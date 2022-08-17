Оккупанты уничтожают гражданские объекты, чтобы убить у украинцев ощущение дома, – Зеленский

Российские захватчики целенаправленно наводят артиллерию и ракеты на гражданские объекты в Украине, чтобы уничтожить у украинцев все пространство жизни и ощущение дома.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"У каждого человека есть свое домашнее пространство. И это не только отдельная квартира или дом. Это часть города или села, где человек общается, работает, встречается с друзьями, любит, воспитывает детей. российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, накрывают городские кварталы из артиллерии и наводят ракеты на гражданские объекты именно для того, чтобы уничтожить все это пространство жизни, чтобы убить чувство дома", - отметил он.

