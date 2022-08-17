УКР
"Азовці" знищили ворожий штаб та бронемашину. ВIДЕО безпілотника

Бійці полку спеціального призначення "Азов" знищили штаб росіян та щонайменше одну ворожу БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах.

знищення (8270) Азов (819) ССО Сили спеціальних операцій (561)
Топ коментарі
+12
Гарна робота-респект...
17.08.2022 17:09 Відповісти
+8
Требую другой музон. Полет Валькирий подойдет лучше
17.08.2022 17:12 Відповісти
+6
Щоб кацапи дерева наші не ламали !
17.08.2022 17:32 Відповісти
Дуже гарна робота , дякуемо ,нашi захисники ! Таку музику краще не треба , давайте щось наше украiнське
17.08.2022 17:30 Відповісти
Согласен! Пусть следующие 92 видоса положат на такую добрую, как глаза Залужного, и мелодичную украинскую музыку!
17.08.2022 17:53 Відповісти
я это видео видел еще месяц-полтора назад. Зачем вы этой херней страдаете?
17.08.2022 18:05 Відповісти
Ліндеман продався рашистам, саундтрек потрібно замінити. а все решта гуд
17.08.2022 18:43 Відповісти
кацапів потрібно знищувати
17.08.2022 22:42 Відповісти
Кацапів потрібно закопувти живцем при можливості, різати , палити і вішати , так як це не люди , а вбивці і гвалтівники 😠
18.08.2022 01:19 Відповісти
 
 