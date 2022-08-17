3 996 60
Ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, - Зеленский
Ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с университетским сообществом Чили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы очень хотим, чтобы восстановилась наша экономика. Сегодня мы страдаем. У нас минус 5 миллиардов долларов ежемесячно. Я имею в виду такой большой дефицит", – сказал Зеленский, отметив, что очень сложно выплачивать людям заработную плату.
В то же время он заверил, что экономика будет восстановлена.
Топ комментарии
+45 18c49ed2
показать весь комментарий17.08.2022 22:44 Ответить Ссылка
+29 Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий17.08.2022 22:43 Ответить Ссылка
+28 Mykola Trofimenko #528418
показать весь комментарий17.08.2022 22:44 Ответить Ссылка
ВАССЕРМАН ЗАЛІЗНИЙ@WASSERMAN_MOLE
«Как сэкономить 7 млрд в месяц, потеряв 570 млрд за 6 месяцев».
Докладчик Зеленский В.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_
Вони все знали... а чи не тому вперше за дууууже багато років у новорічному привітанні не було державної символіки? Чи не тому після бою годинника не було гімну?
Можливо тоді вистачить і 50 мільйонів!
Там сказано чьотко - "я втратив".
Реальність.
З 24.02 Україна ЗЕ .
- 4,9 мільярди грн. списано, кому?
- ) ну я як - "ЗєБєнє". - 24 мільярди грн. Україна простила кому ? )
- "ЗєБєнє", в США відмовились від позову.
- 135 мільярди $ - путлєру ! Відмовились від суду за АРК.
Що ж Трухін (який вийшов з лісу) буде давати своїм депутатам у конвертіках
палений - на Миротворці висить
Garry@Garry51302808
Офіс Президента. Ще раз. Це - Офіс. Президента.
Не бот. Не багальний зепідор. Не притулятнік.
А. Офіс. Президента.
дебил
а какого хера тогда депутанам повысил зарплату в 2 раза????
т.е. людям тяжело, а полубохам - повысим...
"У нас мінус 5 мільярдів доларів щомісячно"
Де там подівся отой розумний, що тексти звернень писав? Хай повернеться. Бо коли без нього ат сєбя пояснення йдуть, то це жах суцільний