Ограничений относительно ударов по войскам РФ в оккупированном Крыму нет, - Резников

У Украины есть договоренность с США, что ВСУ не будут использовать западное оружие по территории РФ, но это не касается оккупированных Россией территорий, в частности Крыма.

Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

Журналист спросил Резникова, есть ли у Украины вооружение, которое может поразить объекты в оккупированном Крыму, и есть ли договоренности с США о легитимности таких ударов по оккупированному полуострову.

"У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет.

Что касается оружия, то любое оружие имеет соответствующее расстояние поражения. Поэтому в зависимости от того, с какой точки, из какой локации наносится или планируется совершить поражение, означает, можно ли достичь той или иной цели", - пояснил глава Минобороны.

Резников напомнил, что многие не верили в возможность подбить крейсер "Москва" - но флагман Черноморского флота РФ уже потопили.

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