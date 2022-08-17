Мужчин из оккупированной Донетчины не выпускают даже в Россию, - Андрющенко

На оккупированной территории Донецкой области рашисты не выпускают мужчин даже на территорию России.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городке оккупированной с 2014 года Донецкой области не выпускают за границу так называемой "ДНР". Ни в Россию, ни даже в оккупированную часть Запорожья. Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике", - говорится. в сообщении.

По словам Андрющенко, за 40 тысяч рублей можно "решить" и получить справку о том, что ты не подлежашь мобилизации.

"А потом еще за 40 тысяч взятки на "мытные ДНР" в конце концов перебежать в Россию. Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше желающих умереть за идеалы путинизма. Будущее, ожидаемое мариупольцами, уже очень скоро. Поэтому мужчинам следует ехать уже. Пока без риска и бесплатно. Подальше от бананового ада", - подытожил советник мэра Мариуполя.

