Окупанти знищують цивільні об’єкти, щоб убити в українців відчуття дому, – Зеленський

Російські загарбники цілеспрямовано наводять артилерію та ракети на цивільні об’єкти в Україні, щоб знищити в українців весь простір життя і відчуття дому.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кожна людина має свій домашній простір. І це не лише окрема квартира або будинок. Це частина міста чи села, де людина спілкується, працює, зустрічається з друзями, кохає, виховує дітей. російські окупанти розстрілюють із танків житлові будинки, накривають міські квартали з артилерії та наводять ракети на цивільні об’єкти саме для того, щоб знищити весь цей простір життя, щоб убити відчуття дому", - зазначив він.

