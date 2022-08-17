Морские пехотинцы в течение суток ликвидировали 6 оккупантов, - ВМС ВСУ

На Донецком и Херсонском направлениях украинские военные уничтожали вражескую технику и живую силу.

Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

В течение суток 16 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов, в результате уничтожено 6 захватчиков. Окончательные потери врага уточняются.