Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"У меня был телефонный разговор с моим другом и коллегой Министром обороны Норвегии. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и подготовку украинских солдат", - говорится в сообщении.
