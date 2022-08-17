РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7555 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
4 215 29

Мужчин из оккупированной Донетчины не выпускают даже в Россию, - Андрющенко

днр

На оккупированной территории Донецкой области рашисты не выпускают мужчин даже на территорию России.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мужчин с регистрацией в Донецке, Макеевке, Горловке или другом городке оккупированной с 2014 года Донецкой области не выпускают за границу так называемой "ДНР". Ни в Россию, ни даже в оккупированную часть Запорожья. Мобилизационный резерв замкнут в банановой республике", - говорится. в сообщении.

По словам Андрющенко, за 40 тысяч рублей можно "решить" и получить справку о том, что ты не подлежашь мобилизации.

"А потом еще за 40 тысяч взятки на "мытные ДНР" в конце концов перебежать в Россию. Развлечение доступно далеко не всем, но пользуется в последнее время большим спросом. Желающих уехать гораздо больше желающих умереть за идеалы путинизма. Будущее, ожидаемое мариупольцами, уже очень скоро. Поэтому мужчинам следует ехать уже. Пока без риска и бесплатно. Подальше от бананового ада", - подытожил советник мэра Мариуполя.

Читайте: В Мариуполе открыли второй в городе пункт фильтрации, в очереди более 1300 горожан, - Андрющенко

оккупация (10299) Донбасс (26966) Андрющенко Петр (596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Нормальных абизян с клеток вообще не выпускают. За этих я точно не скажу
показать весь комментарий
17.08.2022 15:34 Ответить
+8
Бабас нізавісім ))))ьахахаха тупі гівноїди хотіли свободи і расію матушку а тут такоє=)))
показать весь комментарий
17.08.2022 15:49 Ответить
+5
Це - гарматне мʼясо во славу пуйла та його гауляйтера Пушиліна.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:10.08.2022 - доводилось користуватися?
показать весь комментарий
17.08.2022 15:42 Ответить
Це - гарматне мʼясо во славу пуйла та його гауляйтера Пушиліна.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:33 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 17:14 Ответить
ПаРашку хаваєш зі смаком, худоба? Ню-ню...
показать весь комментарий
17.08.2022 18:05 Ответить
Нормальных абизян с клеток вообще не выпускают. За этих я точно не скажу
показать весь комментарий
17.08.2022 15:34 Ответить
А у нас в Россию через оккупированные территории выпускают.

Вот и вся разница.

Молчали бы уже.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:35 Ответить
Что значит ДАЖЕ ?
А если он потом в РФ дом подорвет ?!
Поди попробуй там всех отфильтровать.

В их логике они действуют обдуманно.
Не стоит недооценивать врага - это чревато.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:43 Ответить
взяли паспорт росиянина, значит выполняй долг, чего захотели выезжать.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:44 Ответить
Бабас нізавісім ))))ьахахаха тупі гівноїди хотіли свободи і расію матушку а тут такоє=)))
показать весь комментарий
17.08.2022 15:49 Ответить
как вариант - можно ночью перейти границу с ЛНР, а уже с ЛНР на расию. Главно дело, шоб в ЛНР дээнеровский акцент не выдал. А на расии уже проще - через слово вставляешь "***", и от посконного расеянина уже не отличишь.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:14 Ответить
у них паспорта есть
показать весь комментарий
17.08.2022 16:46 Ответить
чёрт! а я думал, что у них языки разные, и акцент. А вон оно что...
показать весь комментарий
17.08.2022 16:55 Ответить
Пачпарта "у ніх" з очевидним порушенням, аби вмомент мож було затримати!
показать весь комментарий
17.08.2022 18:06 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 16:21 Ответить
Після рехферендуму у скота одна дорога - на бойню.
показать весь комментарий
17.08.2022 17:45 Ответить
Біосміття, навіть на якийсь супротив немічні, раби нікчемні.
показать весь комментарий
17.08.2022 21:13 Ответить
Нашел, чем хвастаться. У нас тоже никуда не выпускают, хотя Резников рассказывает, что в массовой мобилизации необходимости нет.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:07 Ответить
 
 