2 223 7

Морські піхотинці протягом доби ліквідували 6 окупантів, - ВМС ЗСУ

вмс

На Донецькому та Херсонському українські військові знищували ворожу техніку та живу силу.

Про повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Протягом доби 16 серпня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Читайте також: На Півдні російські гелікоптери тричі за ніч атакували позиції ЗСУ, - ОК "Південь"

Артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті знищено 6 загарбників. Остаточні втрати ворога уточнюються.

При всій повазі до морпіхів, новина виглядає дещо дивно.
17.08.2022 15:54 Відповісти
... І прівратілісь в бєлих Жігулєй...
17.08.2022 15:57 Відповісти
17.08.2022 16:02 Відповісти
+ 6 жигулей. Фольксваген тихо плачет в уголке
17.08.2022 16:01 Відповісти
Заведи диван и покажи как надо.
17.08.2022 16:16 Відповісти
Дякуемо !
17.08.2022 17:37 Відповісти
 
 