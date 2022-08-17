"Азовцы" уничтожили вражеский штаб и бронемашину. ВИДЕО беспилотника
Бойцы полка специального назначения "Азов" уничтожили штаб россиян и, минимум, одну вражескую БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.
