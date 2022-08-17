"Азовці" знищили ворожий штаб та бронемашину. ВIДЕО безпілотника
Бійці полку спеціального призначення "Азов" знищили штаб росіян та щонайменше одну ворожу БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.08.2022 17:09 Відповісти Посилання
+8 Олег Кущ #518923
показати весь коментар17.08.2022 17:12 Відповісти Посилання
+6 tom peter
показати весь коментар17.08.2022 17:32 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.08.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Олег Кущ #518923
показати весь коментар17.08.2022 17:12 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
✘
✘
✘
✘
Павел Иващенко
показати весь коментар17.08.2022 17:30 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар17.08.2022 17:53 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
tom peter
показати весь коментар17.08.2022 17:32 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
ватникобой
показати весь коментар17.08.2022 18:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ap Kats
показати весь коментар17.08.2022 18:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
stavr
показати весь коментар17.08.2022 22:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар18.08.2022 01:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль