Обмежень щодо ударів по військах РФ в окупованому Криму немає, - Резніков
В України є домовленість зі США, що ЗСУ не використовуватимуть західну зброю по території РФ, але це не стосується окупованих Росією територій, зокрема Криму.
Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Голосу Америки, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав Резнікова, чи має Україна озброєння, яке може вразити об'єкти в окупованому Криму, і чи є домовленості зі США щодо легітимності таких ударів по окупованому півострову.
"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема.
Стосовно зброї: будь-яка зброя має відповідну відстань ураження. Тому залежно від того, з якої точки, з якої локації завдається чи планується завадавати ураження, означає, чи можна досягти тої чи іншої мети", - пояснив очільник Міноборони.
Резніков нагадав, що багато хто не вірив у можливість підбити крейсер "Москва" - але флагман Чорноморського флоту РФ уже потопили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.
Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.
И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.
Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.
И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."
Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...
Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.
Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."
Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.
"... У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами по території Російської Федерації "
Про свою власну зброю, Made in Ukraine, розмови не було.
Пусть визжат, что хотят
Разговор идет о друзьях и партнерах, а именно об американских ракетах.
И почему то у меня такое представление, что любую из поставленных ими ракет можно отследить и зачем потом заморочки о нарушении договоренностей.
Друзей и партнеров подводить нельзя.
в 19 році на вибори пішли Какаяразніца, Хуженєбудєт, Попріколу и Абинепорошенко. У підсумку новообраний президент зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України повинен був забезпечити фінансування і включити систему ОТРК "Гром-2" в військове замовлення під бюджетне виділення коштів. Але ж президент зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун" і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Тепер ви знаєте страшну правду, і вам з цим жити.
Все идёт по плану ..патерь нет..
ЗЕЛЕНСЬКИЙ: "ЯКБИ ВЛАДА ПОПЕРЕДИЛА УКРАЇНЦІВ ПРО МАЙБУТНЄ ВТОРГНЕННЯ РФ ЩЕ В ЖОВТНІ, УКРАЇНА ПРОТРИМАЛАСЯ Б ТРИ ДНІ"
_____________________
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
В інтерв'ю The Washington Post, ЗЕлене заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)
От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?
*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював.
Але коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ.
Якби ти, мерзенна ЗЕбільна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад.
До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.
І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою, нікчемо.
Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було.
Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері.
І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!
Т.Чорновіл
Ну, ви зрозуміли, кого воно звинуватило у неготовності країни до війни.
Нас із вами.
Українців, які стояли у кілометрових чергах за зброєю, штурмували військомати та ішли на танки, воно звинуватило у панікерстві та дезертирстві.
Націю, яка стала прикладом мужності та волі, воно оголосило боягузами, які втекли би тільки від інформації про можливу війну. На весь світ оголосило.
Ви сподівалися, що винуватим знову буде Порошенко?
Ні, тепер це персонально ви.
Кожен з вас.
Брати Капранови
Але є не тільки американські **********!! (юридичний нюанс)
Коротше варинти є.