуїція. і всіма президентськими відосіками настирно заколисувала своїх 73% виборців. які 3 роки назад привели до влади ось такого " Хому невіруючого ".
