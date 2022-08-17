Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"У меня был телефонный разговор с моим другом и коллегой Министром обороны Норвегии. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и подготовку украинских солдат", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Юге российские вертолеты трижды за ночь атаковали позиции ВСУ, - ОК "Південь"