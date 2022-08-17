УКР
Норвегія надасть Україні новий пакет військової допомоги, - Резніков

норвегія

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я мав телефонну розмову зі своїм другом і колегою Міністром оборони Норвегії. Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та підготовку українських солдатів", - йдеться в повідомленні.

Це не родич Бйорна Залізнобокого?
17.08.2022 13:12 Відповісти
Давайте еще М109 с б\к и GMLRS-ER десяток пакетов, а то мы так до морозов и будем в херсонских степях окапываться.
17.08.2022 13:19 Відповісти
Не в пример некоторым странам Европы, Норвегия страна дела, а не
болтовни и обещаний.
17.08.2022 13:52 Відповісти
 
 