РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7671 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине Война
4 659 3

Норвегия предоставит Украине новый пакет военной помощи, - Резников

норвегія

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"У меня был телефонный разговор с моим другом и коллегой Министром обороны Норвегии. Мы благодарны правительству Норвегии за решение предоставить новый пакет военной помощи и подготовку украинских солдат", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Юге российские вертолеты трижды за ночь атаковали позиции ВСУ, - ОК "Південь"

Норвегия (745) помощь (8117) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не родич Бйорна Залізнобокого?
показать весь комментарий
17.08.2022 13:12 Ответить
Давайте еще М109 с б\к и GMLRS-ER десяток пакетов, а то мы так до морозов и будем в херсонских степях окапываться.
показать весь комментарий
17.08.2022 13:19 Ответить
Не в пример некоторым странам Европы, Норвегия страна дела, а не
болтовни и обещаний.
показать весь комментарий
17.08.2022 13:52 Ответить
 
 