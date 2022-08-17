Окупанти знищують цивільні об’єкти, щоб убити в українців відчуття дому, – Зеленський
Російські загарбники цілеспрямовано наводять артилерію та ракети на цивільні об’єкти в Україні, щоб знищити в українців весь простір життя і відчуття дому.
Про це написав Президент України Володимир Зеленський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Кожна людина має свій домашній простір. І це не лише окрема квартира або будинок. Це частина міста чи села, де людина спілкується, працює, зустрічається з друзями, кохає, виховує дітей. російські окупанти розстрілюють із танків житлові будинки, накривають міські квартали з артилерії та наводять ракети на цивільні об’єкти саме для того, щоб знищити весь цей простір життя, щоб убити відчуття дому", - зазначив він.
Топ коментарі
+17 Наталия Гончар
показати весь коментар17.08.2022 13:41 Відповісти Посилання
+13 Bobcat #501910
показати весь коментар17.08.2022 13:45 Відповісти Посилання
+13 Маркиз
показати весь коментар17.08.2022 14:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
повний перклад статті українською- на bykvu.com
Не Байден же будет руки марать.
квартиру у Кривому Розі залишимо..будуть вшістьох там мешкати...
"За три дні"!
Сцикун, не суди про людей по собі!
Ваш Президент пришел в одну из самых влиятельных газет планеты, открыл свой рот, и на весь мир этим ртом сказал следующее:
«Весь мир. Слушай. Я руковожу страной инфантильных *********. Которые совершенно не способны принимать решения самостоятельно. Если им, как взрослым людям, сказать, что на их страну готовится нападение, они тут же все просрут, впадут в падучую, начнут пускать пену изо рта, носиться туда-сюда, сбегут из страны, съедят всю валюту, дезертируют, и мы продержимся всего три дня. Поэтому мне приходилось вставлять им соску в ротик и полгода врать: у-cю-сю, не плачь, маленький инфантильный дурачок, вот тебе велике будивнiцтво, вот тебе дороги, на майские праздники поедем на шашлыки. Нет никакой армии, плохая армия, плохая, уйди! Не смотри вверх! И только благодаря мне этот инфантильный народ-дурачок продержался полгода. А иначе все. Иначе, если им сказать правду - этой страны не будет. А я («Я», *****!!) терял бы по семь миллиардов сто тыщ мильонов в день. Только это нас и спасло».
Не мужество этого самого украинского народа. Не его самопожертвование. Ни его самоорганизация. Ни ЗСУ. Не Тероборона, которая за неделю выросла с двадцати до двухсот тысяч. Не те неизвестные никому люди, мужики, солдаты, которые шли на танковые колонны и погибали и останавливали их, и о многих из которых мы попросту не узнаем, потому что погибли они не на миру, не в свете софитов, и свидетелей их последних боев не осталось, как тот фермер, что с вилами пытался захватить этого летчика - и я надеюсь, в Украине обязательно будет памятник этому Неизвестному Защитнику, мужество и самопожервтование которого и остановило эти танковые колонны - а именно я, Владимир Александрович Зеленский.
Ну и еще немножко Арестович.
И Ермак.
Вот это заявление в том мире, где народ относится к своей власти, как к наемному менеджеру, который должен за их деньги выполнять свою работу, смотрится только так, и никак иначе.
А в Штатах, где носителем власти, суверенитета, и закона вообще являются вооруженные мужчины и женщины, которым их Конституцией вменяется в обязанность вооруженное восстание против правительства в случае его попытки захватить власть, от такого заявления ******, наверное, вообще все.
Трамп - удивительно непотопляемый мужик. Ему сошел с рук штурм Капитолия. Я думаю, он выйдет сухим и из обыска ФБР с этими архивами.
Но если бы он вот так вышел под софиты, и своим собственным ртом произнес бы вот эту явку с повинной: американцы, я полгода совершал длящееся преступление «Сокрытие общественно значимой информации», и это стоило вам сотен жизней ваших жён и детей - я думаю, ему вилы в задницу воткнули бы еще в этот же день.
У Зеленского в мире образ мачо, в футболке и с бородой противостоящего огромной военной машине орков. Все Штаты и вся Европа уверены, что этот парень с утра просыпается, выпивает стакан лимонного сока и голыми руками разрывает российский танк. А его помощник ворует гранатомет, чтобы жечь авианосцы россиян на Банковой.
И в этом миропредставлении такое заявление оставляет только два вывода:
Либо вот этот невероятный мужик, на которого мы всем миром мастурбируем в ахах и восторгах - идиот.
Либо он реально руководит страной идиотов, и в Украине действительно все держится только на нём одном.
Как вы думаете, какой вывод будет сделан розовыми понями?
Президент Украины тремя словами за семь секунд проделал такую работу по дискредитации страны в глазах мирового сообщества, какая не снилась вообще никаким Скабеевым и Соловьевым.
Да. Окей. Мы с вами знаем, что выбрали идиота. Ок. Мы в курсе.
Но всему миру об этом знать совсем необязательно.
Артист действительно оказался на своем месте в нужное время. Это правда. Это работает. Работает на пользу стране. Его нарциссизм в свете софитов удивительным образом совпал с необходимостями страны. Образ небритого мачо идет только на пользу.
Пусть так и будет. Пусть будет Лейбовиц, обложки «Таймс», и Человек Года по всем-всем-версиям.
Но я вас прошу. Украинцы. Я вас умоляю.
Не выпускайте его к живым людям.
Пусть записывает свои видосики по бумажке.
И исключительно на бессловесную камеру.
Чтоб видели его только на обложках.
Молчащим.
https://starshinazapasa.livejournal.com/#post-starshinazapasa-1460548 Ваш Дед.
слідкуй краще за ареалом свого мешкання, он на газову голку підсіли
а ми зі своїм дятлом якось самі разберемось