Морські піхотинці протягом доби ліквідували 6 окупантів, - ВМС ЗСУ

На Донецькому та Херсонському українські військові знищували ворожу техніку та живу силу.

Про повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби 16 серпня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Читайте також: На Півдні російські гелікоптери тричі за ніч атакували позиції ЗСУ, - ОК "Південь"

Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті знищено 6 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються.