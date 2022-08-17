РУС
"Азовцы" уничтожили вражеский штаб и бронемашину. ВИДЕО беспилотника

Бойцы полка специального назначения "Азов" уничтожили штаб россиян и, минимум, одну вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: ССО уничтожили 5 "вагнеровцев" и захватили БТР, - Бутусов. ВИДЕО

Гарна робота-респект...
17.08.2022 17:09 Ответить
Требую другой музон. Полет Валькирий подойдет лучше
17.08.2022 17:12 Ответить
Щоб кацапи дерева наші не ламали !
17.08.2022 17:32 Ответить
Дуже гарна робота , дякуемо ,нашi захисники ! Таку музику краще не треба , давайте щось наше украiнське
17.08.2022 17:30 Ответить
Согласен! Пусть следующие 92 видоса положат на такую добрую, как глаза Залужного, и мелодичную украинскую музыку!
17.08.2022 17:53 Ответить
я это видео видел еще месяц-полтора назад. Зачем вы этой херней страдаете?
17.08.2022 18:05 Ответить
Ліндеман продався рашистам, саундтрек потрібно замінити. а все решта гуд
17.08.2022 18:43 Ответить
кацапів потрібно знищувати
17.08.2022 22:42 Ответить
Кацапів потрібно закопувти живцем при можливості, різати , палити і вішати , так як це не люди , а вбивці і гвалтівники 😠
18.08.2022 01:19 Ответить
 
 