4 215 29

Чоловіків з окупованої Донеччини не випускають навіть у Росію, - Андрющенко

днр

На окупованій території Донецької області рашисти не випускають чоловіків навіть на територію Росії.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку окупованої з 2014 року Донецької області не випускають за кордон так званої "ДНР". Ані в Росію, ані навіть в окуповану частину Запоріжжя. Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, за 40 тисяч рублів можна "порєшать" та дістати довідку про те, що ти не підлягаєш мобілізації.

"А потім ще за 40 тисяч хабаря на "таможні ДНР" врешті решт вискочити в Росію. Розвага доступна далеко не всім, але користується останнім часом великим попитом. Бажаючих поїхати геть значно більше за бажаючих померти за ідеали путінізму. Майбутнє, яке чекає маріупольців, уже дуже скоро. Тому чоловікам варто їхати вже. Поки без ризику і безкоштовно. Подалі від бананового пекла", - підсумував радник мера Маріуполя.

Автор: 

окупація (6860) Донбас (22366) Андрющенко Петро (709)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Нормальных абизян с клеток вообще не выпускают. За этих я точно не скажу
17.08.2022 15:34 Відповісти
+8
Бабас нізавісім ))))ьахахаха тупі гівноїди хотіли свободи і расію матушку а тут такоє=)))
17.08.2022 15:49 Відповісти
+5
Це - гарматне мʼясо во славу пуйла та його гауляйтера Пушиліна.
17.08.2022 15:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:10.08.2022 - доводилось користуватися?
17.08.2022 15:42 Відповісти
Це - гарматне мʼясо во славу пуйла та його гауляйтера Пушиліна.
17.08.2022 15:33 Відповісти
17.08.2022 17:14 Відповісти
ПаРашку хаваєш зі смаком, худоба? Ню-ню...
17.08.2022 18:05 Відповісти
Нормальных абизян с клеток вообще не выпускают. За этих я точно не скажу
17.08.2022 15:34 Відповісти
А у нас в Россию через оккупированные территории выпускают.

Вот и вся разница.

Молчали бы уже.
17.08.2022 15:35 Відповісти
Что значит ДАЖЕ ?
А если он потом в РФ дом подорвет ?!
Поди попробуй там всех отфильтровать.

В их логике они действуют обдуманно.
Не стоит недооценивать врага - это чревато.
17.08.2022 15:43 Відповісти
взяли паспорт росиянина, значит выполняй долг, чего захотели выезжать.
17.08.2022 15:44 Відповісти
Бабас нізавісім ))))ьахахаха тупі гівноїди хотіли свободи і расію матушку а тут такоє=)))
17.08.2022 15:49 Відповісти
как вариант - можно ночью перейти границу с ЛНР, а уже с ЛНР на расию. Главно дело, шоб в ЛНР дээнеровский акцент не выдал. А на расии уже проще - через слово вставляешь "***", и от посконного расеянина уже не отличишь.
17.08.2022 16:14 Відповісти
у них паспорта есть
17.08.2022 16:46 Відповісти
чёрт! а я думал, что у них языки разные, и акцент. А вон оно что...
17.08.2022 16:55 Відповісти
Пачпарта "у ніх" з очевидним порушенням, аби вмомент мож було затримати!
17.08.2022 18:06 Відповісти
17.08.2022 16:21 Відповісти
Після рехферендуму у скота одна дорога - на бойню.
17.08.2022 17:45 Відповісти
Біосміття, навіть на якийсь супротив немічні, раби нікчемні.
17.08.2022 21:13 Відповісти
Нашел, чем хвастаться. У нас тоже никуда не выпускают, хотя Резников рассказывает, что в массовой мобилизации необходимости нет.
17.08.2022 23:07 Відповісти
 
 