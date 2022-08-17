РУС
Ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, - Зеленский

Ежемесячный дефицит государственного бюджета Украины составляет 5 миллиардов долларов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с университетским сообществом Чили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы очень хотим, чтобы восстановилась наша экономика. Сегодня мы страдаем. У нас минус 5 миллиардов долларов ежемесячно. Я имею в виду такой большой дефицит", – сказал Зеленский, отметив, что очень сложно выплачивать людям заработную плату.

Читайте также: В рамках Госбюджета-2023 создадут Фонд оперативного восстановления страны, - Шмыгаль

В то же время он заверил, что экономика будет восстановлена.

госбюджет (1195) Зеленский Владимир (21986)
+45
А помните, предупреждали умные люди? "Зеля придет - будет война, обвал экономики и доллар по 40". И не скажите что неправы были.
17.08.2022 22:44
+29
Ну, шо, зєлєбоба, накерувався?
17.08.2022 22:43
+28
То далі дороги будуй, гнида.
17.08.2022 22:44
Ну, шо, зєлєбоба, накерувався?
17.08.2022 22:43
не своїх - наших

ВАССЕРМАН ЗАЛІЗНИЙ@WASSERMAN_MOLE

«Как сэкономить 7 млрд в месяц, потеряв 570 млрд за 6 месяцев».

Докладчик Зеленский В.
17.08.2022 23:10
А помните, предупреждали умные люди? "Зеля придет - будет война, обвал экономики и доллар по 40". И не скажите что неправы были.
17.08.2022 22:44
4 всадника апокалипсиса - чума, война, голод и смерть
17.08.2022 22:51
і всі чотири лиха їдуть на Оманському віслюку
18.08.2022 00:46
не просто знали - готували на здачу під рф

Хатуль Мадан@UA_CIbercat_

Вони все знали... а чи не тому вперше за дууууже багато років у новорічному привітанні не було державної символіки? Чи не тому після бою годинника не було гімну?
17.08.2022 22:54
чтоб ты здох...
17.08.2022 22:44
То далі дороги будуй, гнида.
17.08.2022 22:44
Поддержу на 100 процентов. Эти беспринципные временщики уже не знают на чем еще можно украсть деньги из бюджета! Перестанте доить бюджет во время войны и деыицит сократится вдвое!
18.08.2022 00:16
Красти НЕ треба у таких масштабах!
Можливо тоді вистачить і 50 мільйонів!
17.08.2022 22:45
LVDua@LVDua

Там сказано чьотко - "я втратив".

Реальність.
З 24.02 Україна ЗЕ .
- 4,9 мільярди грн. списано, кому?
- ) ну я як - "ЗєБєнє". - 24 мільярди грн. Україна простила кому ? )
- "ЗєБєнє", в США відмовились від позову.
- 135 мільярди $ - путлєру ! Відмовились від суду за АРК.
17.08.2022 23:14
Зверніть увагу, після обсиру зельки нас просто завалили дуже важливими новинами, щоб і голови не підняли, серачись один з одним
17.08.2022 22:45
Разве в первый раз? Белый шум.
17.08.2022 22:48
7 мінус 5 = на прожиття стане, зєзідопуло...
17.08.2022 22:45
Що не кажіть а Зеля красава! Казав будемо втрачати по 7 млрд доларів а по факту тільки 5! Що значить країною нарешті керують професіАнали.
17.08.2022 22:45
Зеля казав,що то він втратив би 7млрд,якщо про війну сказав би вчасно.Про нас чи країну він там не говорив
17.08.2022 22:49
А зелена влада вже думала відновити "велике крадівництво" на дорогах - не вистачило у Верховній Раді кількох голосів.
Що ж Трухін (який вийшов з лісу) буде давати своїм депутатам у конвертіках
17.08.2022 22:46
ага, провокатор. охвісний.
палений - на Миротворці висить

Garry@Garry51302808

Офіс Президента. Ще раз. Це - Офіс. Президента.
Не бот. Не багальний зепідор. Не притулятнік.
А. Офіс. Президента.

17.08.2022 23:07
При баріге била ісчо хуже!
17.08.2022 22:47
17.08.2022 23:05
За кораблем дятел
17.08.2022 23:13
Почитав коменти на it форумі з приводу "з якої причини ви покинете країну після відкриття кордонів?". Десь 60% відповіли - із-за довпойобської влади. Карл, людей не так страшить війна і економічна криза, як тупоголовий і самозакоханий імбіцил в кріслі преZeдента.
17.08.2022 22:47
переизберем
17.08.2022 22:50
Сумніваюсь, бо нарід невиліковний
17.08.2022 23:07
А яка частина у хазяіна - Бені К........?
17.08.2022 22:48
а может бабусям по смартфону купить? или еще асфальту положить на востоке? ну и выдать по новой ковидной тысяче на книги....ими и топить будем этой зимой. Гениально?
дебил
17.08.2022 22:49
Не вірю ! Коломойському суд всьо пробачає, навіть борги в 4,5 млрд гривень!
17.08.2022 22:50
наразі дуже складно виплачувати людям заробітну плату.... - цитата
а какого хера тогда депутанам повысил зарплату в 2 раза????
т.е. людям тяжело, а полубохам - повысим...
17.08.2022 22:50
"я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць з жовтня минулого року"
"У нас мінус 5 мільярдів доларів щомісячно"

Де там подівся отой розумний, що тексти звернень писав? Хай повернеться. Бо коли без нього ат сєбя пояснення йдуть, то це жах суцільний
17.08.2022 22:51
Я думаю « у нас» це типо він з народом. Слово «народом» можна міняти на «& Со»
17.08.2022 23:27
Україну зруйнує не війна, Україну зруйнують такі як Коломойський, Ахметов, Зеленський, Єрмак, Татаров..................
17.08.2022 22:51
иди вслед крейцеру Мацква ЗЕбилл...
17.08.2022 22:59
Вова, ты ж уже 7 миллиардов баксов в месяц наэкономил. 7-5 - 2 миллиарда в плюсе должны оставаться. и десятки тысяч жизней в минусе.
17.08.2022 22:53
и как это чмо убрать во время войны?
17.08.2022 22:54
Повинно прилетіти по центру прийняття рішень,тільки дивно що не прилітає. Хоча чому дивно?
18.08.2022 01:30
"Неможе бути" що депутати ВР підняли собі з/п коли грошей немає.... Вова ти дуриш?
17.08.2022 22:55
Це виправдовування подальшої емісії гривні і зубожіння населення. Зарплати бюджетникам і пенсії помножать на нуль
17.08.2022 22:58
А давайте ще щось Бені подаруємо чи пробачимо? Гуляти так гуляти.
17.08.2022 22:59
ото прожерливі! на місяць по 5млрд просирають.мілліарди дають і мвф і америка і інші країни,і людей мільонів на 10 в країні поменшало,і вже збіжжя продается... з такими темпами борг України перевищить борг США!
17.08.2022 22:59
17.08.2022 23:02
17.08.2022 23:03
***.. Война, люди во дворах родных хоронят , можно было об этом не говорить....Если я завтра не проснусь , он мне и накуй не впился , бюджет...
17.08.2022 23:03
Зєля - великий геній! Він щомісяця економить два мільярди гриверь завдяки тому, що не попередив власних громадян про напад кацапів. Якби попередив, то щомісяця втрачав би сім мільярдів. Нє?
17.08.2022 23:04
так це ж ти не підготувався до війни, давайте скидуйтесь тепер з Ермаком і Коломойським. Не весь же час тільки доїти країну.
17.08.2022 23:09
Дай дурню волю...
17.08.2022 23:13
ты же три года по семь в месяц зарабатывал - плати теперь
17.08.2022 23:18
Цікаво коли в НБУ закінчаться резерви для інтервенцій, на разі податкових надходжень вистарчає на покриття лише 30% видатків, на скільки потрібно опустити гривню, щоб збалансувати податкові надходження з виплатами?
17.08.2022 23:54
Ну тоді треба було завчасно прийняти Закон Про фінансову систему України, а не заробляти з асфальту…. Кулявлобий в курсі сахправи
18.08.2022 00:58
вовка оманский... он же ботсвано-ганско-гвинее-бисайский-замбийский членограй... не можешь с шмугалем перестать пархатировать Украину - уйди... а то потянуло тебя на китай... не на Тайвань, а на вонючий китай... ты вдруг ни с того ни с его решил, что ты великий... по видосикам - стыд Украины... по жизни - позор всей страны...
18.08.2022 06:17
Не правильно. Треба казати : дефіцит бюджету в мене 5млрд кожного місяця.
18.08.2022 06:48
Ми вже знаєм,що ти захотів зберегти п'ять мільярдів,але взамін ми зараз втратили інфраструктури на трильйон.
18.08.2022 07:32
З "Великого будівництва" гроші візьміть.
18.08.2022 08:31
кагда шота пайдьот нє так ми єго смєтьом !
18.08.2022 08:45
Есть предложение вдвое урезать штат государственных служащих, особенно помощников, третьих заместителей, секретарш и прочей шелупони. А оставшимся вдвое уменьшить зарплаты (как это например сделано на многих предприятиях и организациях прочих). Депутатам зарплаты урезать до минимума в 10 тыщ грн. Глядишь 1 миллиард сэкономим. Далее занять топ-менеджерами госкомпаний, там можно сэкономить 2 миллиард. Ну, а третий миллиард - это банковская сфера, навести там порядок.
18.08.2022 10:20
Разруха не а стране, разруха в голове (с)
18.08.2022 10:29
 
 