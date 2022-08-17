Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Міністром оборони Норвегії. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та підготовку українських солдатів", - йдеться в повідомленні.

