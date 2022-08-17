РУС
2 262 41

Оккупанты уничтожают гражданские объекты, чтобы убить у украинцев ощущение дома, – Зеленский

зеленський

Российские захватчики целенаправленно наводят артиллерию и ракеты на гражданские объекты в Украине, чтобы уничтожить у украинцев все пространство жизни и ощущение дома.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"У каждого человека есть свое домашнее пространство. И это не только отдельная квартира или дом. Это часть города или села, где человек общается, работает, встречается с друзьями, любит, воспитывает детей. российские оккупанты расстреливают из танков жилые дома, накрывают городские кварталы из артиллерии и наводят ракеты на гражданские объекты именно для того, чтобы уничтожить все это пространство жизни, чтобы убить чувство дома", - отметил он.

Зеленский Владимир оккупация разрушение
+17
Три місяці до війни. Як і коли Зеленський дізнався про вторгнення? Велике розслідування The Washington Post
повний перклад статті українською- на bykvu.com
17.08.2022 13:41 Ответить
+13
Зекономив 7 млрд? А тепер виступає кожного дня. Тут не сцена, йшов би щось робив
17.08.2022 13:45 Ответить
+13
Украинцы. Давайте я вам объясню, что сказал ваш Президент про вашу страну.
Ваш Президент пришел в одну из самых влиятельных газет планеты, открыл свой рот, и на весь мир этим ртом сказал следующее:

«Весь мир. Слушай. Я руковожу страной инфантильных *********. Которые совершенно не способны принимать решения самостоятельно. Если им, как взрослым людям, сказать, что на их страну готовится нападение, они тут же все просрут, впадут в падучую, начнут пускать пену изо рта, носиться туда-сюда, сбегут из страны, съедят всю валюту, дезертируют, и мы продержимся всего три дня. Поэтому мне приходилось вставлять им соску в ротик и полгода врать: у-cю-сю, не плачь, маленький инфантильный дурачок, вот тебе велике будивнiцтво, вот тебе дороги, на майские праздники поедем на шашлыки. Нет никакой армии, плохая армия, плохая, уйди! Не смотри вверх! И только благодаря мне этот инфантильный народ-дурачок продержался полгода. А иначе все. Иначе, если им сказать правду - этой страны не будет. А я («Я», *****!!) терял бы по семь миллиардов сто тыщ мильонов в день. Только это нас и спасло».

Не мужество этого самого украинского народа. Не его самопожертвование. Ни его самоорганизация. Ни ЗСУ. Не Тероборона, которая за неделю выросла с двадцати до двухсот тысяч. Не те неизвестные никому люди, мужики, солдаты, которые шли на танковые колонны и погибали и останавливали их, и о многих из которых мы попросту не узнаем, потому что погибли они не на миру, не в свете софитов, и свидетелей их последних боев не осталось, как тот фермер, что с вилами пытался захватить этого летчика - и я надеюсь, в Украине обязательно будет памятник этому Неизвестному Защитнику, мужество и самопожервтование которого и остановило эти танковые колонны - а именно я, Владимир Александрович Зеленский.
Ну и еще немножко Арестович.
И Ермак.

Вот это заявление в том мире, где народ относится к своей власти, как к наемному менеджеру, который должен за их деньги выполнять свою работу, смотрится только так, и никак иначе.

А в Штатах, где носителем власти, суверенитета, и закона вообще являются вооруженные мужчины и женщины, которым их Конституцией вменяется в обязанность вооруженное восстание против правительства в случае его попытки захватить власть, от такого заявления ******, наверное, вообще все.
Трамп - удивительно непотопляемый мужик. Ему сошел с рук штурм Капитолия. Я думаю, он выйдет сухим и из обыска ФБР с этими архивами.
Но если бы он вот так вышел под софиты, и своим собственным ртом произнес бы вот эту явку с повинной: американцы, я полгода совершал длящееся преступление «Сокрытие общественно значимой информации», и это стоило вам сотен жизней ваших жён и детей - я думаю, ему вилы в задницу воткнули бы еще в этот же день.

У Зеленского в мире образ мачо, в футболке и с бородой противостоящего огромной военной машине орков. Все Штаты и вся Европа уверены, что этот парень с утра просыпается, выпивает стакан лимонного сока и голыми руками разрывает российский танк. А его помощник ворует гранатомет, чтобы жечь авианосцы россиян на Банковой.
И в этом миропредставлении такое заявление оставляет только два вывода:
Либо вот этот невероятный мужик, на которого мы всем миром мастурбируем в ахах и восторгах - идиот.
Либо он реально руководит страной идиотов, и в Украине действительно все держится только на нём одном.
Как вы думаете, какой вывод будет сделан розовыми понями?

Президент Украины тремя словами за семь секунд проделал такую работу по дискредитации страны в глазах мирового сообщества, какая не снилась вообще никаким Скабеевым и Соловьевым.

Да. Окей. Мы с вами знаем, что выбрали идиота. Ок. Мы в курсе.
Но всему миру об этом знать совсем необязательно.
Артист действительно оказался на своем месте в нужное время. Это правда. Это работает. Работает на пользу стране. Его нарциссизм в свете софитов удивительным образом совпал с необходимостями страны. Образ небритого мачо идет только на пользу.
Пусть так и будет. Пусть будет Лейбовиц, обложки «Таймс», и Человек Года по всем-всем-версиям.
Но я вас прошу. Украинцы. Я вас умоляю.
Не выпускайте его к живым людям.
Пусть записывает свои видосики по бумажке.
И исключительно на бессловесную камеру.
Чтоб видели его только на обложках.
Молчащим.
https://starshinazapasa.livejournal.com/#post-starshinazapasa-1460548 Ваш Дед.
17.08.2022 14:04 Ответить
Три місяці до війни. Як і коли Зеленський дізнався про вторгнення? Велике розслідування The Washington Post
повний перклад статті українською- на bykvu.com
17.08.2022 13:41 Ответить
.!..
17.08.2022 13:41 Ответить
Вова , ТЫ БЫ РАБОТОЙ СВОЕЙ ЗАНЯЛСЯ !!!
17.08.2022 16:59 Ответить
Так, щодня новий відос.
17.08.2022 18:07 Ответить
Оккупанты делают всё, чтобы украинцы построили на своих участках новые стильные удобные дома за счёт России.
17.08.2022 13:43 Ответить
аха, але про випадок зі зручними сховищами й хованками зі зброєю..
17.08.2022 14:02 Ответить
Да разворуют все репарации...Известно кто...
17.08.2022 15:12 Ответить
Шоб ти з'їв, шоб ти не звіздів?
17.08.2022 13:44 Ответить
як це розуміти?
17.08.2022 13:44 Ответить
*******, як кобила пердить...
17.08.2022 14:43 Ответить
ні, тому що ти заховав інформацію від людей то що війна почнеться 24-го та не дав їм змоги вчасно евакуюватися, натомість евакуював спиногризів зі скумбрією та маму риму с татом сашей в італійський маєток
17.08.2022 13:45 Ответить
https://sport.unian.ua/boxing/katerina-usik-rozpovila-cikavi-istoriji-pro-ditey-zelenskogo-novini-boksu-11790654.html Діти Зеленського до останнього ходили в школу.
17.08.2022 15:44 Ответить
Навіщо посилатись на брехливе беніне агенство і дуру яка говорить такі речі, "Впевнена, що будь-який інший президент вже поїхав би з України, а він залишився з народом" людина з курячими мізками робить висновки, її мізків хвата зад лизати скумбрії. А хто втік може ті хто в списках путіна? чогось в тих списках на знищення цей дебіл не фігурує. чому знаєш, чи підказати?
17.08.2022 17:24 Ответить
Зекономив 7 млрд? А тепер виступає кожного дня. Тут не сцена, йшов би щось робив
17.08.2022 13:45 Ответить
Ублюдочный ПОЦ!
17.08.2022 13:46 Ответить
Вони просто хочуть нас знищити, накачані пропагандою ненависті дикуни не спроможні мислити і мати власну думку
17.08.2022 13:46 Ответить
Зелений зрадник.
17.08.2022 13:48 Ответить
Хвилосов обдолбанный... Делается это для паники среди мирного населения и возникающего желания прекратить этот АД любыми средствами. Это у тебя только есть ощущение своей ОПы с банановыми и конопляными джунглями.
17.08.2022 13:49 Ответить
А хто допоміг в цьому окупантам? Хто всі шроші закатав в дороги? Хто відводив наші війська на Донбасі? Хто розмінував Чонгар? Хто здав південь, щоб звідти обстрілювали Миколаїв, Нікополь, Криворізький район? Хто продовжує прикидатися, що його вини тут немає?
17.08.2022 13:53 Ответить
просто закрий хавало вова
17.08.2022 13:53 Ответить
Ты сам чмо добил это ощущение после русни.
17.08.2022 13:55 Ответить
Вот Виктория Спартц потихоньку и подбирается к этим вопросам.
Не Байден же будет руки марать.
17.08.2022 13:56 Ответить
Ви знаєте я зрозумів чому у нього в перші тижні руки трусились, не тому що боявся кацапів, а своїх. Надіюсь що відповідальність він таки понесе.
17.08.2022 13:57 Ответить
Зеленський то мультимільйонер,який має майно в різних країнах.А це лише слова і не більше.
17.08.2022 14:02 Ответить
арешт й конфіскація всього майна й рахунків...й прикрити той квартал на вікі вічні

квартиру у Кривому Розі залишимо..будуть вшістьох там мешкати...
17.08.2022 14:06 Ответить
Не стиду,не сорому.Сидів би вже мовчки після вчорашнього,не злив ще більше людей своїми гундосиками
17.08.2022 14:02 Ответить
угу..це якраз приклад того, що краще жувати, ніж розмовляти
17.08.2022 14:07 Ответить
Це ти опудало вбиваєш відчуття дому!
"За три дні"!
Сцикун, не суди про людей по собі!
17.08.2022 14:03 Ответить
17.08.2022 14:04 Ответить
обійдемось без передастів...

слідкуй краще за ареалом свого мешкання, он на газову голку підсіли

а ми зі своїм дятлом якось самі разберемось
17.08.2022 14:10 Ответить
17.08.2022 14:10 Ответить
Бидлячою насмердів, а тепер напиши мовою українців, що там дзявкав.
18.08.2022 14:18 Ответить
Зате паніки ніякої не має, слава найвеличнішому!
17.08.2022 14:06 Ответить
17.08.2022 14:10 Ответить
виродок
17.08.2022 14:23 Ответить
О! Та він ще й філозіф...
17.08.2022 14:32 Ответить
https://twitter.com/oksanetta11/status/1558808286622879745?t=g3sj3TeJuVAPZjPD8FDrmw&s=19
17.08.2022 14:42 Ответить
Вова, викинь д'єрьмака з вікна жОПи головою на асфальт. Може, тоді тебе пробачать... частково. Не повісять, а лише зґвалтують держаком лопати.
17.08.2022 15:05 Ответить
 
 