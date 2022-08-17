Чоловіків з окупованої Донеччини не випускають навіть у Росію, - Андрющенко

На окупованій території Донецької області рашисти не випускають чоловіків навіть на територію Росії.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіків з реєстрацією в Донецьку, Макіївці, Горлівці або іншому містечку окупованої з 2014 року Донецької області не випускають за кордон так званої "ДНР". Ані в Росію, ані навіть в окуповану частину Запоріжжя. Мобілізаційний резерв замкнуто в банановій республіці", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, за 40 тисяч рублів можна "порєшать" та дістати довідку про те, що ти не підлягаєш мобілізації.

"А потім ще за 40 тисяч хабаря на "таможні ДНР" врешті решт вискочити в Росію. Розвага доступна далеко не всім, але користується останнім часом великим попитом. Бажаючих поїхати геть значно більше за бажаючих померти за ідеали путінізму. Майбутнє, яке чекає маріупольців, уже дуже скоро. Тому чоловікам варто їхати вже. Поки без ризику і безкоштовно. Подалі від бананового пекла", - підсумував радник мера Маріуполя.

