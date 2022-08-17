РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7555 посетителей онлайн
Новости Война
2 223 7

Морские пехотинцы в течение суток ликвидировали 6 оккупантов, - ВМС ВСУ

вмс

На Донецком и Херсонском направлениях украинские военные уничтожали вражескую технику и живую силу.

Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В течение суток 16 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Также читайте: Мужчин из оккупированной Донетчины не выпускают даже в Россию, - Андрющенко

Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате уничтожено 6 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются.

армия РФ (20613) ВМС (1521) уничтожение (7951) потери (4559)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При всій повазі до морпіхів, новина виглядає дещо дивно.
показать весь комментарий
17.08.2022 15:54 Ответить
... І прівратілісь в бєлих Жігулєй...
показать весь комментарий
17.08.2022 15:57 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 16:02 Ответить
+ 6 жигулей. Фольксваген тихо плачет в уголке
показать весь комментарий
17.08.2022 16:01 Ответить
Заведи диван и покажи как надо.
показать весь комментарий
17.08.2022 16:16 Ответить
Дякуемо !
показать весь комментарий
17.08.2022 17:37 Ответить
 
 