Морские пехотинцы в течение суток ликвидировали 6 оккупантов, - ВМС ВСУ
На Донецком и Херсонском направлениях украинские военные уничтожали вражескую технику и живую силу.
Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В течение суток 16 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.
Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате уничтожено 6 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vigo
показать весь комментарий17.08.2022 15:54 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Харьков Сумской
показать весь комментарий17.08.2022 15:57 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Олег Кущ #518923
показать весь комментарий17.08.2022 16:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олег Кущ #518923
показать весь комментарий17.08.2022 16:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Анастасия Жданова
показать весь комментарий17.08.2022 16:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Павел Иващенко
показать весь комментарий17.08.2022 17:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль